Πρώτη επετειακή εκδήλωση «Έτους Παύλου Βλαστού» στο Ρέθυμνο

29 Απριλίου 2026

Το απόγευμα της Τετάρτης, 29ης Απριλίου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επετειακή εκδήλωση για το «Έτος Παύλου Βλαστού», με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την εις Κύριον εκδημία του (29 Απριλίου 1926).

Στην έναρξη της εκδηλώσεως, ο Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ τέλεσε Επιμνημόσυνη Δέηση για τον αοίδιμο Παύλο Βλαστό και ακολούθως την εκδήλωση προλόγισε ο κ. Κωνσταντίνος Μεργέμογλου,

Πρόεδρος της Χορωδίας και Ορχήστρας Παραδοσιακής Μουσικής «Παύλος Βλαστός», με πρωτοβουλία της οποίας πραγματοποιούνται οι εφετινές εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τον Παύλο Βλαστό, σε συνδιοργάνωση με την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, την Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Ρεθύμνης, το Δήμο Αμαρίου και την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης.

Στη συνέχεια, ο Ελλογιμ. κ. Δημήτριος Σκρέκας, Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, παρουσίασε συνοπτικά τη ζωή, την προσωπικότητα και το έργο του Παύλου Βλαστού, του «Πατέρα της Κρητικής Λαογραφίας», καθώς και δόκιμου και εξαίρετου Ιεροψάλτου και Μελοποιού της πατρώας Βυζαντινής Μουσικής.

Ακολούθως, ο Βυζαντινός Χορός Χανίων, υπό τη διεύθυνση του κ. Ιωάννου Καστρινάκη, και η Χορωδία και Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής «Παύλος Βλαστός», υπό τη διεύθυνση του κ. Αντωνίου Μιχελουδάκη, απέδωσαν Εκκλησιαστικά Μέλη από το Αρχείο του Παύλου Βλαστού.

Στην αποφώνησή του, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς όλους τους συντελεστές και τους συνδιοργανωτές των εν λόγω επετειακών εκδηλώσεων, επισημαίνοντας ότι ο Παύλος Βλαστός και η παρακαταθήκη του δεν θα παύσουν ποτέ να οδηγούν στο δρόμο της αλήθειας, της προσφοράς, της παράδοσης, της πίστης και του πολιτισμού.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελεήμων Μουρτζανός, ο Αντιδήμαρχος Αμαρίου κ. Εμμανουήλ Ψαρουδάκης, η Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολιτεύσεως του Δήμου Ρεθύμνης κ. Ρένα Κουτσαλεδάκη, Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δήμων Ρεθύμνης και Αμαρίου, ο

Διοικητής του 547 Α/Μ Τάγματος Πεζικού Ρεθύμνου Αντισυνταγματάρχης κ. Γεώργιος Σφηναρόλης, ο Διοικητής του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου Αστυνομικός Διευθυντής κ. Σπυρίδων Γερμανάκης, Κληρικοί, ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Μανούσος Παραγιουδάκης μετά της συζύγου του και φιλόμουσο ακροατήριο.