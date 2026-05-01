Συγχαρητήρια από το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου στον ΟΦΗ – Στο πλευρό του για τη δημιουργία νέου γηπέδου

Με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου, κατόπιν πρωτοβουλίας του Δημάρχου Μαλεβιζίου Μενέλαου Μποκέα και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευθέριου Καλλέργη, απευθύνει θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Παράλληλα, εκφράζει τη στήριξή του στην προσπάθεια της ομάδας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου νέου γηπέδου, που θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του συλλόγου.

Ψήφισμα

Με αφορμή την ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος από τον ΟΦΗ, το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας για τη σπουδαία αυτή επιτυχία.

Η νίκη αυτή, απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο όπως ο ΠΑΟΚ, δεν αποτελεί μόνο μια κορυφαία αθλητική διάκριση, αλλά και μια στιγμή υπερηφάνειας για το Ηράκλειο, την Κρήτη και ολόκληρη τη χώρα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η επιτυχία αυτή ήρθε μετά από 39 χρόνια, μέσα από μια διαδρομή γεμάτη δυσκολίες, επιμονή και πίστη, αποδεικνύοντας ότι οι μεγάλες επιτυχίες κατακτώνται με συλλογική προσπάθεια και διαρκή αγώνα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο τονίζει ότι ο ΟΦΗ δεν αποτελεί απλώς έναν αθλητικό σύλλογο, αλλά έναν ισχυρό κοινωνικό και πολιτισμικό πυλώνα, που εκφράζει και ενώνει την τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί σε ευρεία συσπείρωση όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως οπαδικής προτίμησης, για τη στήριξη της ομάδας του Ηρακλείου και της Κρήτης, η οποία εκπροσωπεί επάξια τον τόπο μας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία ενός σύγχρονου γηπέδου με ποδοσφαιρικές προδιαγραφές, αντάξιου της ιστορίας, της δυναμικής και των προοπτικών του ΟΦΗ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου καλεί την Πολιτεία, την Περιφέρεια Κρήτης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να επιδείξουν την αναγκαία πολιτική βούληση, ώστε να δρομολογηθεί άμεσα η υλοποίηση αυτού του έργου.

Η παρούσα συγκυρία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία. Η επιτυχία αυτή πρέπει να αποτελέσει αφετηρία για μια νέα εποχή για το ποδόσφαιρο της Κρήτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια που συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.