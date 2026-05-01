Ηράκλειο:Αιματηρό επεισόδιο τα ξημερώματα, έξω από γνωστό μπαρ

Ηράκλειο: Πρωτομαγιά με αιματηρό επεισόδιο τα ξημερώματα, έξω από γνωστό μπαρ-ασύλληπτο σκηνικό

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν τραυματία και τρεις δράστες – Στο Αστυνομικό Μέγαρο μεταφέρθηκε λευκό επιβατηγό με αίματα και σπασμένα τζάμια

Επεισόδιο με μαχαίρωμα αλλά και πυροβολισμούς φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα, σε διαφορετικές χρονικές φάσεις, έξω από γνωστό μπαρ της πόλης του Ηρακλείου αλλά και στους πέριξ δρόμους. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ένας τραυματίας, ο οποίος δέχθηκε μαχαιριά στην περιοχή του μηρού. Πρόκειται για τον Αλβανό πορτιέρη του μαγαζιού, ο οποίος φέρεται να είναι εκτός κινδύνου αν και έχασε πολύ αίμα.

Ως δράστες φέρονται τρία νεαρά άτομα, τα δύο αδέρφια. Πηγές ενημέρωσης ανέφεραν στο Cretalive.gr ότι οι τρεις θέλησαν να μπουν στο μαγαζί, όμως δεν τους επιτράπηκε η είσοδος και αυτό τους ενόχλησε σφοδρά. Έφυγαν αλλά επέστρεψαν …δριμύτεροι. Υπό την απειλή όπλων ακινητοποίησαν τον Αλβανό πορτιέρη και του κατάφεραν μία μαχαιριά στην περιοχή του μηρού.

Κάποιες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες κατά την στιγμή εκείνη είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Με το που μαχαίρωσαν τον πορτιέρη και το αίμα άρχισε να τρέχει …ποτάμι, το έβαλαν στα πόδια, την ίδια στιγμή όμως, έπεσε «σύρμα» στο μαγαζί και κάποιοι ξεσηκώθηκαν. Και ο ίδιος ο τραυματίας προσπάθησε να τους καταδιώξει μαζί με κάποιους άλλους.

Οι νεαροί φέρεται να μπήκαν ανάποδα στην λεωφόρο Ιωνίας όπου και ακολούθησε, όπως φαίνεται, άλλο επεισόδιο με μαγκούρες. Πάνω στην καταδίωξη φέρεται μάλιστα να τράκαραν και αυτοκίνητα. Περίοικοι περιέγραψαν στο Cretalive.gr ότι πρωινές ώρες της Πρωτομαγιάς είδαν αστυνομικούς να ερευνούν ένα λευκό αυτοκίνητο, το οποίο παρέλαβε γερανός και το μετέφερε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Ήταν σταθμευμένο ανάποδα στην Ιωνίας, έφερε σπασμένα τζάμια και εμφανή ίχνη αίματος.

Στο κενό ανάμεσα στα δύο σταθμευμένα οχήματα, ήταν το λευκό όχημα με τα σπασμένα τζάμια και το αίμα. Ήταν παρκαρισμένο ανάποδα επί της Ιωνίας. Στη φωτογραφία βλέπετε και το τρακαρισμένο αυτοκίνητο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε μία σύλληψη, ενώ οι έρευνες από την Ασφάλεια Ηρακλείου συνεχίζονται.