ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

O «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» για την Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για την Κακοποίηση των Ηλικιωμένων

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για την Κακοποίηση των Ηλικιωμένων (15η Ιουνίου), επαναβεβαιώνει τη διαχρονική του δέσμευση για την προστασία των ατόμων τρίτης ηλικίας και την προάσπιση του δικαιώματός τους να ζουν με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και σεβασμό.

Η κακοποίηση των ηλικιωμένων εξακολουθεί να αποτελεί ένα σοβαρό και σε μεγάλο βαθμό αόρατο κοινωνικό πρόβλημα. Ο ηλικιακός ρατσισμός, η κοινωνική απομόνωση, η παραμέληση, η οικονομική εκμετάλλευση, καθώς και η ψυχολογική, σωματική και σεξουαλική βία, πλήττουν χιλιάδες ηλικιωμένους ανθρώπους, ενώ πολλά περιστατικά δεν καταγγέλλονται ποτέ, με αποτέλεσμα τα θύματα να στερούνται την απαραίτητη προστασία και υποστήριξη.

Ο «Σύνδεσμος» υπήρξε από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος Φορέας στην Ελλάδα που ανέδειξε συστηματικά το φαινόμενο της κακοποίησης των ηλικιωμένων, υποστηρίζοντας τις γυναίκες, και συμβάλλοντας ήδη από το 2016 στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και στην επιμόρφωση επαγγελματιών, αλλά και άτυπων φροντιστών για ένα ζήτημα που παρέμενε επί χρόνια κρυφό και υποαναγνωρισμένο.

Μέσα από τις παρεμβάσεις του υπογράμμισε τις ιδιαίτερες διαστάσεις της βίας κατά των ηλικιωμένων γυναικών, οι οποίες ακόμη και σήμερα δεν έχουν ενσωματωθεί επαρκώς στο σύστημα προστασίας και υποστήριξης.

Σημαντικό σταθμό στη δράση του αποτέλεσε η υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος MARVOW 2.0, το οποίο επικεντρώθηκε στη συντονισμένη δι-υπηρεσιακή αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης ηλικιωμένων γυναικών.

Μέσα από την ανάπτυξη ενός Πρωτοκόλλου πολυ-υπηρεσιακής συνεργασίας, εργαλείων αξιολόγησης κινδύνου και διαδικασιών διαχείρισης περιστατικών, το πρόγραμμα επιδίωξε να καλύψει ουσιαστικά κενά στο σύστημα υποστήριξης των θυμάτων και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η ανάγκη ενασχόλησης με το φαινόμενο καθίσταται σήμερα ακόμη πιο επιτακτική, καθώς ο πληθυσμός των ατόμων άνω των 65 ετών αυξάνεται διαρκώς, ενώ οι γυναίκες, λόγω του υψηλότερου προσδόκιμου ζωής, αντιμετωπίζουν συχνότερα πολλαπλές μορφές ευαλωτότητας ως ηλικιωμένα άτομα.

Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να δωθεί στις ίδιες τις ηλικιωμένες γυναίκες ενεργός ρόλος και ουσιαστική συμμετοχή σε όλες τις διαδικασίες που τις αφορούν, από τη διαμόρφωση νομοθετικών και πολιτικών παρεμβάσεων έως τη λήψη αποφάσεων, την αξιολόγηση κινδύνου και τον σχεδιασμό μέτρων προστασίας.

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» υπογραμμίζει την ανάγκη υιοθέτησης ολοκληρωμένων πολιτικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών, ενίσχυσης των μηχανισμών πρόληψης και αναφοράς περιστατικών,

καθώς και ευρύτερης ευαισθητοποίησης της κοινωνίας. Η προστασία των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας δεν αποτελεί μόνο ζήτημα κοινωνικής πολιτικής. Αποτελεί πρωτίστως ζήτημα σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αναγνώρισης της προσφοράς τους και υπεράσπισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

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