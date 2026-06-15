Δήμος Χανίων:1ο Συνέδριο Δικτύου Φορέων Move It Now

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι το 1ο Συνέδριο Δικτύου Φορέων Move It Now θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ), με νέα ώρα έναρξης στις 4.00 μ.μ. και ολοκλήρωση στις 10.00 μ.μ.

Το συνέδριο αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της πρωτοβουλίας «Move It Now – ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ – Ας Κινηθούμε Τώρα» και παρουσιάζει για πρώτη φορά το ευρύ δίκτυο συνεργασιών που διαμορφώθηκε γύρω από την οδική ασφάλεια, τη βιώσιμη κινητικότητα, την εκπαίδευση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Το Move It Now ξεκίνησε με αφετηρία την κυκλοφοριακή αγωγή, την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα. Στην πορεία, όμως, εξελίχθηκε σε ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργασίας που συνδέει την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την υγεία, τον αθλητισμό, τον εθελοντισμό και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Η πρωτοβουλία αναπτύχθηκε γύρω από πέντε βασικούς πυλώνες:

• Ενεργοί και υγιείς πολίτες

• Πολιτισμός, παιδεία και αξίες

• Περιβάλλον και ποιότητα ζωής

• Ασφαλείς μετακινήσεις και υπεύθυνη συμπεριφορά

• Βιώσιμες πόλεις και συνεργατικές κοινότητες

Με τη συνεργασία περισσότερων από 40 φορέων, άνω των 10 υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και 38 σχολικών μονάδων, η πρωτοβουλία συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας ασφαλούς και βιώσιμης μετακίνησης με επίκεντρο τα παιδιά και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Το συνέδριο δεν αποτελεί απλώς μια παρουσίαση δράσεων και αποτελεσμάτων. Αποτελεί την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος συνεργασίας που δημιουργήθηκε μέσα από τη συνάντηση ανθρώπων, φορέων και ιδεών με κοινό όραμα μια πόλη πιο ασφαλή, πιο βιώσιμη, πιο συμμετοχική και πιο ανθρώπινη.

Η διαδρομή ξεκινά από την κίνηση, την άθληση και τον ενεργό τρόπο ζωής, συνεχίζει στον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τις αξίες που διαμορφώνουν ενεργούς πολίτες, διευρύνεται προς το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, αναδεικνύει την οδική ασφάλεια ως θεμέλιο μιας ασφαλούς καθημερινότητας και κορυφώνεται με τη βιώσιμη κινητικότητα και το μέλλον των πόλεων μέσα από συνεργασίες μεταξύ αυτοδιοίκησης, εκπαίδευσης, επιστημονικών φορέων και κοινωνίας των πολιτών.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι φορέων, επιστημονικών οργανισμών, σχολικών μονάδων, υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και κοινωνικών οργανώσεων, ενώ ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχουν οι παρουσιάσεις καλών πρακτικών, τα θεματικά πάνελ, οι προβολές, οι εκθέσεις poster και οι δράσεις δικτύωσης.

Επίσημοι προσκεκλημένοι

Μαρία Σίτη

Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος, MSc Πολεοδόμος, Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΜΠ.

Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

Founder & Coordinator, CIVINET Greece-Cyprus.

Κατερίνα Νικολοπούλου

Director of Operations, CIVINET Greece-Cyprus.

Η παρουσία τους συνδέεται με τη διεθνή παρουσίαση του Move It Now ως καλής πρακτικής στο CIVINET Event 2026 στη Ρώμη και με τις νέες προοπτικές ευρωπαϊκής δικτύωσης που ανοίγονται για τον Δήμο Χανίων.

Η πρωτοβουλία «Move It Now – Ας Κινηθούμε Τώρα», η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, υλοποιείται από τον Δήμο Χανίων με τη μέριμνα του Δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη και τη θεσμική υποστήριξη του Αντιδημάρχου Παιδείας Αντώνη Βαρδάκη, ενώ τον συνολικό συντονισμό έχει η Άννα Νεμπαυλάκη, Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου Χανίων για θέματα Παιδείας.

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ)

Ώρα έναρξης: 4:00 μ.μ

Ώρα λήξης: 10.00 μ.μ.

Είσοδος ελεύθερη.