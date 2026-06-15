1η Γιορτή Παγωτού: Μια γλυκιά γιορτή για μικρούς και μεγάλους στον Δημοτικό Κήπο Χανίων στις 17 Ιουνίου

Η 1η Γιορτή Παγωτού, η οποία είναι αφιερωμένη κυρίως στα παιδιά και τις οικογένειες, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, στις 18.00, στον Δημοτικό Κήπο Χανίων, όπως γνωστοποιήθηκε στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

Τη Συνέντευξη παραχώρησαν ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Νεκτάριος Ψαρουδάκης, και ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Ζαχαροπλαστών και Παγωτοποιών Χανίων, Ορέστης Ταμπακόπουλος. Μάλιστα, όπως επεσήμαναν η εκδήλωση διοργανώνεται από το Σωματείο Ζαχαροπλαστών και Παγωτοποιών της Π.Ε. Χανίων, σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Επιμελητηρίου Χανίων.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του ο κ. Ψαρουδάκης τόνισε ότι πρόκειται για μια γιορτή αφιερωμένη κυρίως στα παιδιά και τις οικογένειες, η οποία φιλοξενείται για πρώτη φορά στον Δημοτικό Κήπο, έναν χώρο ιδανικό και ασφαλή για τη φιλοξενία παιδικών δράσεων. Όπως τόνισε, στόχος του Δήμου είναι η εκδήλωση να αποτελέσει έναν θεσμό, που θα καθιερωθεί τα επόμενα χρόνια, προσφέροντας δημιουργικές στιγμές ψυχαγωγίας αμέσως μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς.

Παράλληλα, ο κ. Ψαρουδάκης αναφέρθηκε στο πλούσιο πρόγραμμα της διοργάνωσης, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παράσταση Καραγκιόζη, ανιματέρ, κλόουν, μουσική από την Παιδική – Νεανική Μπαντίνα του Δήμου Χανίων και διαγωνισμό παγωτού με εκπλήξεις για τους συμμετέχοντες.

Από την πλευρά του, ο κ. Ταμπακόπουλος επεσήμανε ότι η φετινή διοργάνωση αποτελεί την πρώτη μεγάλη δράση του επανιδρυθέντος Σωματείου στα Χανιά, με σκοπό να αναδείξει το βιοτεχνικό, χειροποίητο παγωτό, που παράγεται από τα τοπικά ζαχαροπλαστεία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στόχος είναι «να έρθουν και οι Χανιώτες και οι επισκέπτες μας να δοκιμάσουν το χειροποίητο παγωτό, που γίνεται από τα ζαχαροπλαστεία μας με φρέσκο γάλα», αναδεικνύοντας την ποιότητα και την ιδιαίτερη αξία των τοπικών προϊόντων.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει παγωτό σε ιδιαίτερα προσιτή τιμή, ενώ η γιορτή θα πλαισιωθεί από πλήθος δωρεάν δράσεων.