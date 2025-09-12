Δήμος Ηρακλείου:Περισσότεροι από 30.000 θεατές παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις του 2ου Φεστιβάλ των Τειχών!

Η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί όλους τους συντελεστές του Φεστιβάλ, τους χορηγούς και τα ΜΜΕ, καθώς και τους ανθρώπους του Ηρακλείου που το αγκάλιασαν δημιουργώντας μια νέα παράδοση στο Ηράκλειο

Με απόλυτη επιτυχία και περισσότερους από 30.000 θεατές, ολοκληρώθηκε το 2ο Φεστιβάλ των Τειχών – Candia Walls Festival που διοργανώθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, με σκοπό την ανάδειξη και ενσωμάτωση των Ενετικών τειχών της πόλης στην πολιτιστική ζωή των κατοίκων της και των επισκεπτών της.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός με δήλωσή του ευχαρίστησε την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη και τους συνεργάτες Μαριάννα Γιαλύτη, Κωνσταντίνα Χατζάκη και Νίκο Τσαγκαράκη, τονίζοντας ότι «Δίνουν πολλά στο Φεστιβάλ των Τειχών, δουλεύουν με μεράκι, με φαντασία, με γνώση και δίνουν όλο τους τον εαυτό. Και αυτό είναι το κλειδί για μια επιτυχία, γιατί το ζήτημα είναι οι άνθρωποι να χαρούν, να εμπλουτιστούν, να εμπνευστούν. Και είναι η αποστολή αυτής της δραστηριότητας να το κάνει».

Το Φεστιβάλ ξεκίνησε το Σάββατο 30 Αυγούστου με το Άξιον Εστί, την ποιητική σύνθεση του Οδυσσέα Ελύτη που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης, από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ σε διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη με τη συμμετοχή των χορωδιών του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Κιαγιαδάκη και της Λένας Χατζηγεωργίου, και ολοκληρώθηκε με τη μεγάλη συναυλία της σπουδαίας ερμηνεύτριας Γιώτας Νέγκα την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου.

Σε αυτό το διάστημα, το κοινό παρακολούθησε περισσότερες από 40 εκδηλώσεις μουσικής, χορού, θεάτρου, κινηματογράφου, λογοτεχνίας, ιστορίας, αστροπαρατήρησης, φωτογραφικών εκθέσεων, ομιλιών, καλλιτεχνικών performance, εργαστηρίου, κ.α., σε γνώριμα αλλά και νέα σημεία των Τειχών:

Στους Προμαχώνες του Μαρτινένγκο, του Παντοκράτορα, της Βηθλεέμ και της Πύλης Σαμπιονάρα, στο κιόσκι του Προμαχώνα Ιησού, στη χαμηλή Πλατεία του Προμαχώνα Βιτούρι, στο Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη Βηθλεέμ (όπως μετονομάστηκε την Τρίτη 2/9), στη χαμηλή Πλατεία του Προμαχώνα Παντοκράτορα, στο δασάκι του Προμαχώνα Ιησού, στην έξοδο της Πύλης Ιησού, στο θερινό κινηματογράφο «Βηθλεέμ» καθώς και στα δυο Κηποθέατρα «Νίκος Καζαντζάκης» και «Μάνος Χατζιδάκις».

Υπενθυμίζεται ότι με αφορμή και την επικείμενη υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για την παραχώρηση των Ενετικών Τειχών στο Δήμο Ηρακλείου από το Υπουργείο Πολιτισμού, ο Αλέξης Καλοκαιρινός είχε αναφερθεί στο στόχο της Δημοτικής Αρχής, το Φεστιβάλ από το 2026 να αποτελεί τον πυρήνα της πύκνωσης των εκδηλώσεων που θα εκτείνεται σε όλο το χρόνο και θα αφορά σε πολιτιστική αλλά και σε αθλητική δραστηριότητα. Άλλωστε, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Δημοτικής Αρχής για την αξιοποίηση των Ενετικών Τειχών, προγραμματίζεται για το φθινόπωρο και το άνοιγμα των στοών Σαμπιονάρα και Πύλης Αγίου Γεωργίου.

Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου ευχαριστεί όλους τους συντελεστές, καλλιτέχνες, συνεργάτες και εθελοντές, τους χορηγούς, καθώς και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που στήριξαν το Φεστιβάλ. Επίσης, όλους τους συνεργαζόμενους φορείς, την Περιφέρεια Κρήτης, το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρία Ηρακλείου,

το Σύλλογο Tangoneon, το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου, την Ένωση Φιλολόγων, το Σύλλογο Φίλων Αστρονομίας το θέατρο των Φωνών, καθώς και τα στελέχη και το προσωπικό των Υπηρεσιών του Δήμου και των Κηποθεάτρων που συνέβαλαν στη διοργάνωση του 2ου Φεστιβάλ των Τειχών.

Ευχαριστεί θερμά και τους ανθρώπους του Ηρακλείου που αγκάλιασαν το 2ο Φεστιβάλ των Τειχών από την πρώτη στιγμή, προσθέτοντας με την συμμετοχή τους μια μοναδική δυναμική και συμβάλλοντας στο να δημιουργηθεί μια νέα παράδοση στο Ηράκλειο.

Χορηγοί του 2ου Φεστιβάλ των Τειχών ήταν οι εταιρείες: Super Market Χαλκιαδάκης, Οπτικά Κέντρα Μαρκάκης, Πλαστικά Κρήτης, ΖΑΡΟΣ Α.Ε., CRETAONE, ΣΥΦΑΚ – Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης, Σαβοϊδάκης, K. Badouvas S.A. – Group of Companies, Κύβος Ψηφιακές Εκτυπώσεις, Φυτώριο Καρτερού “ΣΤΕΛΙΟΣ – ΣΤΕΛΛΑ”, Σκυβαλάκης συστήματα σκίασης, Asmanis Art Center, Knossos 3D – Audio & Vitrual Tour.

Χορηγοί Φιλοξενίας: Karatarakis Group Hotels & Restaurants, Hotel Olympic, Astoria Capsis Hotel, Κουκουβάγια-καλλιτεχνικό μεζεδοπωλείο, Λαδοκόλλα, Ψησταριά “Η Καινούργια Πόρτα” – Αντώνης Αραβιάκης, Pizza Fan, Alexakis Wines

Χορηγοί μεταφορών: Creta Plan Travel, ACCTA – Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης

Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: SKY express

Επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines