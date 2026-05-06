«Κλείδωσε» η ημερομηνία για την εμπορική λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΗΚ, Νίκος Αναστασίου, τόνισε ότι το νέο αεροδρόμιο θα ανοίξει τις πύλες του τον Νοέμβριο του 2028.
Τον Νοέμβριο του 2028 πρόκειται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία ο νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ), στην περιοχή του Καστελλίου.
Τη σχετική εξαγγελία έκανε χθες ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΗΚ, Νίκος Αναστασίου στο πλαίσιο των εργασιών του Περιφερειακού Εργαστηρίου του ICAO για τον «Στρατηγικό Σχεδιασμό Πολιτικής Αεροπορίας» (CAMP) που διεξάγεται στην Αθήνα.
Ο κ. Αναστασίου ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για την πρόοδο των εργασιών του νέου αεροδρομίου (η πρόοδος ανέρχεται στο 70%), παρουσιάζοντας τα επιμέρους επιχειρησιακά χαρακτηριστικά του.
Στην ομιλία του, υποστήριξε ότι δοκιμαστικές πτήσεις θα ξεκινήσουν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι το αεροδρόμιο, το οποίο, εκτιμάται ότι θα διακινεί περί τα 15 εκατ. επιβάτες ετησίως, θα αναδειχθεί σε ισχυρό οικονομικό πόλο όλης της Κρήτης, με σημαντικά άμεσα και έμμεσα οφέλη στην τοπική οικονομία.
Η βέλτιστη λειτουργία του αεροδρομίου εξαρτάται (και) από τα συστήματα αεροναυτιλίας.
Ο ΔΑΗΚ, σε συνεργασία με την ΥΠΑ, προκήρυξε τον σχετικό διαγωνισμό και – όπως όλα δείχνουν – δυο εταιρείες θα καταθέσουν δεσμευτική προσφορά.
Το νέο αεροδρόμιο περιλαμβάνει
-1 διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης μήκους 3.200 μέτρων κατηγορίας κατά ICAO 4E.
-1 παράλληλο τροχόδρομο κίνησης αεροσκαφών ίσου μήκους.
-8 συνδετήριους τροχόδρομους του διαδρόμου με τον παράλληλο τροχόδρομο.
-2 συνδετήριους τροχόδρομους με τον διάδρομο του Στρατιωτικού Αεροδρομίου
-Χώρο στάθμευσης αεροσκαφών (Αpron) που αποτελείται από 5 σταθερές θέσεις κατηγορίας Ε (ή 10 κατηγορίας C), 27 απομακρυσμένες θέσεις κατηγορίας C και 2 κατηγορίας C (ή 1 θέση κατηγορίας Ε), 16 θέσεις για Γενική Αεροπλοΐα και 3 θέσεις για ελικόπτερα.
-Κτίριο Αεροσταθμού (Terminal Building) 7 επιπέδων συνολικής επιφάνειας 93.000 τ.μ.
-Πύργο Ελέγχου 4.850 τ.μ. και ύψους 44 μ.
-10 Κτίρια/Εγκαταστάσεις απαιτήσεων λειτουργίας αεροδρομίου: Πυροσβεστική, Αστυνομία, Συντήρησης Αεροδρομίου, Εγκατάστασης εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης, Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Υποσταθμός 150kV, Δεξαμενές Νερού, Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού, Εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και ανεφοδιασμού αεροσκαφών μέσω υπόγειου συστήματος Hydrant, Εγκατάσταση συλλογής απορριμμάτων αεροδρομίου.
-Χώρους στάθμευσης και εξυπηρέτησης 1.378 οχημάτων, 206 μοτοσυκλετών, 168 Ταξί και 96 Λεωφορείων.
-Χώρο ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης επιφάνειας 400 στρεμμάτων.
-Κλειστό αυτοκινητόδρομο σύνδεσης Αεροδρομίου με τον ΒΟΑΚ στο ύψος του οικισμού Χερσονήσου, μήκους περίπου 18 χλμ., 2 κλάδων με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και παράπλευρο δίκτυο σε όλο το μήκος.
-Αρτηρία σύνδεσης Αεροδρομίου με την Οδό Αρκαλοχωρίου-Βιάννος μήκους περίπου 6 χλμ., με 1 λωρίδα κυκλοφορίας και διευρυμένη ΛΕΑ ανά κατεύθυνση και παράπλευρο δίκτυο σε όλο το μήκος.
-Περιμετρική οδό Καστελίου μήκους 1,5 χλμ.
-Εξωτερικό περιμετρικό δίκτυο Αεροδρομίου με την αναβάθμιση των χαρακτηριστικών των υφιστάμενων οδών που επηρεάζονται εκτιμώμενου συνολικού μήκους 20 χλμ.
