Έκθεση Εικαστικών Εργαστηρίων του Καλλιτεχνικού Σχολείου στον Πολυχώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 8 Μαΐου.

Η καθιερωμένη Έκθεση Εικαστικών Εργαστηρίων που διοργανώνει και φέτος το Καλλιτεχνικό Σχολείο, εγκαινιάζεται την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 6μ.μ , στον Πολυχώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης του Δήμου Ηρακλείου (Χρυσοστόμου 8).

Η Έκθεση, περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και χαρακτικής της τρέχουσας σχολικής χρονιάς των μαθητριών και μαθητών των εικαστικών εργαστηρίων του σχολείου. Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης θα πραγματοποιηθούν παράλληλες απογευματινές εκδηλώσεις στον χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, που θα περιλαμβάνουν μουσικά, θεατρικά και χορευτικά δρώμενα, εργαστήρια Χαρακτικής και Κεραμικής, καθώς και μία παράσταση Καραγκιόζη από τους μαθητές

Η έκθεση του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου – Δημοτική Πινακοθήκη.

Η έκθεση θα λειτουργήσει από την Παρασκευή 8 Μαίου έως την Τετάρτη 27 Μαίου.

Ώρες Λειτουργίας: Δευτ.-Παρ. 10:00 -14:00 & 18:00 – 21:00. Σαββατοκύριακα και αργίες κλειστά.

Είσοδος ελεύθερη.

 

