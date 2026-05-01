Κλειστό το φαράγγι της Σαμαριάς – Διαμαρτυρία των κατοίκων

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τουρίστες από όλο τον κόσμο έρχονται να το περάσουν και βλέπουν μια καγκελόπορτα κλειστή.

Επρεπε να έχει ανοίξει από τις 15 Απριλίου το φαράγγι της Σαμαριάς, ωστόσο, παραμένει κλειστό, με τον ΟΦΥΠΕΚΑ να μην έχει ανακοινώσει πότε θα ανοίξει.

Χαρακτηριστικά, οι κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης αναφέρουν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης…

“Δυστυχώς ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς παραμένει κλειστός. Από τις 15/04 έπρεπε να είναι ανοιχτό από τη νότια είσοδο και σήμερα και από τη βόρεια. Από την ολιγωρία των υπευθύνων να ξεκινήσουν έγκαιρα τον καθαρισμό και την αποκατάσταση των ζημιών, υπάρχει αυτή η τραγική κατάσταση. Χωρίς καμία απολύτως ενημέρωση για το πότε θα ανοίξει. Τουρίστες απ” όλο τον κόσμο έρχονται να το περάσουν και βλέπουν μια καγκελόπορτα κλειστή. Ο δήμος Σφακίων, η περιφέρεια Κρήτης και οι βουλευτές του νομού γιατί δε μιλάνε;;; Ο ΟΦΥΠΕΚΑ ποιανού συμφέροντα εξυπηρετεί τελικά;;; Όλα τα φαράγγια είναι ανοιχτά, γι’ αυτά γιατί μερίμνησε στην ώρα τους.

Γιατί δε δίνει μια ενημέρωση; Γιατί κανείς δε δίνει σημασία για την ομαλή λειτουργία του φαραγγιού όπου αποτελεί τον σημαντικότερο πυλώνα τουρισμού για το νομό Χανιών και την Κρήτη γενικότερα. Έχουν αναλογιστεί πόσος κόσμος ζει από αυτό;;;

 

PATRIS.GR

