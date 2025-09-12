Λευτέρης Αυγενάκης:Το κρητικό ελαιόλαδο αποκτά το ισχυρότερο “διαβατήριο ποιότητας”

Δήλωση π. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Βουλευτή Ηρακλείου, Λευτέρη Αυγενάκη

Το κρητικό ελαιόλαδο αποκτά το ισχυρότερο “διαβατήριο ποιότητας” – Καταχωρίστηκε ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη από την Ε.Ε.

«Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταχώριση του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου “Κρήτη / Kriti” ως Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης είναι μια κατάκτηση στρατηγικής σημασίας για τον τόπο μας. Πρόκειται για την επιβράβευση μιας πολυετούς συλλογικής προσπάθειας, που στόχευε να αναδείξει την ποιότητα και τη μοναδικότητα του κρητικού ελαιολάδου και να θωρακίσει τη διεθνή του φήμη.

Αυτή η επιτυχία δεν ανήκει σε έναν ή λίγους, αλλά σε πολλούς που πίστεψαν στον στόχο και εργάστηκαν με συνέπεια και σχέδιο. Η Περιφέρεια Κρήτης, οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, ο Σύνδεσμος Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης, το Οργανοληπτικό Εργαστήριο Ελαιολάδου Κρήτης, διακεκριμένοι επιστήμονες όπως ο Καθηγητής Δημήτριος Λυδάκης και ο Καθηγητής Ελευθέριος Αλυσσανδράκης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), καθώς και ο Γεώργιος Μαθιουδάκης, υψηλόβαθμο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πολλά ακόμα στελέχη του Ευρωκοινοβουλίου, συνέβαλαν καθοριστικά ώστε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα.

Ως Κρητικός βουλευτής και πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είχα την τιμή να συμβάλω κι εγώ σε αυτή τη μακρά διαδρομή, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι πόσο απαιτητική και χρονοβόρα ήταν η διαδικασία. Σήμερα, οι κόποι όλων δικαιώνονται.

Η Κρήτη κρατά πλέον στα χέρια της ένα ισχυρό διαβατήριο ποιότητας, που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών μας, ανοίγει νέες δυνατότητες στις εξαγωγές και αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο την εικόνα της κρητικής διατροφής διεθνώς. Το κρητικό ελαιόλαδο είναι ο καλύτερος πρεσβευτής πολιτισμού, γεύσης και ιστορίας.

Συγχαρητήρια σε όλους όσοι στάθηκαν στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας. Σήμερα είναι μια μέρα υπερηφάνειας για την Κρήτη και τους ανθρώπους της».