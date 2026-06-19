Ανατροπή στα Βορίζια: Πέντε άτομα από την οικογένεια Καργάκη σε απολογία για τη βόμβα στους Φραγκιαδάκηδες

Ως ηθικοί αυτουργοί της έκρηξης φέρονται να είναι τρεις που βρίσκονται ήδη στη φυλακή.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των Βοριζίων, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, πέντε άτομα από την οικογένεια Καργάκη καλούνται σε συμπληρωματική απολογία, σήμερα αλλά και την ερχόμενη εβδομάδα.

Τα πέντε αυτά πρόσωπα φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της βόμβας που εξερράγη στην οικία μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, τη νύχτα πριν από την αιματηρή συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου 2025. Από το περιστατικό εκείνο είχαν χάσει τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ως ηθικοί αυτουργοί της έκρηξης φέρονται οι τρεις που βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού για υπόθεση ζωοκλοπών. Πρόκειται για τον αδελφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του Φανούρη Καργάκη.

Ο 39χρονος είχε επισκεφθεί τους τρεις συγγενείς του στη φυλακή την ίδια ημέρα που σημειώθηκε η έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Οι προφυλακισμένοι οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (19/06), περίπου στις 12:00, στα Δικαστήρια Ηρακλείου, από την πλαϊνή είσοδο του κτιρίου.

Παράλληλα, στους δύο Καργάκηδες που έχουν ήδη προφυλακιστεί ως εμπλεκόμενοι στην αιματοχυσία της 1ης Νοεμβρίου του περασμένου έτους, φέρεται να αποδίδεται συμμετοχή και στην κατασκευή του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις κατηγορίες που αποδίδονται στους εμπλεκόμενους, στο σκέλος που αφορά την υπόθεση της έκρηξης, αναμένονται εντός της ημέρας, όταν οι συνήγοροι υπεράσπισης λάβουν γνώση του σχετικού υλικού.