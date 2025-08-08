Ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου για το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου συνεχίζει να παραμένει κλειστό λόγω βλάβης στην πρέσα δεματοποίησης που δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί.

Ο Δήμος Ηρακλείου βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ΕΕΑΑ για την επίλυση του προβλήματος στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Τονίζεται ότι η μη λειτουργία του ΚΔΑΥ έχει ως συνέπεια την αύξηση του όγκου των απορριμμάτων που οδηγούνται στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), την καθυστέρηση της διαδικασίας μεταφόρτωσης και, κατ’ επέκταση, καθυστέρηση στην πλήρη αποκομιδή των απορριμμάτων στην πόλη.

Γι’ αυτό μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, παρακαλούνται θερμά οι πολίτες να διατηρούν, εφόσον είναι εφικτό, τα ανακυκλώσιμα υλικά για τον μπλε κάδο στους χώρους τους.

Για την επανέναρξη της λειτουργίας του ΚΔΑΥ θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση της ΕΕΑΑ.