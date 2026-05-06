Συναγερμός και στη Γαλλία: Βρέθηκε κρούσμα χανταϊού – Ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη του Hondius

Παγκόσμιος συναγερμός πλέον για την εξάπλωση του χανταϊού καθώς Γάλλος «κόλλησε» σε πτήση.
Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η αύξηση των κρουσμάτων χανταϊού καθώς οι γαλλικές Αρχές ανακοίνωσαν πως εντοπίστηκε ασθενής ο οποίος δεν ήταν στο πλοίο MV Hondius, το οποίο είναι σε καραντίνα, αλλά ήταν στην ίδια πτήση με έναν εκ των επιβατών!
Όπως ανακοίνωσε το γαλλικό Υπουργείο Υγείας, το κρούσμα έχει ήδη μπει σε καραντίνα και πλέον έχει ξεκινήσει η ιχνηλάτηση των επαφών του. Ωστόσο, το πλέον ανησυχητικό είναι πως το εν λόγω κρούσμα συνταξίδευε με άτομο που νοσούσε (χωρίς να το ξέρει) και βρέθηκε στο Hodius!
Πλέον έχει ξεκινήσει ένας πραγματικός αγώνας με το χρόνο ώστε να εντοπιστούν και οι άλλοι συνεπιβάτες της πτήσης.
«Η ιχνηλάτηση επαφών βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, τόσο πάνω στο πλοίο [MV Hondius] όσο και στη Νότια Αφρική», ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Διευκρίνισε ότι ένας Γάλλος υπήκοος «έχει εντοπιστεί μεταξύ των επιβατών μιας πτήσης που είχε λάβει ένας από τους ασθενείς πριν από τη νοσηλεία του».
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ξεκινήσει διαδικασίες για τον εντοπισμό «επαφών» και την ανεύρεση των επιβατών της πτήσης με την οποία ένας Ολλανδός επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, που είχε μολυνθεί, μεταφέρθηκε από το νησί της Αγίας Ελένης στη Νότια Αφρική, πριν καταλήξει στο νοσοκομείο.
«Ενδέχεται να τεθούν σε εφαρμογή πρόσθετα μέτρα παρακολούθησης κατά την επιστροφή των Γάλλων υπηκόων», πρόσθεσε το υπουργείο, εάν αποδειχθεί ότι πρόκειται για τον ιό Andes hantavirus, ο οποίος μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων, όπως επιβεβαίωσε την Τετάρτη ο υπουργός Υγείας της Νότιας Αφρικής ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής.
Η ολλανδική εταιρεία κρουαζιέρας, που διαχειρίζεται το πλοίο MH Hondius, ανέφερε τη Δευτέρα ότι πέντε Γάλλοι υπήκοοι ήταν καταγεγραμμένοι μεταξύ των επιβατών.
PATRIS.GR