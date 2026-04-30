Κτηματολόγιο: Τέλος στο «μπλόκο» των αγροτικών ενισχύσεων – Πώς θα πληρωθούν εκατομμύρια ευρώ οι παραγωγοί

Λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που επηρέαζε χιλιάδες αγρότες επιχειρεί να δώσει νέα ρύθμιση για το Κτηματολόγιο, με στόχο να αποκατασταθεί η καταβολή αγροτικών ενισχύσεων που είχαν «παγώσει» λόγω διοικητικών εκκρεμοτήτων. Η παρέμβαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εισάγει τεκμήριο προσωρινής αναγνώρισης αγροτικής χρήσης για εκτάσεις που δηλώνονταν στο ΟΣΔΕ τα τελευταία τέσσερα χρόνια και συνδέονται με τον κωδικό σφάλματος 54350. Βασική προϋπόθεση είναι οι εκτάσεις να καλλιεργούνται πραγματικά, ακόμη κι αν εκκρεμούν ζητήματα ιδιοκτησίας ή διοικητικών διαδικασιών. Όπως ανέφερε στη Βουλή ο υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός, η ρύθμιση καλύπτει περιπτώσεις όπως εκκρεμείς διορθώσεις εγγραφών στο Κτηματολόγιο, αναδασμούς, παραχωρητήρια, ενστάσεις, ζητήματα δασικών χαρτών, ακόμη και λάθη στην ψηφιακή αποτύπωση. Διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν αποδίδει κυριότητα, η οποία εξακολουθεί να κρίνεται από τα αρμόδια όργανα και τη Δικαιοσύνη. «Η ρύθμιση δεν λύνει το ιδιοκτησιακό, αλλά αποτρέπει την οικονομική ζημία για τον πραγματικό παραγωγό μέχρι να ξεκαθαρίσει το καθεστώς της έκτασης», υπογράμμισε. Η διαδικασία προβλέπει ότι οι παραγωγοί θα μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία –όπως συμβόλαια, μισθωτήρια ή διοικητικές πράξεις– που τεκμηριώνουν τη νόμιμη χρήση ή κατοχή της γης. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται μέσω ελέγχου, και εφόσον αποδεικνύεται η πραγματική καλλιέργεια, η έκταση θα χαρακτηρίζεται προσωρινά επιλέξιμη για την καταβολή ενισχύσεων. Το πρόβλημα προέκυψε τα τελευταία χρόνια από διασταυρώσεις στοιχείων, όπου σε αρκετές περιπτώσεις το Κτηματολόγιο εμφάνιζε ως ιδιοκτήτη το Δημόσιο, ενώ οι παραγωγοί δήλωναν τις εκτάσεις στο Ε9 και πλήρωναν ΕΝΦΙΑ ή τις κατείχαν μέσω άλλων νόμιμων πράξεων. Η ασυμφωνία αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους από επιδοτήσεις. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Αριστεράς Οζγκιούρ Φερχάτ, που ανέδειξε το ζήτημα στη Βουλή, έκανε λόγο για διοικητικό πρόβλημα που δεν οφείλεται στους αγρότες, ζητώντας άμεση αποκατάσταση των πληρωμών και επίλυση των εκκρεμοτήτων. Η νέα ρύθμιση στοχεύει στην άρση των αδικιών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του Κτηματολογίου και αποσαφηνιστεί πλήρως το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων.