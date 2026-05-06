Άγιος Νικόλαος: Αναστολή τακτικών χειρουργείων της Χειρουργικής κλινικής – Λόγω κρίσιμης υποστελέχωσης

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Για προσωπική απόφαση του διευθυντή της χειρουργικής κλινικής, κάνουν λόγο οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου.

Σε αναστολή των τακτικών χειρουργείων της κλινικής Γενικής Χειρουργικής του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, προχώρησε ο διευθυντής Νίκος Μουδατσάκης, επικαλούμενος την δραματική έλλειψη σε προσωπικό.

Όπως σημειώνει στο έγγραφό του προς την διοίκηση, στο εξής θα καλύπτονται μόνο τα επείγοντα.

«Γνωρίζουμε ότι αυτή είναι μια προσωπική απόφαση του διευθυντή του τμήματος ,χωρίς την έγκριση του Επιστημονικού Συμβουλίου του νοσοκομείου», είπε στο patris.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Γιώργος Μανουσάκης.

Ιδού η επιστολή του διευθυντή της χειρουργικής κλινικής:

Τι λένε οι εκπρόσωποι γιατρών και εργαζομένων

Τα ΔΣ της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου και του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, εξέδωσαν ανακοίνωση τονίζοντας:

«Η απόφαση της αναστολής των τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τα σοβαρά και χρόνια προβλήματα υποστελέχωσης κρίσιμων τμημάτων του νοσοκομείου, τα οποία ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου και η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου έχουν επανειλημμένα καταγγείλει εδώ και πολλά χρόνια.

Η υποστελέχωση του Αναισθησιολογικού και του Ακτινολογικού Τμήματος, όπως και άλλων κρίσιμων τμημάτων για την λειτουργία του νοσοκομείου, δεν αποτελεί ούτε πρόσφατο ούτε αιφνίδιο φαινόμενο. Αντίθετα, πρόκειται για μια διαρκή κατάσταση που έχει επιβαρυνθεί από τις πολιτικές υποχρηματοδότησης και απαξίωσης του δημόσιου συστήματος υγείας.

Για τον λόγο αυτό προκαλεί εύλογα ερωτήματα η απόφαση αναστολής των τακτικών χειρουργείων της Χειρουργικής Κλινικής, τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει κάποια νέα εξέλιξη που να δικαιολογεί μια τόσο δραστική μεταβολή στη λειτουργία του νοσοκομείου.

Διευκρινίζουμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση αφορά την αναστολή των τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων της Χειρουργικής Κλινικής και δεν αφορά το σύνολο των χειρουργικών δραστηριοτήτων του νοσοκομείου, καθώς άλλες χειρουργικές ειδικότητες συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία των τακτικών τους περιστατικών. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη συνολικής και σταθερής ενίσχυσης όλων των τμημάτων και κλινικών του ΓΝΑΝ, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία του.

Οι εργαζόμενοι και οι νοσοκομειακοί γιατροί του Λασιθίου έχουμε προειδοποιήσει κατ’ επανάληψη ότι η λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων στηρίζεται πλέον στην υπερεργασία, στις συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού και στην επαγγελματική εξουθένωση των υγειονομικών. Οι εξελίξεις αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως «έκτακτα περιστατικά», αλλά ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών.

Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου, από κοινού με τον Σύλλογο Εργαζομένων του ΓΝΑΝ, θα συνεχίσουν να διεκδικούν ουσιαστικά οικονομικά, εργασιακά και επιστημονικά κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή υγειονομικών στο ΕΣΥ, ιδιαίτερα στις δημόσιες δομές της περιφέρειας και των νησιωτικών περιοχών.

Ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ανατροπή των πολιτικών που οδηγούν στη συρρίκνωση και αποδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας, ώστε οι πολίτες του νομού να έχουν πρόσβαση σε πραγματικά δημόσια και δωρεάν υγεία, υψηλού επιπέδου, σύγχρονη και αντάξια των εξελίξεων της ιατρικής επιστήμης».

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

