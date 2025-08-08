Πολιτικά Κρήτης

Ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου για το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου συνεχίζει να παραμένει κλειστό λόγω βλάβης στην πρέσα δεματοποίησης που δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί.

Ο Δήμος Ηρακλείου βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ΕΕΑΑ για την επίλυση του προβλήματος στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Τονίζεται ότι η μη λειτουργία του ΚΔΑΥ έχει ως συνέπεια την αύξηση του όγκου των απορριμμάτων που οδηγούνται στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), την καθυστέρηση της διαδικασίας μεταφόρτωσης και, κατ’ επέκταση, καθυστέρηση στην πλήρη αποκομιδή των απορριμμάτων στην πόλη.

Γι’ αυτό μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, παρακαλούνται θερμά οι πολίτες να διατηρούν, εφόσον είναι εφικτό, τα ανακυκλώσιμα υλικά για τον μπλε κάδο στους χώρους τους.
Για την επανέναρξη της λειτουργίας του ΚΔΑΥ θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση της ΕΕΑΑ.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία...

0
Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία ο θάνατος του σπουδαίου...

Ο Όμιλος ΒΑΒΟΥΛΑ καλωσορίζει τον Μάνο Χισκάκη...

0
Στα πλαίσια της στρατηγικής αναδιοργάνωσης και ενδυνάμωσης της διοικητικής ...

Ρέθυμνο: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία...

0
Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία ο θάνατος του σπουδαίου...

Ο Όμιλος ΒΑΒΟΥΛΑ καλωσορίζει τον Μάνο Χισκάκη...

0
Στα πλαίσια της στρατηγικής αναδιοργάνωσης και ενδυνάμωσης της διοικητικής ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών ο Δημήτρης Αετουδάκης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Χανιά:Παρέμβαση Δημάρχου Πλατανιά, για επίσπευση της εφαρμογής των ρυθμίσεων, για αποζημίωση των ιδιοκτητών “κίτρινων” κτιρίων ως “κόκκινα”, από τις θεομηνίες του 2019...

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, με έγγραφό του...

Καλπάζει η ακρίβεια: Στο 3,1% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από τα τρόφιμα και τα ενοίκια μέχρι τον ηλεκτρισμό...

Ε.Π.Κ.Κρητης: “Η καταγγελία της γιαγιάς, προς την Eurobank, είχε αίσιο τέλος, με την μεσολάβηση της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης και της δεουσας δημοσιότητας”

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε συνέχεια της καταγγελίας της γιαγιάς, που ήθελε να...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Ξεκίνησε η ενεργοποίηση δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σεδίκτυο σε σημεία του παραθαλάσσιου οικισμού του Τσούτσουρα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αναμένεται επέκταση του σε όλο τον οικισμό και σε...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST