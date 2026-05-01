Δήλωση Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας, Βασίλη Κεγκέρογλου για την Εργατική Πρωτομαγιά

Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα τιμής και μνήμης για τους αγώνες των εργαζομένων που μέσα από θυσίες και διεκδικήσεις, κατοχύρωσαν θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία σήμερα θεωρούνται αυτονόητα. Η ημέρα αυτή αποτελεί όμως και κάλεσμα ευθύνης για το παρόν και το μέλλον.

Από τα γεγονότα του Σικάγο το 1886 μέχρι σήμερα, το μήνυμα της Πρωτομαγιάς παραμένει ζωντανό και επίκαιρο, υπενθυμίζοντας μας ότι τίποτα δεν χαρίζεται χωρίς αγώνα και συλλογική προσπάθεια. Σε μια εποχή διαρκών αλλαγών στην εργασία, με νέες μορφές απασχόλησης και προκλήσεις, η ανάγκη για διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και δίκαιων αμοιβών είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Οφείλουμε, ιδιαίτερα όσοι υπηρετούμε τη δημόσια διοίκηση, να στεκόμαστε αρωγοί στους εργαζόμενους και να προωθούμε πολιτικές που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, τη δικαιοσύνη και την ευημερία των πολιτών. Η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας ζωής αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας εργαζόμαστε με συνέπεια για τη στήριξη των εργαζομένων, διεκδικώντας παράλληλα από την Πολιτεία τους απαραίτητους πόρους και την ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και η καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Συνεχίζουμε με στόχο μια κοινωνία πιο ανθρώπινη, με Κοινωνική Δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες για όλους.

Καλό μήνα και καλή Εργατική Πρωτομαγιά!