Σοκάρει η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα – Αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε – Το παιδί τους κάλεσε τις Αρχές

Ο 50χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη 40χρονη γυναίκα του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο – Το ζευγάρι αστυνομικών υπηρετούσε στη Δράμα.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Δράμα από την οικογενειακή τραγωδία αστυνομικών που κατέληξε σε άλλη μια γυναικοκτονία και τον δράστη σύζυγό να βάζει τέλος στη ζωή του.

Νεκρή είναι η 40χρονη γυναίκα που εντοπίστηκε μαχαιρωμένη στο υπόγειο του σπιτιού της αφού το μικρό παιδί της πήρε τηλέφωνο την αστυνομία.

Βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητο

Σύμφωνα με πληροφορίες λίγα λεπτά αργότερα ο 50χρονος σύζυγός της βρέθηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο με την αστυνομία να ενημερώνει διερχόμενος πολίτης. Ο 50χρονος εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβολισμό και δίπλα του βρέθηκε το υπηρεσιακό του όπλο. Όλα δείχνουν ότι έβαλε τέλος στη ζωή του

Ο 50χρονος είχε φύγει από το σπίτι όταν το ΕΚΑΒ έφθασε στο σημείο και παρέλαβε την γυναίκα εν ζωή μεταφέρνοντάς την στο νοσοκομείο.

Η 40χρονη, η οποία νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, εν τέλει κατέληξε μετά από λίγη ώρα.

Τραύματα από μαχαίρι

Η γυναίκα -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- έφερε τρεις μαχαιριές, μία στο στήθος, μία στην πλάτη και μία στο πρόσωπο.

Από όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα από αστυνομικές πηγές, δεν υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας στο ζευγάρι, που είχε αποκτήσει δύο παιδιά.

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ήταν σε διάσταση

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι ζούσε στη Δράμα και είχαν αποκτήσει δύο παιδιά μία κόρη που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη και ένα 10χρονο αγόρι που ήταν στο σπίτι όταν έγινε το φοβικό.

Ο δράστης και αυτόχειρας υπηρετούσε στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ. στη Δράμα ενώ η γυναίκα υπηρετούσε στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης στο Νευροκόπι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά τον τελευταίο καιρό, το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση.

Μάλιστα, υπάρχει η πληροφορία ότι πριν από λίγες εβδομάδες, η γυναίκα ενημέρωσε την υπηρεσία της για την κατάσταση της ψυχικής υγείας του συζύγου της εκφράζοντας φόβους για την ασφάλεια της. Διατάχθηκε η εξέταση του αστυνομικού από τον υπηρεσιακό ψυχίατρο της ΕΛ.ΑΣ. πλην όμως εκείνος δεν εντόπισε κάτι το ανησυχητικό.