Ο Όμιλος ΒΑΒΟΥΛΑ καλωσορίζει τον Μάνο Χισκάκη στη θέση του Γενικού Διευθυντή

Στα πλαίσια της στρατηγικής αναδιοργάνωσης και ενδυνάμωσης της διοικητικής ομάδας, ο Όμιλος ΒΑΒΟΥΛΑ, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανάθεση καθηκόντων του κ. Μάνου Χισκάκη στη θέση του Γενικού Διευθυντή σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου μας. Από το νέο του ρόλο, ο κ. Χισκάκης θα αποτελέσει τον καταλύτη μετασχηματισμού καθώς και τον κινητήριο μοχλό στρατηγικής ανάπτυξης και κατεύθυνσης του Ομίλου.

Ο Μάνος Χισκάκης είναι ένα καταξιωμένο και πολυσχιδές διοικητικό στέλεχος, με αποδεδειγμένη εμπειρία και ισχυρό αποτύπωμα στον βιομηχανικό, ξενοδοχειακό και τεχνικό κλάδο, τόσο στην ελληνική αγορά όσο και διεθνώς. Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια επιτυχημένης πορείας σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στον Όμιλο MEGAPLAST, έναν από τους κορυφαίους εξαγωγικούς και καινοτόμους βιομηχανικούς ομίλους παγκοσμίως.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, έχει επιδείξει εξαιρετικές ηγετικές ικανότητες στη στρατηγική οργάνωση, την ανάπτυξη επιχειρησιακών μονάδων, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και τη διαχείριση σύνθετων και απαιτητικών έργων – είτε πρόκειται για τεχνικά/κατασκευαστικά έργα είτε για έργα οργανωτικού μετασχηματισμού.

Παράλληλα, έχει διατελέσει Project Leader σε σημαντικά ιδιωτικά και δημόσια έργα, αναλαμβάνοντας νευραλγικούς ρόλους στον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την επιτυχή υλοποίηση τεχνικών και κατασκευαστικών projects μεγάλης κλίμακας.

Η εξειδίκευσή του ως Μηχανικός Σύμβουλος και Τεχνικός Ασφαλείας σε πλήθος επιχειρήσεων και οργανισμών αποτελεί ακόμη μία πτυχή της πολυδιάστατης προσφοράς του, με επίκεντρο τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις, την πρόληψη κινδύνων και την ενίσχυση της ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Executive MBA (Master of Business Administration) από το Nottingham Trent University, ενώ στο ίδιο πανεπιστήμιο έχει ολοκληρώσει το Diploma in Management Studies (DMS) και το Postgraduate Certificate in Management (PGCert), με ιδιαίτερη εστίαση σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Επίσης, διαθέτει πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κρήτης, με εξειδίκευση στην Τεχνολογία Μηχανολογικών Συστημάτων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Όμιλου ΒΑΒΟΥΛΑ, κ. Γιάννης Βάβουλας, δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και αισιοδοξία ανακοινώνουμε την ένταξη του κ. Μάνου Χισκάκη στη Διοικητική Ομάδα του Ομίλου μας, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου στρατηγικής αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης του Ομίλου, με στόχο την ενίσχυση της οργανωτικής μας αποτελεσματικότητας και τη θωράκιση της μελλοντικής μας πορείας.

Ο κ. Χισκάκης φέρνει ένα μοναδικό μείγμα τεχνικής κατάρτισης, διοικητικής εμπειρίας και στρατηγικής διορατικότητας. Η ολιστική του προσέγγιση, που ενοποιεί τη λειτουργική αποδοτικότητα, την επιχειρηματική ανάπτυξη και την ανθρωποκεντρική ηγεσία, ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις αξίες, την κουλτούρα και το όραμα της Vavoulas Group.

Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και είμαστε βέβαιοι ότι η συμβολή του θα είναι καταλυτική στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων.»