Μητσοτάκης για Πρωτομαγιά: Πριν να δούμε αν μας το φέρει ο Ακύλας, δείτε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Βίντεο στo Instagram για να παρουσιάσει τα μέτρα της κυβέρνησης για τους εργαζόμενους παρουσιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχόμενος «καλή Πρωτομαγιά».

Με αφορμή, μάλιστα, τη συμμετοχή του Ακύλα στη φετινή Eurovision, ο πρωθυπουργός ξεκινά το βίντεο με την ατάκα «πριν να δούμε αν μας το φέρει ο Ακύλας, δείτε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους».

Απαριθμώντας τα μέτρα για τους εργαζόμενους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει:

την αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019, στα 920 ευρώ που είναι σήμερα
τη μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες, δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας

τον μηδενισμό του φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών και τη μείωση φόρων για όλους με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά
το ξεπάγωμα των τριετών μετά από 12 ολόκληρα χρόνια που σημαίνει επιπλέον αύξηση μισθού

την επαναφορά συλλογικών συμβάσεων
τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες

την επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες
και ίσως το πιο σημαντικό: την ψηφιακή κάρτα εργασίας για σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους ώστε να καταγράφονται πραγματικά οι ώρες τις οποίες δουλεύετε

«Σίγουρα δεν θα τα πεις και λίγα. Επειδή σήμερα θα ακούσετε πολλά εύκολα συνθήματα εντυπωσιασμού αλλά και πολλές ανεφάρμοστες προτάσεις εμείς απαντάμε με το έργο μας» καταλήγει ο πρωθυπουργός.

Δόμνα Μιχαηλίδου από τα Χανιά: «Κάθε βήμα...

0
Ανοιχτή εκδήλωση για την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση με μήνυμα «Ξεκινάμε...

Ανακοίνωση του ΚΚΕ 140 χρόνια από...

0
Προχωράμε μπροστά για νέες κατακτήσεις, για μια ζωή χωρίς...

Δόμνα Μιχαηλίδου από τα Χανιά: «Κάθε βήμα...

0
Ανοιχτή εκδήλωση για την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση με μήνυμα «Ξεκινάμε...

Ανακοίνωση του ΚΚΕ 140 χρόνια από...

0
Προχωράμε μπροστά για νέες κατακτήσεις, για μια ζωή χωρίς...
politika-kritis-ad
Στις εκδηλώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά ο Δήμαρχος Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αλέξης Καλοκαιρινός: Ο κόσμος της εργασίας μετασχηματίζεται ραγδαία με...

Μακρίσια: Σε βαρύ κλίμα το τελευταίο «αντίο» στον 13χρονο – Φίλοι του τον αποχαιρετούν με λευκά μπαλόνια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Βαρύ πένθος επικρατεί σήμερα στα Μακρίσια, όπου οικογένεια, συγγενείς...

Συγχαρητήρια από το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου στον ΟΦΗ – Στο πλευρό του για τη δημιουργία νέου γηπέδου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου, κατόπιν...

Flotilla: Στο Ηράκλειο οι 175 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γαζα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι επιβαίνοντες στολίσκου μεταφέρθηκαν στην Κρήτη, με τις ελληνικές...

