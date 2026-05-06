Χανιά: 4ο Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού και Εμπειριών “260 kmemories Festival”

Από 8-10 Μαΐου στο Ενετικό Λιμάνι.
Το Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού και Εμπειριών “260 kmemories Festival” διοργανώνει για 4η χρονιά ο Δήμος Χανίων με στόχο την ανάδειξη της δυναμικής των ενεργειών που γίνονται από φορείς και ιδιώτες στην Κρήτη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε οι επισκέπτες αλλά και οι ντόπιοι να έχουν πληθώρα εμπειριών και εναλλακτικών δράσεων. Θα διαρκέσει από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2026 και θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Κατεχάκη, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, από τις 18.00 έως τις 23.00.
Φέτος, όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, θα συμμετέχουν περισσότεροι από εξήντα επαγγελματίες, φορείς και συλλογικότητες, ενώ θα υπάρχει ειδική θεματική ενότητα αφιερωμένη στην κρητική γαστρονομία. Στη «Ζώνη Κρητικής Γαστρονομίας» το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να γευτεί δωρεάν κρητικές γεύσεις από τη Μινωική Εποχή έως σήμερα.
Ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, έκανε λόγο για έναν νέο θεσμό, που εδραιώνεται στα Χανιά, καθώς για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος καταφέρνει και διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή των ανθρώπων, των μικρών επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων, που αναδεικνύουν την πραγματική Κρήτη. «Εξήντα επτά εκθέτες στον τομέα του τουρισμού έρχονται και προσφέρουν ο καθένας στο δικό του κομμάτι τις υπηρεσίες και τα προϊόντα, που αναδεικνύουν τον πλούτο της Κρήτης, δίνοντας τη διαφορετική εκδοχή του τουρισμού, που θέλουμε να έχουμε, ενός τουρισμού βιώσιμου, ο οποίος μπορεί να δείξει και την άλλη πλευρά της Κρήτης, μακριά από το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, το οποίο ολοένα και δυναμώνει», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Σημανδηράκης, επισημαίνοντας ότι σημασία έχει να δώσουμε μία ώθηση σε όλο το κομμάτι του τουρισμού. Μάλιστα, ο δήμαρχος Χανίων απηύθυνε κάλεσμα συμμετοχής σε όλο τον κόσμο να γνωρίσει την εναλλακτική Κρήτη και να δει τον τρόπο «με τον οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε βιώσιμα στο μέλλον», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, Νεκτάριος Ψαρουδάκης, παρουσίασε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, το οποίο περιλαμβάνει: «Έκθεση προϊόντων & υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού, On stage events & workshops γαστρονομίας για μικρούς και μεγάλους, διαγωνισμούς κρασιού/γαστρονομίας και γευσιγνωσία παραδοσιακής και σύγχρονης κρητικής κουζίνας». Φέτος σύμφωνα με τον κ. Ψαρουδάκη θα δοθεί έμφαση στη γαστρονομία, καθώς η Περιφέρεια Κρήτης είναι γαστρονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, όπως γνωστοποίησε ο ειδικός συνεργάτης του Δήμου Χανίων σε θέματα Τουρισμού, Μανώλης Ντουκάκης, θα επαναληφθεί για δεύτερη φορά ο διαγωνισμός τοπικού σπιτικού οίνου. «Καλούμε παραγωγούς, που φτιάχνουν στο σπίτι τους κρασί, έως την Πέμπτη 07/05 να παραδώσουν τα δείγματα στο Γραφείο Τουρισμού, ώστε στη συνέχεια η ομάδα sommelier να τα αξιολογήσει και να τα βαθμολογήσει. Η διαγωνιστική διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 10/05, στις 18.00, με την παρουσίαση των βραβείων», επισήμανε ο κ. Ντουκάκης.
