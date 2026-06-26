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Ανατροπή: Απευθείας στους δήμους, και όχι μέσω λογαριασμών ρεύματος, η πληρωμή των δημοτικών τελών

Από: ΠΚ team

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Νομοτεχνική βελτίωση ανοίγει τον δρόμο για είσπραξη των δημοτικών τελών απευθείας από τους δήμους και όχι μέσω λογαριασμών ρεύματος, με τη νέα ρύθμιση να εκτιμάται ότι θα ισχύσει από το 2028, όπως ανέφερε ο Θ. Λιβάνιος.

Τον δρόμο για απευθείας είσπραξη των δημοτικών τελών από τους δήμους, και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος, ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση του νομοσχεδίου ολοκληρώνεται σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής, με τη σχετική ψηφοφορία.

Απευθυνόμενος στο Σώμα, ο κ. Λιβάνιος είπε ότι με τη νομοτεχνική βελτίωση, προβλέπεται ένα Προεδρικό Διάταγμα, – με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των συναρμόδιων υπουργείων – ώστε να δίδεται η δυνατότητα να εξεταστεί και να υλοποιηθεί ένα σύστημα καταβολής των δημοτικών τελών, όχι πλέον μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ [. . .] αλλά μέσω και άλλων τρόπων, όπως γίνεται η αντίστοιχη είσπραξη φορολογίας. Ουσιαστικά, πρόσθεσε, ανοίγει ο δρόμος, προκειμένου να υπάρχει η νομοθετική πρόβλεψη, για να αποχωριστούν τα δημοτικά τέλη – κάποια στιγμή στο μέλλον – από τους λογαριασμούς του ρεύματος, που είναι και ένα αίτημα και των παρόχων και του ΔΕΔΔΗΕ και εν τέλει και των δήμων, διαχρονικώς.

Λίγο αργότερα, και συνομιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028.

Με έτερη νομοτεχνική βελτίωση του κ. Λιβάνιου, στις αυτοδιοικητικές εκλογές που θα γίνουν με το νέο σύστημα (του ενός γύρου), «εάν κάποιος συνδυασμός, μαζί με τις συμπληρωματικές ψήφους, πάρει κάτω από 42%, θα μειωθεί λιγάκι η πλειοψηφία, που έχει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αντί για παράδειγμα να είναι 15-10, θα είναι 14-11. Θα υπάρχει μία κάμψη των “τριών πέμπτων” σε πιο αναλογικό σύστημα, κατά τι», είπε ο κ. Λιβάνιος.

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