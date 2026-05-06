Φονικό στην Αμμουδάρα: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στον 54χρονο και συνέργεια στη σύζυγό του

Αντιμέτωπος με ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο 54χρονος Κωνσταντίνος Παρασύρης, ο οποίος πυροβόλησε και να σκότωσε τον 20χρονο Νικήστρατο Γεμιστό το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στην Κρήτη, καθώς συνδέεται με το τροχαίο δυστύχημα του 2023, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του κατηγορούμενου. Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Παράλληλα, του αποδίδονται κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή. Στο κάδρο των δικαστικών εξελίξεων βρίσκεται και η 56χρονη σύζυγός του, σε βάρος της οποίας ασκήθηκε ποινική δίωξη για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία. Η γυναίκα βρισκόταν μαζί με τον 54χρονο την ώρα που εκτυλίχθηκε η φονική επίθεση. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών και ζήτησαν προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 14:30. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μετά το έγκλημα ο 54χρονος παρουσιάστηκε στην Αστυνομία λίγη ώρα αργότερα, φτάνοντας με τη μοτοσικλέτα του και έχοντας μαζί του το περίστροφο που φέρεται να χρησιμοποίησε. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν ρωτήθηκε από αστυνομικούς γιατί σκότωσε τον νεαρό, απάντησε: «Έκανα αυτό που έπρεπε». Η στάση του κατηγορούμενου κατά την παράδοσή του στις Αρχές αξιολογείται από τους αστυνομικούς, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης. Οι εκτιμήσεις που διαμορφώνονται δείχνουν ότι δεν αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως μια πράξη της στιγμής, αλλά ως ενέργεια που ενδέχεται να συνδέεται με συσσωρευμένη οργή και διάθεση εκδίκησης για τον θάνατο του παιδιού του. Το τροχαίο του 2023 αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς στην υπόθεση. Τότε, ο 17χρονος γιος του 54χρονου είχε χάσει τη ζωή του, ενώ οδηγός του οχήματος ήταν ο Νικήστρατος Γεμιστός. Από εκείνο το δυστύχημα φαίνεται πως ξεκίνησε μια μακρά περίοδος έντασης και πένθους, η οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, βρίσκεται στο υπόβαθρο της φονικής επίθεσης. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στον ρόλο της συζύγου του 54χρονου. Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται ότι γνώριζε οποιαδήποτε πρόθεση του συζύγου της να σκοτώσει τον 20χρονο. Υποστηρίζει ότι η συνάντηση στην Αμμουδάρα ήταν τυχαία και ότι δεν είχε προηγηθεί σχεδιασμός για τη δολοφονία. Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν μαρτυρίες και πληροφορίες που αφορούν τη στάση της 56χρονης το προηγούμενο διάστημα. Στο μικροσκόπιο έχει μπει το ενδεχόμενο να ενίσχυε την οργή του συζύγου της απέναντι στον νεαρό, τον οποίο η οικογένεια θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου.