Ρέθυμνο: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών ο Δημήτρης Αετουδάκης

Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία ο θάνατος του σπουδαίου Ρεθυμνιώτη Δημήτρη Αετουδάκη που “έφυγε” χθες πλήρης ημερών για το αιώνιο ταξίδι.

Ο Δημήτρης Αετουδάκης, μια σπουδαία μορφή των γραμμάτων της Κρήτης, ζούσε στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια και λάμβανε φροντίδα από το ζεύγος Μαριδάκη, με τους οποίους τους συνέδεαν μακρόχρονοι δεσμοί φιλίας.

Ο Δημήτρης Αετουδάκης γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1931. Τέλειωσε το Γυμνάσιο και ακολούθησε σπουδές πολιτικών επιστημών στην Πάντειο Ανωτάτη Σχολή και Οικονομικές στην Ανωτάτη Εμπορική. Είχε προσφέρει πολλά στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο μέσα από ένα πλούσιο συγγραφικό έργο και σειρά πρωτοβουλιών που έδωσαν ώθηση και ανάπτυξη στο Ρέθυμνο που τόσο αγαπούσε. Στην πορεία του και μέσα από το έργο του ανέδειξε σημαντικά στοιχεία της λαογραφίας και στήριξε πνευματικά την διάδοση ηθών και παραδόσεων της Κρήτης, τόσο στην Αττική όσο και στη γενέτειρά του.

Διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος στο Σύλλογο Ρεθυμνίων Αττικής “το Αρκάδι” όπου πρόσφερε τα μέγιστα στηρίζοντας και αναδεικνύοντας διαρκώς το Ρέθυμνο και τους Κρήτες της Αττικής. Η προσφορά του στην Παγκρήτια Ένωση ήταν ανεκτίμητη ενώ όσοι τον γνώρισαν έχουν να θυμούνται έναν άξιο άνθρωπο, του πνεύματος και των γραμμάτων που στάθηκε αρωγός σε κάθε προσπάθεια ανάδειξης του νησιού, αλλά και δίπλα σε κάθε Κρητικό, όποτε κι αν χρειάστηκαν τη συμβολή και την στήριξή του.

Ο Δημήτρης Αετουδάκης υπήρξε για πολλά χρόνια στενός συνεργάτης της εφημερίδας Κρητικής Επιθεώρησης.

Το τελευταίο αντίο στο Δημήτρη Αετουδάκη, θα πουν σήμερα φίλοι και συγγενείς στο Μαρκόπουλο Ωρωπού, όπου ο ίδιος είχε εκφράσει στην οικογένεια Μαριδάκη την επιθυμία να ενταφιαστεί. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 14:00 στον Ι.Ν Αγίου Αθανασίου.