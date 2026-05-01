Η Ελένη Βατσινά για την Εργατική Πρωτομαγιά: Από τις θυσίες του χθες μέχρι τις μάχες του σήμερα, τίποτα δεν κατακτήθηκε χωρίς σύγκρουση

Στη συγκέντρωση για την Εργατική Πρωτομαγιά, στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου συμμετείχε η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά, τιμώντας τους αγώνες του εργατικού κινήματος.

Σε δήλωσή της η κ.Βατσινά ανέφερε:

Η Εργατική Πρωτομαγιά δεν είναι απλώς μνήμη. Είναι συνέχιση του αγώνα. Από τις θυσίες του χθες μέχρι τις μάχες του σήμερα, τίποτα δεν κατακτήθηκε χωρίς σύγκρουση.

Οι αγώνες δεν ανήκουν στο παρελθόν. Απέναντι στην ανασφάλεια, την εκμετάλλευση και τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα, ο κόσμος της εργασίας καλείται ξανά να σταθεί όρθιος.

Η Πρωτομαγιά είναι φωνή και δύναμη! Συνεχίζουμε μέχρι η εργασία να γίνει δικαίωμα και όχι αγώνας επιβίωσης.

ΒΟΑΚ: «Φουλάρουν» οι μηχανές από την Κίσσαμο...

0
Στην ενίσχυση των μεγάλων έργων και της συνδεσιμότητας της...

Ένας στους 3 ξένους επενδυτές θέλει εξοχικό...

0
Η Κρήτη εδραιώνεται πλέον ως ο αδιαμφισβήτητος “μαγνήτης” της...

ΒΟΑΚ: «Φουλάρουν» οι μηχανές από την Κίσσαμο...

0
Στην ενίσχυση των μεγάλων έργων και της συνδεσιμότητας της...

Ένας στους 3 ξένους επενδυτές θέλει εξοχικό...

0
Η Κρήτη εδραιώνεται πλέον ως ο αδιαμφισβήτητος “μαγνήτης” της...
politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

ΒΟΑΚ: «Φουλάρουν» οι μηχανές από την Κίσσαμο ως τον Άγιο Νικόλαο – Σε πλήρη εξέλιξη τα εργοτάξια

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην ενίσχυση των μεγάλων έργων και της συνδεσιμότητας της...

Σε προσωρινή ισχύ η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur: Τα βασικά σημεία

ΠΚ team ΠΚ team -
Δημιουργείται μια αγορά 700 εκατομμυρίων ανθρώπων, στην οποία καταργείται...

Ένας στους 3 ξένους επενδυτές θέλει εξοχικό στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Κρήτη εδραιώνεται πλέον ως ο αδιαμφισβήτητος “μαγνήτης” της...

Κτηματολόγιο: Τέλος στο «μπλόκο» των αγροτικών ενισχύσεων – Πώς θα πληρωθούν εκατομμύρια ευρώ οι παραγωγοί

ΠΚ team ΠΚ team -
Λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που επηρέαζε χιλιάδες αγρότες...

