Ανανεώθηκε ο φυτικός πλούτος του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνης – Εθελοντική δεντροφύτευση με τη συμμετοχή των πολιτών

Με τη συμμετοχή πολιτών, συλλογικοτήτων και φορέων της τοπικής κοινωνίας πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί της Κυριακής εθελοντική δεντροφύτευση στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνης, έπειτα από πρόσκληση του Τμήματος Πρασίνου και Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου.

Η δράση είχε ως στόχο την ενίσχυση, ανανέωση και αναπλήρωση του φυτικού πλούτου του ιστορικού Κήπου, με τη φύτευση επιλεγμένων δέντρων και θάμνων, που έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων λειτουργίας του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνης, σηματοδοτώντας παράλληλα το διαχρονικό ενδιαφέρον του Δήμου για την προστασία και ανάδειξη των δημόσιων χώρων πρασίνου.

Πέρα από τον περιβαλλοντικό της χαρακτήρα, η δεντροφύτευση απέκτησε και κοινωνική διάσταση, καθώς ενίσχυσε τη συμμετοχή και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας γύρω από θέματα φροντίδας του αστικού περιβάλλοντος.

 

