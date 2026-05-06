Μουσείο Καζαντζάκη: Θεματική ξενάγηση ενηλίκων και ελεύθερη είσοδος

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το Μουσείο Καζαντζάκη, όπως κάθε χρόνο, συμμετέχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων (18 Μαΐου) του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM). Το θέμα του φετινού εορτασμού, «Ενώνοντας έναν Διαιρεμένο κόσμο με τα Μουσεία», αναδεικνύει τα μουσεία ως χώρους διαλόγου, σύνδεσης και κατανόησης ανάμεσα σε ανθρώπους, πολιτισμούς και ιδέες.

Το Μουσείο Καζαντζάκη, στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2026, προσφέρει την Κυριακή 17 Μαΐου ελεύθερη είσοδο στους επισκέπτες του και διοργανώνει θεματική ξενάγηση ενηλίκων με τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών». Η ξενάγηση θα ξεκινήσει στις 11.00, θα διαρκέσει μία ώρα και η συμμετοχή είναι ελεύθερη, με απαραίτητη δήλωση συμμετοχής.

«Να σκέπτεσαι με αποχρώσεις θεωρείται θανάσιμο αμάρτημα […]»

-Νίκος Καζαντζάκης, «Ο φόβος και η πείνα», Καθημερινή (20 Ιουλίου 1936).

Η θεματική ξενάγηση «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών» αξιοποιεί προσωπικά αντικείμενα, χειρόγραφα, εκδόσεις, αλληλογραφία και αρχειακό υλικό, για να φωτίσει τη βαθιά και ουσιαστική διαδρομή του συγγραφέα στις αποχρώσεις των ιδεών της ταραγμένης εποχής του. Αναδεικνύει τη σκέψη τού Καζαντζάκη ως μια διαρκή άσκηση υπέρβασης των ορίων και των διαχωρισμών και αποκαλύπτει έναν στοχαστή που αναζητά επίμονα το κοινό νήμα που ενώνει εμπειρίες, πολιτισμούς και ιδέες. Προσκαλεί, έτσι, τον επισκέπτη να στοχαστεί πάνω στη βαθύτερη ενότητα του ανθρώπινου πνεύματος και στη διαχρονική αξία της σύνθεσης με κριτική σκέψη.

Σχεδιασμός- υλοποίηση: Κλεάνθη Κριθίνου, υπεύθυνη Μόνιμης Έκθεσης & Επικοινωνίας, Μουσείο Καζαντζάκη.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Μουσείο Καζαντζάκη (Τρίτη έως Κυριακή, 9:00 – 17:00).Ε: info@kazantzaki.gr | Τ: 2810 741689

https://www.kazantzaki.gr/gr/news/diethnis-imera-mouseion-2026-sto-mouseio-kazantzaki-517

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Πρώτη επετειακή εκδήλωση «Έτους Παύλου Βλαστού» στο Ρέθυμνο
Φονικό στην Αμμουδάρα: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στον 54χρονο και συνέργεια στη σύζυγό του
