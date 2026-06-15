«Καλό καλοκαίρι» λένε σήμερα σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια – Τελευταία μέρα για τους υποψηφίους ΕΠΑΛ

Υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες από σήμερα για υποψηφίους ΤΕΦΑΑ – Πότε αρχίζουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων

Ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα (15/6) η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, ενώ στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας, η καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του γυμνασίου έχει οριστεί για την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026.

Ολοκλήρωση Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Σήμερα ολοκληρώνεται και ο κύκλος των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, με τα τελευταία μαθήματα ειδικότητας. Οι μαθητές θα εξεταστούν στα μαθήματα «Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού», «Κινητήρες Αεροσκαφών» και «Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων».

Ειδικά Μαθήματα και Αγωνίσματα

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της περιόδου διεξαγωγής των Υγειονομικών Εξετάσεων και των Πρακτικών Δοκιμασιών για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που επιθυμούν να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις Πρακτικές Δοκιμασίες και στις Υγειονομικές Εξετάσεις έως και την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Από αύριο, Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, έως και την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων. Η έναρξη της διαδικασίας θα γίνει με την εξέταση στο μάθημα των Αγγλικών.