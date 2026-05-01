Η Ελένη Βατσινά για την Εργατική Πρωτομαγιά: Από τις θυσίες του χθες μέχρι τις μάχες του σήμερα, τίποτα δεν κατακτήθηκε χωρίς σύγκρουση

Στη συγκέντρωση για την Εργατική Πρωτομαγιά, στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου συμμετείχε η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά, τιμώντας τους αγώνες του εργατικού κινήματος.

Σε δήλωσή της η κ.Βατσινά ανέφερε:

Η Εργατική Πρωτομαγιά δεν είναι απλώς μνήμη. Είναι συνέχιση του αγώνα. Από τις θυσίες του χθες μέχρι τις μάχες του σήμερα, τίποτα δεν κατακτήθηκε χωρίς σύγκρουση.

Οι αγώνες δεν ανήκουν στο παρελθόν. Απέναντι στην ανασφάλεια, την εκμετάλλευση και τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα, ο κόσμος της εργασίας καλείται ξανά να σταθεί όρθιος.

Η Πρωτομαγιά είναι φωνή και δύναμη! Συνεχίζουμε μέχρι η εργασία να γίνει δικαίωμα και όχι αγώνας επιβίωσης.