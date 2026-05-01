Χανιά:Σύλληψη τεσσάρων ατόμων από τα οποία τα τρία ανήλικα,για φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Συνελήφθησαν -4- άτομα από τα οποία τα -3- ανήλικα, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παραβίασης φύλαξης της αρχής ,φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεων νομοθεσίας περί όπλων, στα Χανιά

Επίσης συνελήφθησαν και -5- κηδεμόνες κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Συνελήφθησαν χθες (30.04.2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων -4- ημεδαποί (μεταξύ των οποίων οι τρεις ανήλικοι) κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παραβίασης φύλαξης της αρχής, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων ,στα Χανιά.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 22.04.2026 στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων του Τμήματος Τροχαίας Χανίων , ακινητοποιήθηκε δίκυκλο μοτοποδήλατο το οποίο μεταφέρθηκε σε χώρο στάθμευσης ιδιωτικής εταιρείας οδικής βοήθειας από όπου εν συνεχεία αφαιρέθηκε από άγνωστους .

Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ταυτοποιήθηκαν τέσσερεις ημεδαποί και πρωινές ώρες χθες (30.04.2026) πραγματοποιήθηκαν νομότυπες έρευνες στις οικίες τους.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• Tο αφαιρεθέν δίκυκλο μοτοποδήλατο

• Ξίφος

• -6- φυσίγγια

• Σιδηρογροθιά και -7- αναδιπλούμενα μαχαίρια.

Επίσης συνελήφθησαν πέντε κηδεμόνες ανηλίκων, κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.