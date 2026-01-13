Ανάσα καλοκαιρίας αύριο στην Κρήτη πριν την επιστροφή του χειμώνα

Βελτιωμένες καιρικές συνθήκες αναμένονται αύριο, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, στην Κρήτη, με γενικά αίθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Μετά τις πρόσφατες χιονοπτώσεις και το έντονο ψύχος, ο υδράργυρος θα παρουσιάσει προσωρινή άνοδο, δίνοντας μια σύντομη «ανάσα» πριν την επόμενη μεταβολή. Άνεμοι: Δυτικοί-βορειοδυτικοί 3–4 μποφόρ, στα νότια 5 μποφόρ και το πρωί τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 17°C. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχος Μαρουσάκης, στο ενδιάμεσο θα επικρατήσουν ήπια θερμοκρασιακά επίπεδα και περιορισμένες βροχοπτώσεις, ωστόσο ένα νέο ψυχρό σύστημα που οργανώνεται στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Ουκρανίας αναμένεται να κινηθεί προς τη χώρα, επαναφέροντας χειμωνιάτικο σκηνικό από το Σαββατοκύριακο. Πρόγνωση Πέμπτης 15/01/2026 Γενικά αίθριος καιρός. Από το βράδυ αραιές νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια.

Ορατότητα: Τοπικά περιορισμένη πρωί και βράδυ, με ομίχλες κυρίως στα δυτικά.

Άνεμοι: Στα βόρεια ΝΔ 2–4 μποφόρ, στα νότια Δ 3–5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος. Στην Κρήτη 17–18°C. Νωρίς το πρωί παγετός κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά. Πρόγνωση Παρασκευής 16/01/2026 Στο Ιόνιο, Θράκη και ανατολικό Αιγαίο αυξανόμενες νεφώσεις με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Αλλού αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Δυτικοί-νότιοι 3–4 μποφόρ στα δυτικά, ενίσχυση ΒΑ 4–6 μποφόρ στα ΒΑ από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Μικρή πτώση στα βορειοανατολικά. Πρόγνωση Σαββάτου 17/01/2026 Αυξημένες νεφώσεις κατά τόπους με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Ιόνιο, Κρήτη και ανατολική ηπειρωτική χώρα.

Άνεμοι: Στα δυτικά ΝΑ 4–6 μποφόρ, στα ανατολικά ΒΑ 5–6 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Μικρή πτώση στην ανατολική χώρα. Πρόγνωση Κυριακής 18/01/2026 Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες. Τοπικές βροχές σε ανατολικά ηπειρωτικά, Κυκλάδες και Κρήτη.

Άνεμοι: Δυτικά Α-ΝΑ 5–6 μποφόρ, ανατολικά ΒΑ 5–7 μποφόρ, στο Αιγαίο πιθανώς 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Συμπέρασμα: Η Τετάρτη και η Πέμπτη προσφέρουν σύντομη βελτίωση, όμως από το Σαββατοκύριακο η Κρήτη μπαίνει ξανά σε κύκλο κακοκαιρίας με ενισχυμένους ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας.