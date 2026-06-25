Υποθυρεοειδισμός: Ποιοι μπορούν να διακόψουν τη θεραπεία με λεβοθυροξίνη

Σύμφωνα με νέα μελέτη, 1 στους 4 ηλικιωμένους ασθενείς που λάμβαναν χρόνια το γνωστό Τ4 μπόρεσε να διακόψει επιτυχώς το φάρμακο.

Η λεβοθυροξίνη – ή αλλιώς το γνωστό Τ4 – αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για τον υποθυρεοειδισμό και συγκαταλέγεται στα συχνότερα συνταγογραφούμενα φάρμακα παγκοσμίως. Για δεκαετίες, η επικρατούσα αντίληψη ήταν ότι η έναρξη θεραπείας υποκατάστασης με θυρεοειδικές ορμόνες συνεπάγεται συνήθως και διά βίου χορήγηση.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αυξάνεται το επιστημονικό ενδιαφέρον για την επανεκτίμηση της ανάγκης συνέχισης της θεραπείας σε ορισμένες κατηγορίες ασθενών, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους. Νέα στοιχεία για το κατά πόσο η θεραπεία με λεβοθυροξίνη είναι πράγματι απαραίτητο να συνεχίζεται εφ’ όρου ζωής σε όλους τους ασθενείς παρουσιάζει η Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, επίκουρη καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας στη Θεραπευτική Κλινική του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα και στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, σχολιάζοντας πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο «JAMA».

Η έρευνα. Η μελέτη διερεύνησε κατά πόσο άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω που λάμβαναν χρόνια θεραπεία με λεβοθυροξίνη μπορούσαν να διακόψουν με ασφάλεια το φάρμακο, διατηρώντας παράλληλα φυσιολογική ή αποδεκτή θυρεοειδική λειτουργία. Συνολικά συμμετείχαν 370 ενήλικοι, οι οποίοι εντάχθηκαν σε ένα οργανωμένο πρωτόκολλο σταδιακής μείωσης και διακοπής της θεραπείας. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν στενά για διάστημα 52 εβδομάδων, με τακτικό εργαστηριακό έλεγχο και αξιολόγηση της κλινικής τους κατάστασης.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, 95 από τους 370 συμμετέχοντες, δηλαδή ποσοστό 25,7%, κατάφεραν να παραμείνουν χωρίς λεβοθυροξίνη για έναν ολόκληρο χρόνο, χωρίς να εμφανίσουν εργαστηριακά ευρήματα που να επιβάλλουν την επανέναρξη της θεραπείας. Με άλλα λόγια, περίπου 1 στους 4 ηλικιωμένους ασθενείς που λάμβαναν χρόνια θεραπεία μπόρεσε να διακόψει επιτυχώς το φάρμακο.

Ακόμη πιο εντυπωσιακά ήταν τα ευρήματα σε όσους λάμβαναν χαμηλές δόσεις θεραπείας. Στην ομάδα των ασθενών με ημερήσια δόση έως 50 μικρογραμμάρια λεβοθυροξίνης, το ποσοστό επιτυχούς διακοπής έφθασε το 64%, γεγονός που σημαίνει ότι σχεδόν 2 στους 3 ασθενείς παρέμειναν χωρίς θεραπεία και με ικανοποιητική θυρεοειδική λειτουργία. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι η χαμηλή απαιτούμενη δόση μπορεί να αποτελεί σημαντικό δείκτη για τον εντοπισμό ασθενών στους οποίους θα μπορούσε να εξεταστεί η πιθανότητα διακοπής της αγωγής.

Πολυφαρμακία. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν κλινικά σημαντικές μεταβολές στην ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης. Η διατήρηση της καθημερινής λειτουργικότητας και της συνολικής ευεξίας των ασθενών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο κατά την αξιολόγηση οποιασδήποτε θεραπευτικής παρέμβασης και ενισχύει τη σημασία των ευρημάτων της μελέτης.

Τα αποτελέσματα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλαίσιο της αυξανόμενης προσπάθειας περιορισμού της πολυφαρμακίας στους ηλικιωμένους. Η λήψη πολλαπλών φαρμάκων αποτελεί συχνό φαινόμενο στις μεγαλύτερες ηλικίες και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών, αλληλεπιδράσεων μεταξύ φαρμάκων και μειωμένης συμμόρφωσης στη θεραπεία. Για τον λόγο αυτό, η περιοδική επανεκτίμηση της αναγκαιότητας κάθε φαρμακευτικής αγωγής αποτελεί πλέον βασική αρχή της σύγχρονης ιατρικής πρακτικής.

Εξατομίκευση. Παράλληλα, η μελέτη αναδεικνύει τη σημασία της εξατομικευμένης προσέγγισης στη διαχείριση των ασθενών με υποθυρεοειδισμό. Η ανάγκη συνέχισης της θεραπείας δεν είναι απαραίτητα ίδια για όλους τους ασθενείς και θα πρέπει να επανεκτιμάται με βάση το ιστορικό, τα εργαστηριακά δεδομένα, τη δόση του φαρμάκου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ατόμου. Η σύγχρονη ενδοκρινολογία απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τις οριζόντιες προσεγγίσεις και εστιάζει στη λήψη αποφάσεων που προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες του κάθε ασθενούς.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε αυθαίρετη διακοπή της θεραπείας. Η επιτυχής διακοπή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός αυστηρά οργανωμένου πρωτοκόλλου με σταδιακή μείωση της δόσης, τακτικές μετρήσεις της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH) και συστηματική ιατρική παρακολούθηση. Η διακοπή της λεβοθυροξίνης χωρίς ιατρική καθοδήγηση μπορεί να οδηγήσει σε υποθυρεοειδισμό, με επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία, αλλά και στην καρδιαγγειακή λειτουργία.

Συνολικά, η νέα αυτή μελέτη προσφέρει ισχυρές ενδείξεις ότι η ανάγκη διά βίου θεραπείας με λεβοθυροξίνη δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη σε όλους τους ηλικιωμένους ασθενείς. Περίπου 1 στους 4 συμμετέχοντες κατάφερε να διακόψει επιτυχώς τη θεραπεία, ενώ το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε σχεδόν 2 στους 3 μεταξύ όσων λάμβαναν χαμηλές δόσεις. Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν τη σημασία της τακτικής επανεκτίμησης των θεραπευτικών επιλογών και επιβεβαιώνουν ότι η εξατομικευμένη προσέγγιση αποτελεί θεμελιώδη αρχή της σύγχρονης ενδοκρινολογικής φροντίδας.