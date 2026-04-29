Ένας στους 3 ξένους επενδυτές θέλει εξοχικό στην Κρήτη

Η Κρήτη εδραιώνεται πλέον ως ο αδιαμφισβήτητος “μαγνήτης” της ελληνικής αγοράς ακινήτων για τους ξένους αγοραστές, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή άνοδο το 2026.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εταιρείας Elxis – At Home In Greece, το ενδιαφέρον για την απόκτηση εξοχικής κατοικίας στο νησί εκτοξεύθηκε στο 35,15%, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το 29,42% του προηγούμενου έτους.
Η γεωγραφία της ζήτησης
Όπως επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της Elxis, κ. Γιώργος Γαβριηλίδης, ένας στους τρεις ξένους που αναζητούν σπίτι στην Ελλάδα στρέφεται στην Κρήτη. Το μεγαλύτερο βάρος του ενδιαφέροντος εντοπίζεται στη νότια πλευρά του νησιού και στις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων.
Η αυξημένη ζήτηση συμβαδίζει με μια πρωτοφανή οικοδομική δραστηριότητα.
Νέες οικοδομικές άδειες
Το 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, εκδόθηκαν νέες οικοδομικές άδειες για την κατασκευή 3.319 κατοικιών στην Κρήτη. Από αυτές, οι 2.063 αφορούσαν σε κατοικίες από τρία δωμάτια και πάνω. Ανά νόμο, οι 1.498 βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, οι 1.088 στο Ηράκλειο, οι 470 στο Ρέθυμνο και οι 263 στο Λασίθι.
Γιατί η Κρήτη κυριαρχεί
Η άνοδος της κρητικής αγοράς δεν είναι τυχαία, καθώς συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με ισχυρά επενδυτικά κίνητρα:
Έχει διευρυμένη τουριστική σεζόν. Το ήπιο κλίμα επιτρέπει την εκμετάλλευση των ακινήτων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Παρά τη ζήτηση, οι τιμές παραμένουν ελκυστικές για το ευρωπαϊκό κοινό.
Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι και η προσβασιμότητα: Οι συχνές αεροπορικές συνδέσεις καθιστούν το νησί εύκολα προσβάσιμο από κάθε γωνιά της Ευρώπης.
«Απογείωση» με το Καστέλι
Η δυναμική του νησιού αναμένεται να απογειωθεί με την ολοκλήρωση του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Η υποδομή αυτή θα αλλάξει τα δεδομένα.
Οι κινήσεις αεροσκαφών θα αυξηθούν από 22 σε πάνω από 40 ανά ώρα.
Το 2028, πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας, η επιβατική κίνηση προβλέπεται να φτάσει τα 11,5 εκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά πολύ τις επιδόσεις του «Νίκος Καζαντζάκης».
“Η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας προορισμός διακοπών, αλλά μια αγορά που ενισχύεται διαρκώς, προσφέροντας ασφάλεια και υψηλές αποδόσεις στους επενδυτές” τονίζουν οι κτηματομεσίτες.
Αν και η Κρήτη κρατά τα σκήπτρα, υψηλή παραμένει η δημοφιλία της Πελοποννήσου και των νησιών του Ιονίου, που συμπληρώνουν την τριάδα των κορυφαίων επιλογών για τους ξένους αγοραστές τη φετινή χρονιά.
