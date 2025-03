Ανάρπαστο στον Καναδά το σάντουιτς Τραμπ – Τι περιέχει;

Η ανάρτηση με το σάντουιτς κάνει (ξανά) τον γύρο του διαδικτύου, καθώς σατιρίζει τον Τραμπ.

Οι δασμοί που επέβαλε στα εισαγόμενα καναδικά προϊόντα θα επηρεάσουν περισσότερο τους κατοίκους και οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες.

Το διάταγμα που υπέγραψε την 1η Φεβρουαρίου επέβαλε δασμούς με σκοπό να «υποχρεώσει την Κίνα, το Μεξικό και τον Καναδά να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τον περιορισμό της ροής δηλητηριωδών ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ».

Η ανάρτηση με το σάντουιτς είναι από το 2016 και έχει γίνει ξανά viral στο Twitter, καθώς σατιρίζει τον Τραμπ. «#TrumpSandwich. Αστείο. Αλλά και λυπηρό. Ξεχάστε τη συζήτηση για την ουσία – αυτή είναι η κατάσταση της πολιτικής συζήτησης στις ΗΠΑ σήμερα», γράφει.

Όσο για το τι περιέχει; Όπως αναφέρει η πινακίδα: «Λευκό ψωμί, μπολόνια, ρωσικό ντρέσινγκ και τουρσί».

Σημειώνεται ότι το μπολόνια μπορεί να μεταφραστεί είτε ως το αλλαντικό είτε και ως η ανοησία. Η επιλογή ανήκει στον καθένα…

Hey #DonaldTrump “Trump Sandwich” now for sale across Canada… pic.twitter.com/wQAJhZ1Ize

— Sebastien Anderson (@BCLabourLawyer) March 6, 2025