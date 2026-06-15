Λασίθι:Ο Άγιος Νικόλαος φιλοξενεί το LOUX GNC 3on3 στις 19 και 20 Ιουνίου

Μια από τις κορυφαίες διοργανώσεις street basketball στην Ελλάδα έρχεται στη Λίμνη

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου υποδέχεται την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 το LOUX GNC 3on3 | TOUR 2026, μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις street basketball στην Ελλάδα, η οποία τελεί υπό τον ευρύτερο κύκλο δραστηριοτήτων του GNC MULTISPOR, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και της Περιφέρειας Κρήτης.

Για δύο ημέρες, η «καρδιά» του street basketball θα χτυπά δυνατά στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου, το μαγευτικό σκηνικό της οποίας θα μετατραπεί σε ένα ζωντανό γήπεδο, συγκεντρώνοντας ερασιτέχνες παίκτες κάθε ηλικίας, φίλους του μπάσκετ αλλά και λάτρεις του αθλητισμού, που θα γίνουν «ένα» απολαμβάνοντας τη χαρά του παιχνιδιού.

Η διοργάνωση, με κεντρικό σύνθημα «Ο Αθλητισμός Ενώνει», δίνει τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν δωρεάν σε μια μοναδική μπασκετική εμπειρία, προάγοντας τις αξίες του αθλητισμού, της ευγενούς άμιλλας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συνοχής.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου καλεί τους δημότες και τους επισκέπτες να βρεθούν στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου, να παρακολουθήσουν τους αγώνες και να γίνουν μέρος μιας γιορτής του μπάσκετ και του αθλητισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν δωρεάν τη συμμετοχή τους στον σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj-GFrLLtnp559_knpwwSIpsnMZaDta4qDAGQd3JbIlVhyXQ/viewform.

Είσοδος ελεύθερη