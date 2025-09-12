ΚΡΗΤΗ

Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα στην Ε.Ε.Ν. Αποσελέμη με θέμα: «Διακυβέρνηση και Διαχείριση Εταιρειών Ύδρευσης»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., σε συνεργασία με την Ομάδα Ειδικών για τη Στατιστική και τα Οικονομικά της International Water Association (IWA), διοργάνωσε σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 διεθνή επιστημονική ημερίδα με θέμα:

«Διακυβέρνηση και Διαχείριση Εταιρειών Ύδρευσης», στις εγκαταστάσεις της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Αποσελέμη, ενός έργου – σταθμού για την Ανατολική Κρήτη.

Στην ημερίδα συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες από την Κύπρο, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ιαπωνία και την Ολλανδία, οι οποίοι παρουσίασαν εμπειρίες και καλές πρακτικές από όλο τον κόσμο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ., κ. Άρης Παπαδογιάννης, στον χαιρετισμό του, υπογράμμισε τη σημασία της διοργάνωσης:
«Η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με τις μεγάλες προκλήσεις της Κλιματικής Κρίσης. Τα τρία διαδοχικά ξηρά έτη, δοκίμασαν τις αντοχές των υδάτινων πόρων και κατέδειξαν πόσο κρίσιμη είναι η ορθολογική και βιώσιμη διαχείρισή τους. Παρ’ όλα αυτά, ο Ο.Α.Κ. στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, παρέχοντας πάντα νερό άριστης ποιότητας, γιατί αυτός είναι ο πρώτος και αδιαπραγμάτευτος στόχος μας».

Ο κ. Παπαδογιάννης έκανε ειδική αναφορά στο γεγονός ότι ο Ο.Α.Κ. συμμετέχει στην Εθνική προσπάθεια για την εκπόνηση του Σχεδίου Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων της Κρήτης, σημειώνοντας πως ο Οργανισμός διαθέτει τα χαρακτηριστικά και την τεχνογνωσία για να αναλάβει ενεργό «ρόλο», αν του ζητηθεί.

Τέλος, εξέφρασε την ιδιαίτερη τιμή του Ο.Α.Κ. για την παρουσία διεθνών επιστημόνων στην Κρήτη, υπογραμμίζοντας ότι:
«Η συμμετοχή αυτών των ανθρώπων αποτελεί τη μέγιστη δυνατή εγγύηση για την ποιότητα και την αξία των συμπερασμάτων που θα προκύψουν. Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για το υδάτινο μέλλον της Κρήτης».

