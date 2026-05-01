Ηράκλειο : Συνελήφθη άμεσα άτομο κατηγορούμενο για σωματικές βλάβες και όπλα

Συνελήφθη άμεσα ημεδαπός κατηγορούμενος για σωματικές βλάβες και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στο Ηράκλειο

Συνελήφθη άμεσα σήμερα (01.05.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και σωματικές βλάβες και απειλή ,στο Ηρακλειο.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (01.05.2026) τρία άγνωστα άτομα προσέγγισαν 57χρονο αλλοδαπό ο οποίος βρισκόταν έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος τον απείλησαν με όπλα και του προκάλεσαν σωματικές βλάβες με τη χρήση μαχαιριού.

Από την αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί.

Άμεσα εντοπίσθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 20χρονος ημεδαπός στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα όπλο τύπου ρέπλικα.

Επίσης στο χώρο του συμβάντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

• Πιστολι κρότου-αερίου

• Κάλυκας

• Ποιμενική ράβδος

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.