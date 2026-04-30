“Άνθίζει” ο ορεινός τουρισμός: Όταν οι τουρίστες παίρνουν τα βουνά, ανακαλύπτουν μια Κρήτη αυθεντική, άγρια και γοητευτική

Ενώ οι περισσότεροι έχουν συνδέσει την Κρήτη με τον ήλιο και την θάλασσα, o ορεινός τουρισμός γνωρίζει σημαντική άνθιση, με την ενδοχώρα του νησιού να διεκδικεί το δικό της μερίδιο στην τουριστική πίτα, ειδικά την περίοδο της άνοιξης.
Από τους πρόποδες του Ψηλορείτη μέχρι τις κορφές των Λευκών Ορέων και τα οροπέδια του Λασιθίου, οι επισκέπτες ανακαλύπτουν μια Κρήτη αυθεντική, άγρια και γοητευτική.
Την άνοιξη
Η άνοιξη θεωρείται η ιδανική για τα ορεινά χωριά.
Η κρητική φύση βρίσκεται στην πλήρη της άνθιση. Τα σπάνια ενδημικά βότανα, συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό για πεζοπόρους και φυσιολάτρες.
Ο καιρός επιτρέπει δραστηριότητες που το καλοκαίρι θα ήταν απαγορευτικές -λόγω καύσωνα- όπως η ανάβαση σε κορυφές ή η διάσχιση φαραγγιών.
Μακριά από τον μαζικό τουρισμό των παραλίων, οι ξενώνες στα χωριά προσφέρουν την περίφημη κρητική φιλοξενία στην πιο αγνή της μορφή.
Οι ξένοι επισκέπτες αγαπούν την πεζοπορία, την ορειβασία, το ποδήλατο βουνού.
Τους ενδιαφέρουν οι επισκέψεις σε ιστορικές μονές και εξωκλήσια, το μάζεμα χόρτων, η τυροκομία, ο οινοτουρισμός, η τοπική κουζίνα, τα μαθήματα μαγειρικής.
Νέα ζευγάρια, οικογένειες, άνθρωποι της τρίτης ηλικίας επιλέγουν χωριά για ολιγοήμερες αποδράσεις, αναζητώντας την ηρεμία και την επαφή με την παράδοση.
«Η ενδοχώρα είναι η ψυχή της Κρήτης. Το γεγονός ότι ο κόσμος αρχίζει να την εκτιμά και εκτός καλοκαιρινής σεζόν, δίνει ζωή στα χωριά μας και κίνητρο στους νέους να μείνουν στον τόπο τους», λένε οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στον εναλλακτικό τουρισμό.
Τονίζουν, όμως, ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Η περαιτέρω διασύνδεση των παραγωγικών τομέων (γεωργία-κτηνοτροφία) με το τουριστικό προϊόν και η βελτίωση του οδικού δικτύου στην ενδοχώρα, αποτελούν βασικά στοιχήματα για το μέλλον.
Το νέο πρόσωπο του Ευρωπαίου ταξιδιώτη
Μια δομική μεταστροφή συντελείται στον ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη, με τους ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν το μοντέλο της μαζικής κατανάλωσης υπέρ μιας βαθύτερης, ουσιαστικής σύνδεσης με το φυσικό περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες.
Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων, το 64% των τουριστών αυτοπροσδιορίζονται πλέον ως «συνειδητοποιημένοι ταξιδιώτες», θέτοντας τη βιωσιμότητα και τον σεβασμό στο οικοσύστημα σε πρώτο πλάνο.
Μακριά από τον συνωστισμό
Η μεγαλύτερη ευκαιρία για την Ελλάδα φαίνεται να κρύβεται μακριά από τις πολυσύχναστες παραλίες. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το 51% των συνειδητοποιημένων ταξιδιωτών αποφεύγει πλέον τους προορισμούς με υπερτουρισμό, αναζητώντας την ηρεμία σε λιγότερο γνωστά μέρη.
Ιδιαίτερο βάρος αποκτά η κατηγορία των “off-beat destination seekers”, οι οποίοι αποτελούν το 31% της αγοράς. Αυτοί οι ταξιδιώτες:
-
Δίνουν προτεραιότητα σε δραστηριότητες στη φύση και την ύπαιθρο.
-
Αναζητούν απομακρυσμένες τοποθεσίες και «κρυμμένα διαμάντια» της ενδοχώρας.
-
Επιθυμούν την αυθεντική αλληλεπίδραση με τον τόπο, μακριά από τις μάζες.
Για την Ελλάδα, αυτό ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για την ανάδειξη των ορεινών όγκων, των εθνικών δρυμών και των μικρών νησιών, προσελκύοντας επισκέπτες που εκτιμούν τον φυσικό πλούτο, όσο και την παραδοσιακή φιλοξενία.
Το «πράσινο» budget
Η κλιματική κρίση επαναπροσδιορίζει τον χρόνο των διακοπών. Με το 21% των ταξιδιωτών να ανησυχεί για τους καύσωνες, παρατηρείται μια μετατόπιση προς τους «ώριμους μήνες» (Μάιο, Οκτώβριο) ή προς περιοχές με ηπιότερο κλίμα. Οι “eco-responsible explorers” ηγούνται αυτής της τάσης, επιλέγοντας προορισμούς που επιδεικνύουν κλιματική ανθεκτικότητα.
Παράλληλα, το προφίλ αυτών των φυσιολατρών είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για την οικονομία, καθώς το 43% προϋπολογίζει πάνω από 1.500 ευρώ ανά άτομο (εκτός μεταφορικών και διαμονής), αναζητώντας ποιότητα, ασφάλεια και υποδομές που σέβονται το περιβάλλον.
Το νέο πρόγραμμα
«Η έμφαση στην ανάπτυξη και την ανάδειξη του ορεινού τουρισμού είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα. Επιδιώκουμε να δώσουμε στην ορεινή Ελλάδα έναν νέο πρωταγωνιστικό ρόλο», τόνισε η υπουργός Τουρισμού, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, παρουσιάζοντας πριν λίγες εβδομάδες το νέο πρόγραμμα προβολής της Ορεινής Ελλάδας, με θέμα «Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Όλο τον χρόνο», σε ειδική εκδήλωση του Υπουργείου Τουρισμού.
Στην ομιλία της, η υπουργός σημείωσε ότι «Για πρώτη φορά μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής, φιλοδοξούμε να αποκαλύψουμε και να αναδείξουμε μια άλλη πλευρά της Ελλάδας, ως μέρος μιας συνεκτικής στρατηγικής για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, με άξονα τις ειδικές μορφές τουρισμού και στόχο την ποιοτική ανάπτυξη, 12 μήνες τον χρόνο, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας».
Την ίδια στιγμή, όπως επισήμανε, ο τουρισμός αλλάζει. Σε διεθνές επίπεδο, καταγράφεται μια ισχυρή τάση για αναζήτηση αυθεντικών εμπειριών από τους σύγχρονους ταξιδιώτες.
Επιπλέον, πρόσθεσε ότι η χώρα μας διαθέτει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς κάθε ορεινός τόπος περικλείει μια πολυθεματική εμπειρία με τοπία και οικοσυστήματα εξαιρετικής ομορφιάς, τις παραδόσεις αιώνων, την πρωτογενή παραγωγή και τα μοναδικά τοπικά προϊόντα.
Ταυτόχρονα, εντός του 2026 ολοκληρώνεται το εμβληματικό έργο του «Ορεινού Τουρισμού», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και περιλαμβάνει την αναβάθμιση υποδομών σε χιονοδρομικά κέντρα και τη δημιουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας προβολής.
Προορισμός για όλο τον χρόνο
Στην καμπάνια δίνεται έμφαση και στην καλοκαιρινή περίοδο, καθώς η ορεινή Ελλάδα παρουσιάζεται ως μια ολοκληρωμένη πρόταση και για τους θερινούς μήνες. Παράλληλα, όπως επισημάνθηκε, το πρόγραμμα απευθύνεται αρχικά στην εγχώρια αγορά, με προοπτική -σε δεύτερο χρόνο- να προβληθεί και στο εξωτερικό.
Κλείνοντας την ομιλία της, η υπουργός τόνισε ότι η επιτυχία αυτής της προσπάθειας θα βασιστεί στη συνεργασία όλων όσοι συνδιαμορφώνουν την τουριστική προσφορά και στη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.
«Να δώσουμε στην ορεινή Ελλάδα τη θέση που της αξίζει και να διαμορφώσουμε μαζί το νέο πρόσωπο του ελληνικού τουρισμού. Με ένα κοινό όραμα, οι επιτυχίες του να αφορούν κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τον Έβρο έως την Κρήτη», είπε χαρακτηριστικά.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ