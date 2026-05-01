Ξεκινά η αντιπυρική περίοδος – Νέος σχεδιασμός με drones και χαρτογράφηση κινδύνου

Πρόληψη, επιχειρησιακή ετοιμότητα και περιορισμός των ενάρξεων πυρκαγιών αποτελούν τους βασικούς άξονες του σχεδιασμού του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, η οποία ξεκινά σήμερα. Η στρατηγική που εφαρμόζεται και φέτος στηρίζεται στο δόγμα που υιοθετήθηκε τα τελευταία τρία χρόνια και εστιάζει στην επιτήρηση, την έγκαιρη προειδοποίηση και την άμεση απόκριση.

Για πρώτη φορά μετά από 45 χρόνια, η Πολιτική Προστασία αξιοποιεί το εργαλείο της Εθνικής Χαρτογράφησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών, το οποίο ολοκληρώθηκε και επικαιροποιήθηκε το φθινόπωρο του 2025. Σύμφωνα με το υπουργείο, η χαρτογράφηση κατατάσσει όλες τις περιοχές της χώρας σε τρεις κατηγορίες επικινδυνότητας – χαμηλή, μεσαία και υψηλή – λαμβάνοντας υπόψη τη βλάστηση, τις κλιματολογικές συνθήκες και τη συχνότητα υψηλών τιμών στον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Επιτήρηση με drones και άμεση επέμβαση

Καθοριστικό ρόλο στην έγκαιρη προειδοποίηση θα έχει η χρήση drones. Η Πολιτική Προστασία διαθέτει φέτος 100 drones, σχεδόν 20 περισσότερα από πέρυσι, τα οποία θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση με θερμικές κάμερες για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών, ακόμη και τη νύχτα. Στόχος είναι η περαιτέρω επέκταση της χρήσης τους, ιδίως σε περιαστικές περιοχές, με ενσωμάτωση και στα Κινητά Επιχειρησιακά Κέντρα.

Το 2024 διατέθηκαν 45 drones, το 2025 αυξήθηκαν σε 82 και φέτος φτάνουν στα 100, ενώ τρία εντάσσονται στα Κινητά Επιχειρησιακά Κέντρα (Κ.Ε.Κ). Η πρώτη εφαρμογή του συστήματος απέδειξε υψηλή αποτελεσματικότητα, καθώς μόνο στην Αττική εντοπίστηκαν έγκαιρα πάνω από 1.000 ενάρξεις πυρκαγιών, συμβάλλοντας στην καθοδήγηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Καθαρισμοί οικοπέδων και αυστηρότερο πλαίσιο

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους καθαρισμούς οικοπέδων. Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους και αυξημένες κυρώσεις, με τους ιδιοκτήτες να υποχρεούνται σε καθαρισμό από 1η Απριλίου έως 15 Ιουνίου και συντήρηση έως 31 Οκτωβρίου. Οι αρμόδιες αρχές ήδη διενεργούν ελέγχους, επιβάλλοντας πρόστιμα και προχωρώντας σε συλλήψεις.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τόνισε σε σύσκεψη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ότι «όπου ήταν καθαρισμένα τα οικόπεδα, η φωτιά σταματούσε». Όπως είπε, «είναι ένα στοίχημα που θα πρέπει να το δώσουμε και να πετύχουμε μέχρι τις 15 Ιουνίου».

Ενίσχυση Δήμων και προγραμμάτων πρόληψης

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην ενίσχυση των Δήμων, υπογραμμίζοντας ότι «προσπαθούμε να ενισχύσουμε τους Δήμους για να κάνουν τα έργα και τις δράσεις τις οποίες έχουν υπό την ευθύνη τους». Φέτος κατανέμονται 47,5 εκατ. ευρώ σε 332 Δήμους και επιπλέον 2,5 εκατ. ευρώ σε Συνδέσμους Δήμων, ποσό αυξημένο κατά 25% σε σχέση με πέρυσι.

Παράλληλα, συνεχίζεται το πρόγραμμα Antinero (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV & PLUS), που υλοποιείται από το 2022 και έχει κεντρικό ρόλο στις δράσεις πρόληψης με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2026.

Εναέρια μέσα, προσωπικό και εθελοντές

Τα εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης (εθνικά και μισθωμένα) ανέρχονται φέτος σε 80 έως 85, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Το ανθρώπινο δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος για το 2026 φτάνει τους 18.804 πυροσβέστες.

Έχουν αναπτυχθεί 21 Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) σε όλη τη χώρα, με δυνατότητα αερομεταφοράς για άμεση επέμβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές. Παράλληλα, αυξάνεται ο αριθμός των εθελοντών πυροσβεστών, ενισχύοντας τον επιχειρησιακό μηχανισμό.

Στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνονται 5.011 εθελοντές από 234 οργανώσεις, ενώ πάνω από 6.500 έχουν ολοκληρώσει πιστοποιημένη εκπαίδευση μέσω της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας στο πρόγραμμα «Δασικών Πυρκαγιών Δασοπροστασία / Δασοπυρόσβεση».

Στόλος οχημάτων και συνεργασίες

Ο συνολικός στόλος οχημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος ανέρχεται σε 3.911, εκ των οποίων 1.993 είναι υδροφόρα, 1.687 βοηθητικά και 228 ειδικού σκοπού.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και το Μνημόνιο Συνεργασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με το υπουργείο Πολιτισμού για την προστασία αρχαιολογικών χώρων από πυρκαγιές. Έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες σε περισσότερους από 60 χώρους, με οδηγίες για προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα, εκπαίδευση προσωπικού και πρότυπα σχέδια εκκένωσης.

Τέλος, βρίσκεται σε εξέλιξη Μνημόνιο Συνεργασίας με ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ για καθαρισμούς και διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας τη συνολική αντιπυρική θωράκιση της χώρας.