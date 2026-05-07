Αμμουδάρα: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο σπίτι του 21χρονου – «Παιδί μου και δε σε γλίτωσα» φώναζε ο πατέρας του

Ντυμένος γαμπρός στο φέρετρο ο 21χρονος Νικήτας – Την Πέμπτη (7/5) η κηδεία του

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο σπίτι της οικογένειας του 21χρονου Νικήτα, όπου νωρίτερα σήμερα το απόγευμα (06/05) έφτασε η σορός του. Ο 21χρονος έμενε με την οικογένειά του, κοντά στο σημείο που τον εκτέλεσε ο 54χρονος το απόγευμα της Τρίτης στην Αμμουδάρα.

Ντυμένος γαμπρός στο φέρετρο ο 21χρονος, για το τελευταίο του ταξίδι. Οι γονείς και τα αδέρφια του, υποβασταζόμενοι, αδυνατούν να συγκρατήσουν τον πόνο τους. Οι κραυγές απόγνωσης διαδέχονται η μία την άλλη, με τον πατέρα να φωνάζει σπαρακτικά: «Παιδί μου, δεν σε γλίτωσα».

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, από χθες, συγγενείς και φίλοι, βρίσκονται εκεί για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια που πενθεί και θρηνεί τον άδικο χαμό του 21χρονου. Οι φωνές και τα κλάματα δεν έχουν σταματήσει από χθες.

Το σπαρακτικό μήνυμα της αδερφής του

«Σε περιμένω να γυρίσεις». Σε αυτά τα σπαρακτικά λόγια της αδερφής του Νικήτα Γεμιστού αποτυπώνονται οι τραγικές στιγμές που ζει η οικογένεια του 21χρονου, που δολοφονήθηκε την Τρίτη (05/05) στην Αμμουδάρα, από τον πατέρα του φίλου του, με τον οποίο είχαν εμπλακεί σε τροχαίο και ο οποίος «έσβησε» μετά από μέρες νοσηλείας στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, πριν από τρία χρόνια.

Η αδερφή του Νικήτα, με ένα μήνυμα που ραγίζει καρδιές, μιλά στον αδερφό της. Δεν τον αποχαιρετά, τον περιμένει, αναφέρει: «Εγώ σ΄αγαπώ και δεν σου κρατώ κακία που έφυγες και με άφησες μόνη, αλήθεια. Σε περιμένω να γυρίσεις. Μου έταξες να με βοηθήσεις να φέρω τα ρούχα μου στη μαμά και να μετακομίζω στο καινούριο μου σπίτι. Δε το ξεχνάω».

Δυστυχώς οι φόβοι της οικογένειας βγήκαν αληθινοί και ο εφιάλτης έγινε πραγματικότητα. Εκλιπαρούσαν εδώ και χρόνια τον Νικήτα να φύγει από την Κρήτη, αφού είχαν καταλάβει πως ο 54χρονος πατέρας του Γιώργου, που είχε πεθάνει μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και το οποίο οδηγούσε ο 21χρονος, είχε καταρρεύσει ψυχικά και είχε μετατρέψει το πένθος του σε οργή για τον Νικήτα. Όμως εκείνος δεν ήθελε να αφήσει την οικογένειά του που τόσο αγαπούσε. Και δυστυχώς, τους άφησε βίαια και οριστικά.

Στο πένθος έχει βυθιστεί και ο Χώνος Μυλοποτάμου στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, τόπος καταγωγής της οικογένειας του Νικήτα. Εκεί, αύριο Πέμπτη (07/05) συγγενείς φίλοι και συγχωριανοί του 21χρονου θα τον αποχαιρετήσουν, σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Μάλιστα η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όσους βρεθούν στο τελευταίο αντίο στον 21χρονο Νικήτα να φορούν λευκά ρούχα. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Βίντεο ντοκουμέντο από την θανατηφόρα επίθεση

Νωρίτερα βίντεο ντοκουμέντο είδες το φως της δημοσιότητας, το οποίο αποτυπώνει καρέ-καρέ τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στην Αμμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Ο 54χρονος πατέρας, που θεωρούσε το νεαρό υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του, τον πυροβόλησε έξι φορές και στη συνέχεια τον κλώτσησε, σε ένα έγκλημα που συγκλονίζει την Κρήτη.

Ο ήχος από τους πυροβολισμούς κόβει την ανάσα. Ο 54χρονος, όπως φαίνεται στο βίντεο, παίρνει τον νόμο στα χέρια του, εκτελώντας εν ψυχρώ τον 21χρονο. Εδώ και τρία χρόνια, τον στοίχειωνε ο θάνατος του μοναχογιού του, που είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με οδηγό τον ίδιο τον Νικήτα.

Η μητέρα του θύματος, μόλις αντικρίζει το παιδί της νεκρό, καταρρέει. Οι σκηνές που εκτυλίσσονται θυμίζουν αρχαία τραγωδία, ενώ η περιοχή σφραγίζεται από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ενέδρα θανάτου στην Αμμουδάρα

Το απόγευμα της Τρίτης, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, κάμερα ασφαλείας καταγράφει το όχημα του θύματος να κινείται λίγα δευτερόλεπτα πριν τη φονική ενέδρα. Ο 54χρονος, με συνοδηγό τη σύζυγό του, μόλις βλέπει το αυτοκίνητο του 21χρονου, στρίβει απότομα και συγκρούεται μαζί του πλαγιομετωπικά.

Χωρίς δισταγμό, βγαίνει από το όχημα κρατώντας περίστροφο. Ο Νικήτας προσπαθεί να διαφύγει, αλλά ο δράστης τον σημαδεύει και τον εκτελεί πισώπλατα. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε: «Σηκώνει το όπλο ο οδηγός του Peugeot και τον πυροβολεί, ξαναγυρίζει, μπαίνει στο αυτοκίνητό του και φεύγει».

Αφού αδειάζει το όπλο, ο 54χρονος επιτίθεται στο σώμα του νεαρού με κλωτσιές. Το αποτρόπαιο περιστατικό έχει αποτυπωθεί σε βίντεο, το οποίο εξετάζουν οι Αρχές.

Μετά το φονικό, ο δράστης διαφεύγει με τη σύζυγό του, πριν παραδοθεί στις Αρχές κρατώντας το φονικό όπλο. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Έκανα αυτό που έπρεπε. Η δική μου ζωή σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023, όταν σκοτώθηκε το παιδί μου. Δεν έγινε ποτέ ουσιαστική διερεύνηση του τροχαίου».

Σύλληψη και της συζύγου του

Η αστυνομία συνέλαβε και τη σύζυγο του δράστη για συνέργεια, καθώς βρισκόταν μαζί του τη στιγμή του εγκλήματος. Ο εισαγγελέας μετέβη στο αστυνομικό τμήμα υπό τον φόβο επεισοδίων, ενώ οι δύο κρατούνται μέχρι να απολογηθούν.

Ο 54χρονος υποστηρίζει ότι δεν είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία, αλλά «θόλωσε» και ενήργησε παρορμητικά. Η κηδεία του 21χρονου Νικήτα θα τελεστεί αύριο, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Το τροχαίο που όπλισε το χέρι του δράστη

Ξημερώματα της 20ής Οκτωβρίου 2023, στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 18χρονος τότε Νικήτας, με συνεπιβάτη τον 17χρονο Γιώργο, προσέκρουσε σε κολόνα της νησίδας. Ο Γιώργος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια και υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από 19 ημέρες στη ΜΕΘ.

Η οικογένεια του Γιώργου θεώρησε υπεύθυνο τον οδηγό και δεν τον συγχώρησε ποτέ. Η μητέρα του είχε δηλώσει τότε: «Ποιος θα μου φέρει πίσω τον μονάκριβό μου γιο;»

Ο πατέρας του, συντετριμμένος, αποφάσισε χρόνια μετά να πάρει τον νόμο στα χέρια του, μετατρέποντας τον πόνο του σε πράξη εκδίκησης.

Απειλές και προηγούμενες απόπειρες

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 54χρονος είχε αποπειραθεί τουλάχιστον δύο φορές να αφαιρέσει τη ζωή του Νικήτα. Τα Χριστούγεννα του 2024, ο νεαρός είχε δεχθεί επίθεση, αλλά σώθηκε χάρη στην παρέμβαση του πατέρα και της αδελφής του.

Ο Νικήτας είχε καταθέσει τότε: «Έβγαλε ένα πιστόλι και πυροβόλησε εναντίον μας. Τράβηξα κάτω την αδελφή μου για να την προστατεύσω». Ο 54χρονος, ωστόσο, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας: «Δεν είχα βγει καν από το σπίτι μου το επίμαχο βράδυ».

Η μήνυση δύο μήνες πριν τη δολοφονία

Δύο μήνες πριν το φονικό, ο 21χρονος είχε υποβάλει νέα μήνυση κατά του δράστη, καταγγέλλοντας ότι τον καταδίωξε με όπλο. Εναντίον του 54χρονου είχαν ήδη επιβληθεί περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση παρουσίας σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα.

«Ο 54χρονος με κυνήγησε με όπλο μέσα σε στενό δρομάκι. Σχεδόν εγκλωβίστηκα και άρχισα να ζητάω βοήθεια», είχε αναφέρει τότε ο Νικήτας.

Οι Αρχές στην Κρήτη βρίσκονται πλέον σε επιφυλακή, προσπαθώντας να αποτρέψουν την πιθανότητα νέας βεντέτας που θα μπορούσε να αιματοκυλήσει την περιοχή.