Αλέξης Καλοκαιρινός: Ο κόσμος της εργασίας μετασχηματίζεται ραγδαία με την τεχνολογία – Διαρκώς πρέπει να επαγρυπνούμε για τις εργασιακές συνθήκες

Στις εκδηλώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά ο Δήμαρχος Ηρακλείου

Στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου για την Εργατική Πρωτομαγιά συμμετείχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός συνομίλησε με μέλη της Διοίκησης του ΕΚΗ και εκπροσώπους σωματείων, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των νεκρών της εργατικής τάξης και σε δήλωσή του αναφέρθηκε στους αγώνες για καλύτερες συνθήκες εργασίας, τονίζοντας παράλληλα ότι χρειάζεται πολιτική δράση καθώς κινδυνεύουν θέσεις εργασίας λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας:

«Βρισκόμαστε στο εργατικό κέντρο για να γιορτάσουμε την Εργατική Πρωτομαγιά, να θυμηθούμε τους αγώνες του Εργατικού κινήματος. Να θυμηθούμε ανθρώπους όπως ο Περγαλίδης, ο Σουκατζίδης και άλλοι πολλοί. Αρκετοί από αυτούς χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας τα ονόματα και τις μορφές τους, αλλά υπαρκτοί άνθρωποι που αγωνίστηκαν για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Διαρκώς πρέπει να επαγρυπνούμε για τις εργασιακές συνθήκες. Βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου ο κόσμος της εργασίας μετασχηματίζεται ραγδαία με την τεχνολογία.

Ιδιαίτερα με την τεχνητή νοημοσύνη και την ρομποτική, o χάρτης της εργασίας και αυτή την στιγμή που μιλάμε και μετά, στους επόμενους μήνες και οπωσδήποτε μέσα στα λίγα επόμενα χρόνια, θα έχει αλλάξει ριζικά. Αυτό απαιτεί άμεση ενέργεια. Οι θέσεις εργασίας σε πάρα πολλούς κλάδους, σε όλο το φάσμα της εργασίας κινδυνεύουν να χαθούν και αυτό δεν είναι μελλοντικό.

Είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει να συμβαίνει. Η λύση δεν είναι να ανακόψουμε την τεχνολογία. Είναι ουτοπικό να θεωρούμε ότι θα βάλουμε φραγμούς στην τεχνολογία. Αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική δράση. Αυτή η δράση πρέπει να προέλθει κυρίως από τις κυβερνήσεις, το ζήτημα είναι παγκόσμιο αλλά προφανέστατα αγγίζει και την Ελλάδα. Αγγίζει και τον τόπο μας».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έθεσε εμφατικά το ζήτημα του κόστους μετασχηματισμού της εργασίας λόγω της τεχνολογίας και επισημαίνοντας ότι πρέπει επιβαρύνει όσους θα έχουν οικονομικά οφέλη, υπογράμμισε: «Το κόστος του μετασχηματισμού της εργασίας και του κόσμου της εργασίας και της μετάβασης σε αυτή πρέπει να βαρύνει αυτούς που θα επωφεληθούν οικονομικά από την τεχνολογία.

Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε αυτή την στιγμή να σχηματίζεται και πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Πρέπει να σχεδιαστεί τώρα και να εφαρμοστεί αύριο. Αυτοί οι οποίοι θα έχουν οικονομικά οφέλη από απώλειες θέσεων εργασίας θα πρέπει να επιβαρυνθούν και για την μετεκπαίδευση και για τον μετασχηματισμό και για οτιδήποτε χρειαστεί ώστε να καταλήξουμε στο ζητούμενο.

Η τεχνολογία να υπηρετεί την κοινωνία. Αυτό είναι ένα κατεξοχήν εργατικό ζήτημα το οποίο νομίζω ότι και σήμερα είναι κατάλληλο να τεθεί» .