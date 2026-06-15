Δολοφονία Δασκαλάκη: Αρνούνται κάθε εμπλοκή οι τρεις κατηγορούμενοι – «Να αποδειχθεί χωρίς αμφιβολίες ότι είναι εγκληματική ενέργεια»

Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Ηράκλειο και ολόκληρη την Κρήτη.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων πραγματοποιήθηκαν τελικά την Κυριακή, στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, για λόγους ασφαλείας και προς αποφυγή επεισοδίων, αντί της Δευτέρας 15 Ιουνίου. Πρόκειται για έναν 57χρονο κτηνοτρόφο, τον 32χρονο γιο του και έναν 69χρονο βοσκό, οι οποίοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στον θάνατο του 49χρονου προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου.

Σύμφωνα με τον συνήγορό τους, Γιώργο Κοκοσάλη, οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση. Για τον 57χρονο πατέρα υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα ως προς την προφυλάκισή του, ενώ ο 32χρονος γιος και ο 69χρονος βοσκός κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Οι ισχυρισμοί πατέρα και γιου

Ο κ. Κοκοσάλης ανέφερε ότι οι εντολείς του περιέγραψαν αναλυτικά τις κινήσεις τους την ημέρα του συμβάντος. Ο 32χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν απομακρύνθηκε καθόλου από το σπίτι του, ενώ ο πατέρας του υποστήριξε πως ακολούθησε το καθημερινό του πρόγραμμα. Ο συνήγορος εκτίμησε ότι η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου θα επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς τους.

Παράλληλα, ο δικηγόρος χαρακτήρισε «ατυχές» τον νομικό χαρακτηρισμό της υπόθεσης ως ανθρωποκτονίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για ατύχημα.

Κριτική στις έρευνες

Ο συνήγορος υπεράσπισης άσκησε έντονη κριτική για την πορεία των ερευνών, υποστηρίζοντας ότι η δικογραφία είναι ελλιπής και ότι η αστυνομική προανάκριση διεκόπη πρόωρα. Όπως είπε, «αυτή η δικογραφία δεν έχει πόδια να σταθεί». Υποστήριξε επίσης ότι κάποιοι πίεσαν για τη διακοπή της έρευνας, η οποία κατά την άποψή του βρισκόταν σε κρίσιμο στάδιο.

Αναφέρθηκε ακόμη στον πρώην γαμπρό του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ο οποίος πραγματοποίησε ιδιωτική έρευνα μετά το περιστατικό και εντόπισε αντικείμενα που παραδόθηκαν για εξέταση. Ο κ. Κοκοσάλης επεσήμανε ότι τα ευρήματα αυτά επρόκειτο να αξιολογηθούν από τις αρχές, πριν διακοπεί η διαδικασία.

Αμφισβήτηση αποδεικτικών στοιχείων

Η υπεράσπιση αμφισβήτησε βασικά στοιχεία της δικογραφίας, υποστηρίζοντας ότι προέρχονται από παλαιότερες καταγγελίες και όχι από αποδείξεις που συνδέουν τους κατηγορούμενους με το περιστατικό. Ο κ. Κοκοσάλης σημείωσε ότι δεν έχει τεκμηριωθεί φυσική παρουσία του 32χρονου στο σημείο του συμβάντος και ότι το βίντεο με το κοπάδι του πατέρα δεν επαρκεί ως αποδεικτικό στοιχείο.

Ο ίδιος απέδωσε την εξέλιξη της υπόθεσης στη μεγάλη δημοσιότητα που έλαβε, λέγοντας ότι αυτή επηρέασε την πορεία των ερευνών και οδήγησε σε βεβιασμένες αποφάσεις.

«Δεν είναι επιβεβαιωμένη εγκληματική ενέργεια»

Η Αλεξάνδρα Σπανάκη, συνήγορος του 57χρονου και του 32χρονου, εξέφρασε σοβαρές ενστάσεις για τη δικογραφία, την οποία χαρακτήρισε «ατελή». Υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που να συνδέουν πρόσωπα με τον χρόνο, τον τόπο και τα πιθανά κίνητρα της υπόθεσης.

Τόνισε ότι ο μηχανισμός θανάτου παραμένει αδιευκρίνιστος και ότι «δεν είναι επιβεβαιωμένη εγκληματική ενέργεια». Επισήμανε επίσης ότι ακόμη και η ιατροδικαστική έκθεση διατυπώνει επιφυλάξεις ως προς τα συμπεράσματά της.

Η κ. Σπανάκη υπογράμμισε ότι πριν αποδοθούν ευθύνες, θα πρέπει πρώτα να αποδειχθεί επιστημονικά ότι πρόκειται για εγκληματική πράξη, ενώ ζήτησε ψυχραιμία και σεβασμό προς την οικογένεια του θύματος.

Οι θέσεις της υπεράσπισης του 69χρονου

Η συνήγορος του 69χρονου, Θεονύμφη Μπέρκη, δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να συνδέει τον εντολέα της με την υπόθεση. Όπως ανέφερε, το μόνο στοιχείο που προκύπτει είναι ότι πέρασε από την περιοχή μισή ώρα πριν από τον Δασκαλάκη, κάτι που –όπως είπε– δεν επαρκεί για να θεμελιώσει εμπλοκή.

Η κ. Μπέρκη σημείωσε ότι ο 69χρονος εκτελούσε καθημερινά τα ίδια εργασιακά καθήκοντα και δεν είχε καμία προσωπική διαφορά με το θύμα. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «η κατηγορία θα καταπέσει στο ακροατήριο» και ότι τα αναμενόμενα εργαστηριακά αποτελέσματα θα επιβεβαιώσουν την αθωότητά του.

Η θέση της οικογένειας του θύματος

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, Νίκος Στειακάκης, ζήτησε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τη δικαίωση της οικογένειας. Όπως δήλωσε, μοναδικός στόχος των συγγενών είναι η αποκάλυψη της αλήθειας και ο εντοπισμός των υπευθύνων, με σεβασμό στους θεσμούς και χωρίς ακρότητες.

Ο κ. Στειακάκης υπογράμμισε ότι η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται και ότι αναμένονται νέα αποδεικτικά στοιχεία. Τόνισε πως οι ποινικές διώξεις ασκούνται μόνο όταν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής, οι οποίες έχουν ήδη αξιολογηθεί από δικαστικούς λειτουργούς.

«Το εάν τα στοιχεία είναι επαρκή ή όχι έχει ήδη αξιολογηθεί δύο φορές από δικαστικούς λειτουργούς», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η δικαστική κρίση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και ότι η έρευνα θα συνεχιστεί μέχρι να αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια.