Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Πάνω από 150 εκδηλώσεις συνθέτουν το πολιτιστικό καλοκαίρι.Το Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας παρουσιάζει για τρίτη χρονιά ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα με περισσότερες από 150 εκδηλώσεις για το 2026, από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θραψανού.

Σε συνεργασία με τους δραστήριους Πολιτιστικούς Συλλόγους, τους φορείς, τα σωματεία και τους εθελοντές του τόπου, το “πλούσιο” πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων, επιδιώκει να προσφέρει για μία ακόμη χρονιά, στιγμές χαράς και ανάτασης για μικρούς και μεγάλους.

Σε κοινή τους δήλωση, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη αναφέρουν:

“Για τρίτη συνεχή χρονιά, έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων που περιλαμβάνει μουσικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικά φεστιβάλ, εκθέσεις, παραδοσιακά δρώμενα, δράσεις για παιδιά και πλήθος άλλων εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τον πλούτο της τοπικής μας δημιουργίας και ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών.

Παράλληλα, η διάχυση των δράσεων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες εκφράζει τη σταθερή μας επιδίωξη να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στον πολιτισμό για όλους. Ευχαριστούμε θερμά τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους εθελοντές, τους καλλιτέχνες και τους φορείς, οι οποίοι με μεράκι και αφοσίωση συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος.

Είμαστε βέβαιοι ότι οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στους οικισμούς του Δήμου μας θα προσφέρουν στιγμές χαράς, συγκίνησης, επικοινωνίας και δημιουργίας και προσκαλούμε όλο τον κόσμο να συμμετάσχει ενεργά στις εκδηλώσεις ώστε να ζήσουμε μαζί ένα καλοκαίρι γεμάτο πολιτισμό, εξωστρέφεια και αισιοδοξία”.

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2026

✅Ιούνιος

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, ώρα 11:30 π.μ., Χανδρού

«84 χρόνια από το Α’ Σαμποτάζ του Αεροδρομίου Καστελλίου: 1942-1926». Εκδήλωση τιμής και μνήμης.

Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Συνδιοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Χανδρούς

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026,ώρα 21:00, Ανοικτό θέατρο Αρκαλοχωρίου

«Ευθύνη να ‘σαι κρητικός». Αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη.

Διοργάνωση: Μουσικός και Λαογραφικός Σύλλογος «Τεχνών Σπουδή»

Συνδιοργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, 21:00, Γαλατάς

Παιδική παράσταση «Η συνωμοσία της κατσίκας», από το Κουκλοθέατρο Κρήτης.

Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, ώρα 21:00, Ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ Αρκαλοχωρίου

Προβολή θερινού σινεμά με την ταινία «Υπάρχω». Μια ταινία αφιερωμένη στον Στέλιο Καζαντζίδη.

Είσοδος ελεύθερη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου

Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, Θραψανό

Γιορτή του κλήδονα. Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Κώστα Σαριδάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Θραψανού

Τρίτη 23 & Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, Πάρτιρα (Κεντρική πλατεία)

Διήμερο αφιέρωμα στο έθιμο του Κλήδονα.

Τρίτη 23 Ιουνίου, ώρα 20:00 Δρώμενο προετοιμασίας: Αμίλητο νερό, καντάδα στους δρόμους του χωριού, ετοιμασία-κλείδωμα του κλήδονα, φωτιές του Άη-Γιάννη με πρωτομαγιάτικα στεφάνια.

Τετάρτη 24 Ιουνίου, ώρα 20:30 Άνοιγμα του Κλήδονα – μαντινάδες. Διασκέδαση με μουσική και τραγούδια από τοπικούς καλλιτέχνες.

Πολιτιστικός Σύλλογος Παρτίρων

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, Αμαριανό

Γιορτή του κλήδονα. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά οι τοπικοί καλλιτέχνες: Μανώλης Κορναράκης στη λύρα και Μηνάς Μπαλτζάκης στο λαούτο με την παρέα τους.

Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαριανού

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, Ζωφόροι (προαύλιο εκκλησίας Αγίου Ιωάννη)

Αναβίωση του κλήδονα.

Μουσική βραδιά με το συγκρότημα του Χάρη Παπαδακάκη και του Γιώργου Κασσωτάκη. Μαζί τους ο Κωστής Μανωλάκης (λαούτο) και ο Μιχάλης Βελεγράκης (νταουλάκι). Θα προσφερθούν μεζέδες από τις νοικοκυρές του χωριού.

Είσοδος ελεύθερη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωφόρων

Πέμπτη 25 Ιουνίου κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Κωστή Σαριδάκη

Γ’ Τάξη ΓΕΛ Αρκαλοχωρίου

Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου

Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, Αποστόλοι

Κρητική βραδιά με το συγκρότημα του Μιλτιάδη Βαρουχάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Αποστόλων

Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, Δραπέτι

Κρητική βραδιά με τους Κώστα Κακουδάκη και Μιχάλη Πετσάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Δραπετίου

Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, Πανόραμα

Κρητική βραδιά με τους: Βασίλη Τοψή, Ιορδάνη Χαριτωνίδη, Αντώνη Τοψή, Κώστα Μπορμπουδάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Πανοράματος

Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, Πατσίδερος

Κρητική βραδιά με τους Βασίλη Σταυρακάκη και Μιχάλη Καλλέργη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδερου

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, Διαβαϊδέ

Κρητικό γλέντι με τους Λευτέρη και Μανούσο Καλλέργη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Διαβαϊδέ

Ενορία Διαβαϊδέ

Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, Ρουσσοχώρια

Γιορτή αγνόπιτας. Κρητική βραδιά με το συγκρότημα του Γρηγόρη Σαμόλη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουσσοχωρίων

Ιούλιος

Πέμπτη 02 Ιουλίου 2026, ώρα 20:30, Ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ Αρκαλοχωρίου

Παιδική θεατρική παράσταση: «Μια φορά και έναν καιρό… το κυνήγι του θησαυρού» από το Δελφινάκι.

Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου

Πέμπτη 02 Ιουλίου έως Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, ώρες 18:00-24:00, Θραψανό

«Χώμα–Νερό-Φωτιά». Διεθνές φεστιβάλ κεραμικής: Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, ΗΠΑ. Γιορτάζοντας την Κρητική κεραμική από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Είσοδος ελεύθερη.

Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Θραψανού, Κέντρο Μελέτης Νεότερης Κεραμικής, Βρετανική Σχολή Αθηνών, Εκπαιδευτική – Αναπτυξιακή Πλοηγός.

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης

Υποστήριξη & αιγίδα: Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Συμμετοχή: Αγγειοπλάστες Θραψανού

Σάββατο 04 Ιουλίου 2026, Αυλή

Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Αντώνη Κόκκινου.

Αγροτικός Σύλλογος Αυλής

Σάββατο 04 Ιουλίου 2026, Γαρίπα

Γιορτή πατάτας. Κρητική βραδιά με το συγκρότημα των Λευτέρη και Μανούσο Καλλέργη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Γαρίπας

Σάββατο 04 Ιουλίου 2026, Μαχαιρά

Κρητικό γλέντι με τους Γιώργο και Νίκο Στρατάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Μαχαιράς

Σάββατο 04 Ιουλίου 2026, Στείρωνας

Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Νεκτάριου Σαμόλη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Στείρωνα

Κυριακή 05 Ιουλίου 2026, ώρα 20:30, Βόνη (Πλατεία Αγίας Αικατερίνης)

Παράσταση Θεάτρου Σκιών σε συνεργασία με το “Θέατρο Σκιών Κρήτης”.

Πολιτιστικός Σύλλογος Βόνης

Τρίτη 07 Ιουλίου 2026, Κασταμονίτσα

Γιορτή της Αγίας Κυριακής. Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Κωστή Βελιγραντάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταμονίτσας

Τετάρτη 08 Ιουλίου 2026, ώρα 20:45, Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου

Μουσικοθεατρική παράσταση «Με λένε νύφη». Επιμέλεια – σκηνοθεσία: Αδαμάκη Ελευθερία.

Είσοδος Ελεύθερη

Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης

Με τη στήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Παρασκευή 10 & Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, Γαλατάς

Γιορτή καπρικού. 10/07 Κρητικό γλέντι με τους Λευτέρη και Μανούσο Καλλέργη.

11/07 Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα Γιάννη Λιναρδάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά

Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, Ζήντα

Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Νίκου Μανιουδάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζήντας

Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, Λύττος

Βραδιά ξυλόφουρνου. Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Βασίλη Βαρδουλάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Λύττου

Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, Ζωφόροι

Παράσταση Καραγκιόζη «Σκιές και γέλια».

Είσοδος ελεύθερη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωφόρων

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου

Κρητικό γλέντι με τους Λευτέρη και Μανούσο Καλλέργη.

ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, ώρα 21:00, Καστέλλι (Αύλειος χώρος Γυμνασίου – Λυκείου Καστελλίου)

«Μανώλης Λιδάκης – 100 χρόνια ΟΦΗ». Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Μπάμπης Στόκας, Παντελής Θαλασσινός, Μάριος Φραγκούλης, Γιάννης Διονυσίου, Ζωή Παπαδοπούλου, Κώστας Τρανταφυλλίδης, Κώστας Λειβαδάς, Μιχάλης Τζουγανάκης, Γεώργιος Νικηφόρου Ζερβάκης, Γιάννης Λιδάκης.

Είσοδος ελεύθερη.

Οργάνωση: Πολιτιστικοί Σύλλογοι & Σωματεία της Δημοτικής Ενότητας Καστελλίου

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Πέμπτη 16 έως Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, Θραψανό

39η γιορτή Θραψανιώτη αγγειοπλάστη.

16 Ιουλίου. Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Χρύσανθου Μακράκη.

17 Ιουλίου. Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Κώστα Νοδαράκη.

18 Ιουλίου. Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Αντώνη Μαρτσάκη.

Οργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Θραψανού

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, Παναγιά

Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Γρηγόρη Σαμόλη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Παναγιάς

Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, Άνω Καστελλιανά

Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Κώστα Νοδαράκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Καστελλιανών

Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, Σμάρι

Παραμονή της εορτής του Προφήτη Ηλία. Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Κώστα Σαριδάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Σμαρίου

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, 21.00, Θεατράκι Αποστόλων

«Ελεύθεροι πολιορκημένοι»: Σπουδή πάνω στο έργο του Διονύσιου Σολωμού. Διακόσια χρόνια μετά την έξοδο του Μεσολογγίου, η φωνή του Σολωμού παραμένει ζωντανή. Μέσα από τη μουσική και τον ποιητικό λόγο των ελεύθερων πολιορκημένων του Διονυσίου Σολωμού, η παράσταση ανακαλεί τη μνήμη, την πίστη και το διαρκές αίτημα της ελευθερίας.

Από τις Μικτές Χορωδίες των Δήμων Μινώα Πεδιάδας και Αρχανών Αστερουσίων υπό τη διεύθυνση της Αργυρώς Ρέππα, σε συνεργασία με το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, με τη σκηνοθετική επιμέλεια του Πέτρου Μαυροματίδη.

Είσοδος ελεύθερη.

Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026,ώρα 21:00, Ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ Αρκαλοχωρίου

Προβολή θερινού σινεμά με την ταινία Dolitte (οικογενειακή ταινία).

Είσοδος ελεύθερη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, Αύλειος χώρος Γυμνασίου-Λυκείου Καστελλίου

Κρητικό γλέντι με τους Λευτέρη και Μανούσο Καλλέργη.

Γ’ Λυκείου Καστελλίου

Παρασκευή 24 Ιουλίου έως Σάββατο 1 Αυγούστου 2026, Καραβάδω

2η Γιορτή Παραδοσιακού Ανεβατού Λουκουμιού.

24 Ιουλίου. Κρητικό Γλέντι με τον Νίκο Μανιουδάκη.

01 Αυγούστου. Λαϊκή Βραδιά με τον Γιάννη Καράμαλη.

– Από 24 έως 26 Ιουλίου 2026 στο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Καραβάδου θα πραγματοποιηθεί καλλιτεχνική έκθεση Μεταλοτεχνίας και Ξυλογλυπτικής των καλλιτεχνών Δημήτρη Μπουνάκη και Μαρίνου Μακράκη. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα γίνουν βιωματικά εργαστήρια για το κοινό. Οι συμμετέχοντες στα εργαστήρια μπορούν να κατασκευάσουν τα δικά τους έργα.

– Παρουσίαση σειράς βίντεο με παλιά γλέντια του χωριού.

Πολιτιστικός Σύλλογος Καραβάδου

Παρασκευή 24 & Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, ώρα 18:00, Κάτω Καστελλιανά

Διήμερο Αθλοπαιδιών.

Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Καστελλιανών

Σάββατο 25 Ιουλίου 2026,ώρα 21:00, Γαρίπα

Παιδική θεατρική παράσταση «Ένα βουνό για όλους». Παιδική θεατρική ομάδα Γαρίπας.

Πολιτιστικός Σύλλογος Γαρίπας

Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, Δεμάτι

Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Κώστα Σαριδάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Δεματίου «Η Αγία Παρασκευή»

👉Σάββατο 25 Ιουλίου 2026,ώρα 21:00, Μοναστηράκι

Προβολή ταινίας για το Αλτσχάιμερ «Για θύμισέ μου».

Σύλλογος Ενεργών Πολιτών «Μοναστηράκι»

Κυριακή 26 Ιουλίου 2026, Καστέλλι

Γιορτή παραδοσιακών φαγητών. Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Χρύσανθου Μακράκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλίου

Κυριακή 26 Ιουλίου 2026, ώρα 21:30, Πάρτιρα (Αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου)

Κρητικό Γλέντι με το συγκρότημα των Μιχάλη Ι. Κουνάλη και Λευτέρη Γεωργιλαδάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Παρτίρων

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, 21.00, Πλατεία Δημαρχείου Αρκαλοχωρίου

«Ελεύθεροι πολιορκημένοι»: Σπουδή πάνω στο έργο του Διονύσιου Σολωμού. Διακόσια χρόνια μετά την έξοδο του Μεσολογγίου, η φωνή του Σολωμού παραμένει ζωντανή. Μέσα από τη μουσική και τον ποιητικό λόγο των ελεύθερων πολιορκημένων του Διονυσίου Σολωμού, η παράσταση ανακαλεί τη μνήμη, την πίστη και το διαρκές αίτημα της ελευθερίας.

Από τις Μικτές Χορωδίες των Δήμων Μινώα Πεδιάδας και Αρχανών Αστερουσίων υπό τη διεύθυνση της Αργυρώς Ρέππα, σε συνεργασία με το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, με τη σκηνοθετική επιμέλεια του Πέτρου Μαυροματίδη.

Είσοδος ελεύθερη.

Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, Γεράκι

Γιορτή τυριού. Κρητικό γλέντι με τους Λευτέρη και Μανούσο Καλλέργη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Γερακίου

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, Νιπιδιτός

Κρητικό γλέντι με τους Μανώλη Αλεξάκη και Γιώργο Παπαδάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Νιπιδιτού

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, Αποστόλοι

Λαϊκή βραδιά με το συγκρότημα του Γιάννη Μαλλιωτάκη.

Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Αποστόλων, Σύλλογος Μικρασιατών και Φίλων Καρδουλιανού

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, Τουρλωτή

Κρητική βραδιά με το συγκρότημα του Βασίλη Σταυρακάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Τουρλωτής

✅Αύγουστος

Σάββατο 01 Αυγούστου 2026, Καστέλλι (Πλατεία Ελευθερίας)

3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»: Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας (Μέρος Β’)

20:00 «Σώστε την Παπούρα». Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου στον λόφο Παπούρας.

Οργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δημοτική Κοινότητα Καστελλίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλίου

Σάββατο 01 Αυγούστου 2026, Μοναστηράκι

Κρητικό γλέντι με τους Βαγγέλη Γκοσμάνη και Σταύρο Λουλούδη.

Σύλλογος Ενεργών Πολιτών «Μοναστηράκι»

Κυριακή 02 Αυγούστου 2026, ώρα 17:00, Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου

12ο Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας

Σύλλογος «Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας»

Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου

Κυριακή 02 Αυγούστου 2026, ώρα 22:00, Αύλειος χώρος Γυμνασίου Καστελλίου

Λαϊκή βραδιά με τον Πάνο Κιάμο.

Αθλητικό Σωματείο «Δωριέας»

Δευτέρα 03 Αυγούστου 2026, 21.00, Θραψανό (κεντρική πλατεία)

«Ελεύθεροι πολιορκημένοι»: Σπουδή πάνω στο έργο του Διονύσιου Σολωμού. Διακόσια χρόνια μετά την έξοδο του Μεσολογγίου, η φωνή του Σολωμού παραμένει ζωντανή. Μέσα από τη μουσική και τον ποιητικό λόγο των ελεύθερων πολιορκημένων του Διονυσίου Σολωμού, η παράσταση ανακαλεί τη μνήμη, την πίστη και το διαρκές αίτημα της ελευθερίας.

Από τις Μικτές Χορωδίες των Δήμων Μινώα Πεδιάδας και Αρχανών Αστερουσίων υπό τη διεύθυνση της Αργυρώς Ρέππα, σε συνεργασία με το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, με τη σκηνοθετική επιμέλεια του Πέτρου Μαυροματίδη.

Είσοδος ελεύθερη.

Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Δευτέρα 03 Αυγούστου 2026,ώρα 18:00, Φιλίπποι

Εκδήλωση μνήμης για την επέτειο υπογραφής του πρωτοκόλλου της Οργάνωσης Ραφτόπουλου.

Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλίππων

Συνδιοργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, Καστέλλι – Διαβαϊδέ- Λιλιανό

3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» : Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας (Μέρος Β’)

18.00 Ξενάγηση στη Βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Σφακιώτη (Διαβαϊδέ), από την Ελένη Κανάκη, Αρχαιολόγο, Προϊσταμένη Τμήματος Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων & Μουσείων Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

19.00 Ξενάγηση στη Βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Ιωάννη (Λιλιανό), από την Ελένη Κανάκη.

Πλατεία Μεϊντάνι, ώρα 20:00

Τιμητικό αφιέρωμα στον Δρα Γιώργο Ρεθεμιωτάκη, Επίτιμο Διευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου.

• «Ανασκάπτοντας την Πεδιάδα» Παρουσίαση – ομιλίες από τους: Δρα Κωνσταντίνο Χριστάκη, Επιμελητή Κνωσού, Επικεφαλής Ερευνητικού Κέντρου Κνωσού της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, Δρα Καλλιόπη Γκαλανάκη, Επίτιμη Προϊσταμένη ΤΠΚΑΧΜ, ΕΦΑΗ και Δρα Εμμανουέλα Αποστολάκη, Αρχαιολόγο.

• Ομιλία με θέμα: «Σχεδιάζοντας ένα Μουσείο με τον Γιώργο Ρεθεμιωτάκη» από την Ειρήνη Γαλή, Προϊσταμένη του τμήματος Μουσειολογίας,

Μουσειογραφίας και Εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου.

21.00 Μουσική παράσταση με τοπικούς καλλιτέχνες.

– Στο χώρο θα λειτουργεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων από παραγωγούς του Δήμου μας (λάδι, τυροκομικά, μέλι, αλλαντικά, κρασί, βότανα).

– Στη Σακορράφειο Δημοτική Βιβλιοθήκη θα λειτουργεί έκθεση του συγγραφικού έργου του Νίκου Ψιλάκη.

Οργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δημοτική Κοινότητα Καστελλίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλίου

Τετάρτη 05 Αυγούστου 2026,ώρα 21:00, Ανοικτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου

Συναυλία με τον Γιάννη Χαρούλη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου

Τετάρτη 05 Αυγούστου 2026, ώρα 20:00, Βόνη (Πλατεία Αγίας Αικατερίνης)

Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Μανώλη Μιχαλάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Βόνης

Τετάρτη 05 Αυγούστου 2026, Φαβριανά

Κρητική βραδιά με τους Γιώργη και Νίκο Στρατάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος «Τα Φαβριανά»

Πέμπτη 06 Αυγούστου 2026, Ευαγγελισμός

Κρητική βραδιά με το συγκρότημα του Κώστα Σαριδάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού

Πέμπτη 06 Αυγούστου 2026, Καστέλλι

Κρητική λαϊκή βραδιά με τους Μιχάλη Βουμβουλάκη και Γιάννη Καράμαλη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλίου

Πέμπτη 06 Αυγούστου 2026, Λευκοχώρι

Κρητική βραδιά με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκοχωρίου

Παρασκευή 07 Αυγούστου 2026, Αμαριανό

Διαδραστική αφήγηση παραμυθιού από την νηπιαγωγό και συγγραφέα παιδικών παραμυθιών Ζαμπία Λαζανάκη στην πλατεία του χωριού.

Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαριανού

Παρασκευή 07 & Σάββατο 08 Αυγούστου 2026, Κασταμονίτσα

Γιορτή εφτάζυμου.

07 Αυγούστου. Μουσική παράσταση με τη Βαγγελιώ Φασουλάκη.

08 Αυγούστου, ώρα 19:00 Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Βαγγέλη Γκοσμάνη (Πλατεία Αγίας Κυριακής) & ώρα 21:00 Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Γιάννη Σμαραγδάκη (Αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου).

Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταμονίτσας

Σάββατο 08 Αυγούστου 2026, ώρα 22:00, Βόνη (Πλατεία Αγίας Αικατερίνης)

Κρητική Βραδιά με το συγκρότημα το Μανώλη Στεφανάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Βόνης

Σάββατο 08 Αυγούστου 2026, Ζήντα (Κάτω Βρύση)

Ντίσκο πάρτι.

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζήντας

Σάββατο 08 Αυγούστου 2026, Μαθιά

Ρακοβραδιά με το συγκρότημα του Νεκτάριου Σαμόλη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Μαθιάς

Σάββατο 09 Αυγούστου 2026, ώρα 21:00, Ίνι

Χοχλιδοβραδιά. Εκδήλωση – Θεσμός με έμφαση στην φιλοξενία, τις παραδοσιακές συνταγές και τα αγνά, τοπικά προϊόντα. Τον χοχλιό συνοδεύουν νηστίσιμα εδέσματα και ποιοτική κρητική μουσική.

Πολιτιστικός Σύλλογος Ίνι – Μοναστηράκι «Ίνατος»

Κυριακή 09 Αυγούστου 2026, Κασσάνοι

3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» : Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας (Μέρος Β’)

Αύλειος χώρος της εκκλησίας του Σωτήρος Χριστού

18.00 Ξενάγηση στη βυζαντινή εκκλησία του Σωτήρος Χριστού με τη Μαρία Μαρή, Αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

19.00 Κρεμμυδοπλεκτική από ντόπιους παραγωγούς.

19.30 Το κασσανιώτικο κρεμμύδι στην παραδοσιακή μαγειρική.

20.30 Ομιλία με θέμα: «Στοιχεία από την ιστορία των Κασσάνων από τη Ρωμαιοκρατία έως την Τουρκοκρατία», από τον Καθηγητή Μουσικής Νίκο Κατσαράκη.

21.00 Μουσική παράσταση με τοπικούς καλλιτέχνες.

Οργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δημοτική Κοινότητα Κασσάνων, Πολιτιστικός Σύλλογος Κασσάνων

Δευτέρα 10 έως Κυριακή 16 Αυγούστου 2026, Σμάρι

12ο Φεστιβάλ Πολιτισμού Σμαρίου

Θεματικές εκθέσεις «Η μυλόπετρα ξαναγυρίζει… μνήμες ξυπνούν» στο Πολιτιστικό Κέντρο και «Ενδύματα και μνήμες» στη Λαογραφική Στέγη.

-10 Αυγούστου, ώρα 19:30 Εγκαίνια της έκθεσης «Η μυλόπετρα ξαναγυρίζει… μνήμες ξυπνούν». Θα ακολουθήσει η μουσικοαφηγηματική παράσταση «Στην Ασκιανιάδα τ’ Έρωντα…», από το μουσικό σύνολο «Ανέμη».

-11 Αυγούστου, ώρα 21:00 Συναυλία για παιδιά «Η κυρία Σιντορέ και η διαστημική αριθμητική», από την ομάδα θεάτρου «Σιντορέ και Ντορεμί».

-12 Αυγούστου, ώρα 21:00 Θεατρική παράσταση «Η παγίδα» από τη Θεατρική Σκηνή Ηρακλείου, σε σκηνοθεσία Μάνου Μανιά.

-13 Αυγούστου, ώρα 21:00 Βραδιά Βινιλίου με παραδοσιακά φαγητά.

-14 Αυγούστου, ώρα 21:00 Καντάδα στα σοκάκια του χωριού με την Κατερίνα Γαργανουράκη και την παρέα της.

-15 Αυγούστου, ώρα 22:00 Λαϊκή βραδιά.

-16 Αυγούστου, ώρα 21:00 Θεατρική παράσταση «Η Νεράιδα και το Παλικάρι» από την θεατρική ομάδα «ΤΕΣ4ΣΕΡΑ», σε σκηνοθεσία Μάνου Ζεϊμπέκη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται καθημερινά ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις και δρώμενα, όπως αναβιώσεις δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικά εργαστήρια, μαγειρικές επιδείξεις κ.α.

Πολιτιστικός Σύλλογος Σμαρίου

Με την υποστήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, Αγία Παρασκευή

Κρητικό γλέντι με τους Γιώργο Παπαδάκη και Γιάννη Φραγκιαδουλάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής

Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου

Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Κώστα Σαριδάκη.

Όμιλος Φιλάθλων Αρκαλοχωρίου (ΟΦΑ)

Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026,Λαγού

Λαγουδιανός περίπατος.

Ώρα 18:00 Εκκίνηση από το Γήπεδο Καστελλίου

Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγού

Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, Μαθιά

3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» : Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας (Μέρος Β’)

18:30 Ξενάγηση στη βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου από Μαρία Μαρή, Αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

19:30 «Το μονοπάτι των γεύσεων»: Γαστρονομικός περίπατος στη φύση με παρασκευές παραδοσιακών εδεσμάτων.

20:30 «Του Ισμαήλ ο Πρίνος στη λογοτεχνία». Από την Ελένη Στρατάκη – Παμφίλου, Φιλόλογο με μεταπτυχιακό στην Ιστορία Τέχνης.

21:00 Μουσική παράσταση με τοπικούς καλλιτέχνες.

Οργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δημοτική Κοινότητα Μαθιάς, Πολιτιστικός Σύλλογος Μαθιάς

Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, Λύττος

3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» : Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας (Μέρος Β’)

18.00 Ξενάγηση στη βυζαντινή εκκλησία Αγίου Γεωργίου Τζενεράληδων, από την Ελένη Κανάκη, Αρχαιολόγο, Προϊσταμένη Τμήματος Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων & Μουσείων Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

Αύλειος Χώρος Δημοτικού Σχολείου Λύττου

– Ομιλία με θέμα: «Τα καράβια της στεριάς: Ανεμόμυλοι, τοπίο και μνήμη στη Λύττο» από την Κωνσταντίνα Μπουμπουλάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc.

– «Ύμνοι στη Θεοτόκο». Χορωδία και Βυζαντινή Ορχήστρα (Διδασκαλία: Ανδρέας Γιακουμάκης – Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής, Πρωτοψάλτης Αγίου Τίτου).

– «Παραλογές και ανθρώπων έπη» από την Παραδοσιακή Χορωδία Πεδιάδος «Οι Ανεμώνες» (Διδασκαλία: Γεωργία Αποστολογιωργάκη).

Οργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δημοτική Κοινότητα Λύττου, Πολιτιστικός Σύλλογος Λύττου

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, Διαβαϊδέ

Πάρτι Νεολαίας.

Πολιτιστικό Σύλλογος Διαβαϊδέ

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, Μαθιά

Κρητική βραδιά με το συγκρότημα του Κώστα Νοδαράκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Μαθιάς

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, ώρα 22:00, Πάρτιρα (Κεντρική πλατεία)

Λαϊκή Βραδιά με τη Χρύσα Τζανάκη, τον Νίκο Σακαβέλη και τον Θανάση Αλμπάνη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Παρτίρων

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, Ρουσσοχώρια

Κρητική βραδιά με το συγκρότημα του Δημήτρη Σπυριδάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουσσοχωρίων

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, Στείρωνας

Κρητικό γλέντι με τους Γιώργη Φασουλά και Κώστα Καλλέργη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Στείρωνα

Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, Αμαριανό

Παραδοσιακό πανηγύρι για το εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά το συγκρότημα του Κώστα Κακουδάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαριανού

Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, Δεμάτι

Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Κώστα Νοδαράκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Δεματίου «Η Αγία Παρασκευή»

Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, Καραβάδω

Τα χωριανάκια. Βραδιά με χωριανούς καλλιτέχνες. Μαζί μας ο Κωστής και Μηνάς Γιακουμάκης και η παρέα τους. Θα προηγηθεί καντάδα.

Πολιτιστικός Σύλλογος Καραβάδου

Σάββατο 15 Αυγούστου 2026,Παναγιά

Κρητική βραδιά με το συγκρότημα του Βασίλη Σταυρακάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Παναγιάς

Σάββατο 15 Αυγούστου 2026,Πολυθέα

Κρητική βραδιά με το συγκρότημα του Αντώνη Κόκκινου.

Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυθέας

Κυριακή 16 Αυγούστου 2026, Διαβαϊδέ

Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Κώστα Βελιγραντάκη.

Πολιτιστικό Σύλλογος Διαβαϊδέ

Κυριακή 16 Αυγούστου 2026, Κάτω Καστελλιανά

Κρητικό γλέντι με τον Βασίλη Σταυρακάκη και τον Μιχάλη Καλλέργη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Καστελλιανών

Κυριακή 16 Αυγούστου 2026, Λύττος

Καντάδα στα σοκάκια του χωριού από τοπικούς καλλιτέχνες.

Πολιτιστικός Σύλλογος Λύττου

Κυριακή 16 Αυγούστου 2025, Μαθιά

«ΜΑΘΙΑ-RUN 2026».

Ώρα έναρξης: 17:30.

Πολιτιστικός Σύλλογος Μαθιάς

Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026,ώρα 21:00, Ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ Αρκαλοχωρίου

Προβολή θερινού σινεμά με την ταινία Coco (οικογενειακή ταινία).

Είσοδος ελεύθερη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου

Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026, Βόνη – Γαλατάς

3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» : Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας (Μέρος Β’)

18:00 Ξενάγηση στη βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Δρακονερού (Γαλατάς) από τον Γεώργιο Κατσαλή, Αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

19:00 Ξενάγηση στη βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης (Βόνη), από την Ελένη Κανάκη, Αρχαιολόγο, Προϊσταμένη Τμήματος Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων & Μουσείων Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

20:00 Ομιλία με θέμα: «Ο χρυσός της Κρήτης: Η παραγωγή και το εμπόριο του κρασιού κατά τη Βενετοκρατία στην Κρήτη», από τον Δρα Κωνσταντίνο Χριστάκη, Επιμελητή Κνωσού, Επικεφαλής Ερευνητικού Κέντρου Κνωσού της Βρετανικής Σχολής Αθηνών.

20:30 Μουσικοθεατρική παράσταση «Ιστορίες της βαθιάς θάλασσας». Επιμέλεια –Αφήγηση: Ευαγγελία Ορφανουδάκη. Πρωτότυπη μουσική: Ισίδωρος Παπαδάκης.

Αφηγήτρια και μουσικός επί σκηνής αλληλεπιδρούν με το κοινό όλων των ηλικιών και μοιράζονται ιστορίες, τραγούδια και σκοπούς από την πλούσια λαϊκή μας παράδοση.

Οργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δημοτική Κοινότητα Βόνης, Πολιτιστικός Σύλλογος Βόνης, Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, Λύττος

Βραδιά παραδοσιακών φαγητών με το συγκρότημα του Μιχάλη Βουμβουλάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Λύττου

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, ώρα 21

:00, Ίνι

River Party. Γνωριμία με μουσικές και δρώμενα άλλων πολιτισμών.

Πολιτιστικός Σύλλογος Ίνι – Μοναστηράκι «Ίνατος»

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Μαχαιρά

Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Δημήτρη Σπυριδάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Μαχαιράς

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, Αρχοντικό

3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» : Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας (Μέρος Β’)

18.00 Πάτημα σταφυλιών.

18.30 Παρασκευή παραδοσιακών εδεσμάτων από μούστο.

20.00 Ομιλία με θέμα: «Αρχοντικό (Αλιτζανή): Βυζαντινά και Βενετικά θρησκευτικά μνημεία». Εμμανουήλ Γ. Χαλκιαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Ελληνικής Ιστορίας και Διδακτικής της. Πανεπιστήμιο Κρήτης.

20.20 Ομιλία με θέμα: «Το Κρητικό κρασί στη Βενετοκρατία». Ταβερναράκη Νίκη, Δρ. Γεωπονίας, Ειδική Αμπελουργίας-Οινολογίας. Περιφέρεια Κρήτης-Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου. Γραφείο Οίνου.

21.00 «Το έπος του Ερωτόκριτου». Αφιέρωμα στον Βιτσέντζο Κορνάρο, από την Παραδοσιακή Χορωδία Πεδιάδος «Οι Ανεμώνες» (Διδασκαλία: Αποστολογιωργάκη Γεωργία).

–Στο χώρο θα πραγματοποιείται γευστική δοκιμή κρητικών κρασιών από το οινοποιείο «Αγγελάκη».

Οργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δημοτική Κοινότητα Αρκαλοχωρίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχοντικού

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, Ίνι

3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» : Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας (Μέρος Β’)

Αυγουστιάτικη πανσέληνος στον αρχαιολογικό χώρο Ινίου

18:30 Παρασκευή παραδοσιακού ψωμιού -Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά: «Πλάθοντας ξόμπλια με ζυμάρι».

20:00 «Η χρήση του νερόμυλου και της διαχείρισης του νερού κατά την περίοδο της λειτουργίας του – ιστορικά στοιχεία», από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ινίου.

20:30 Μουσική παράσταση από τον Μουσικό και Λαογραφικό Σύλλογο «Τεχνών Σπουδή».

– Στον χώρο θα λειτουργεί έκθεση φωτογραφίας «Οι δρόμοι του νερού της Ελληνορωμαϊκής Αρκαδίας».

Οργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δημοτική Κοινότητα Ινίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Ινίου, Μουσικός και Λαογραφικός Σύλλογος «Τεχνών Σπουδή»

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, Πανόραμα

Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Νεκτάριου Σαμόλη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Πανοράματος

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, Αμουργιέλλες

Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Χρύσανθου Μακράκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Αμουργιελλών

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, Αρκαλοχώρι – Χανδρού

3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» : Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας (Μέρος Β’)

18:00 Ξενάγηση στον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο Χανδρούς από τον Γεώργιο Κατσαλή, Αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

Ανοικτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου

19:00 Παρουσίαση Έκθεσης Αγιογραφίας και Ξυλογλυπτικής – Βιωματικά εργαστήρια. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Μαρίνος Μακράκης-Ξυλογλύπτης, Καλλιόπη Μορφιαδάκη – Ζωγράφος-Αγιογράφος, Αντώνης Βλαστός –Αγιογράφος.

20:30 Μουσική παράσταση.

Οργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Συνδιοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δημοτική Κοινότητα Αρκαλοχωρίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, ώρα 20:30, Βόνη (Πλατεία Αγίας Αικατερίνης)

Βράβευση μαθητριών/μαθητών επιτυχουσών/επιτυχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Μουσικό πρόγραμμα.

Πολιτιστικός Σύλλογος Βόνης

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, Καρδουλιανό

Μικρασιάτικη – ρεμπέτικη μουσική και χοροί. Συμμετέχουν: Τζωρτζίνα Αλεξάκη, Μάνος Κουτσαγγελίδης, Κυριάκος Γκουβέντας.

Σύλλογος Μικρασιατών και Φίλων Καρδουλιανού

Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, Αρχοντικό

Γιορτή πατητηριού. Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Κώστα Σαριδάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχοντικού

Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, Ζωφόροι

Γιορτή Αγίου Ιωάννη του Ριγολόγου. Κρητικό παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα των Κώστα Κακουδάκη και Μιχάλη Πετσάκη.

Είσοδος ελεύθερη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωφόρων

Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, Κασσάνοι

Γιορτή κρεμμυδιού. Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Αντώνη Μαρτσάκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Κασσάνων

Κυριακή 30 Αυγούστου 2026, Ζωφόροι

Παιδική εκδήλωση αποχαιρετισμού του καλοκαιριού από την ομάδα του Joy Sprinkle. Μια μοναδική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους: Διαδραστικό παιδικό πρόγραμμα με γιγάντια ξύλινα παιχνίδια, κινητικές δοκιμασίες και ομαδικές αθλοπαιδιές που χαρίζουν γέλιο, συνεργασία και ατελείωτη διασκέδαση!

Είσοδος ελεύθερη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωφόρων

Κυριακή 30 Αυγούστου 2026, Ίνι

Ώρα έναρξης 17:00

«16η Αρκάδειος Ιστορική, Φυσιολατρική & Πεζοπορική Διαδρομή». Εκδήλωση για την ανάδειξη της ιστορικότητας και του ιδιαίτερου φυσικού τοπίου της περιοχής «του κοινού των Αρκάδων».

Πολιτιστικός Σύλλογος Ίνι – Μοναστηράκι «Ίνατος»

✅Σεπτέμβριος

Παρασκευή 04 Σεπτεμβρίου 2026, Αυλή

Κρητικό γλέντι με το συγκρότημα του Νίκου Γωνιανάκη.

Αγροτικός Σύλλογος Αυλής

Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 20:00, Βόνη (Πλατεία Αγίας Αικατερίνης)

Καντάδα στο χωριό & «Βονιανή Παρέα».

Πολιτιστικός Σύλλογος Βόνης

Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου 2026, Πολυθέα

Ρακοβραδιά με το συγκρότημα του Αναστάση Μπούχλη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυθέας

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, Καρδουλιανό

18:00 Επιμνημόσυνη δέηση στα θύματα της Μικρασιατικής Καταστροφής.

18:30 Παρουσίαση του 8ου τεύχους του περιοδικού «Χωρίου Καρδουλιανού εγκώμιον».

Σύλλογος Μικρασιατών και Φίλων Καρδουλιανού

Σάββατο 19 & Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 19:30, Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου & Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου

«Μνήμες Μικρασίας: Ένα ταξίδι στην ψυχή και τον πολιτισμό του Μικρασιατικού Ελληνισμού».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες, μουσικοχορευτικά δρώμενα, ενώ παράλληλα θα λειτουργούν εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας. Κέρασμα με εδέσματα της Μικρασιατικής κουζίνας από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής.

Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου

Περιφέρεια Κρήτης

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, Λύττος – Ψυχρό

17η Μινωική διαδρομή.

Εκκίνηση 7:30 π.μ., Ναός Τιμίου Σταυρό Αρχαίας Λύκτου.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, Δήμος Χερσονήσου

ΣΑΚΟΡΡΑΦΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 2026

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, 11:00-12:30

Το βιβλίο είναι μόνο η αρχή

Γνωρίζουμε το βιβλίο. Εξετάζουμε τη δομή του, τα μέρη που το απαρτίζουν. Στη συνέχεια παίζουμε με τον κύκλο παραγωγής του βιβλίου, από την ιδέα στο ράφι της βιβλιοθήκης. Διαλέγουμε βιβλία από τη βιβλιοθήκη, ανακαλύπτουμε ιστορίες, αντλούμε έμπνευση και φτιάχνουμε το δικό μας μικρό βιβλίο.

Με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Για παιδιά 5-12 ετών.

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, 11:00-12:30

Παίζουμε αφήγηση; Ιστορίες από το χαρτί στο στόμα

Τι είναι παραμύθι; Πώς ήρθαν τα παραμύθια στον κόσμο; Γιατί οι άνθρωποι λένε και ακούνε ιστορίες; Γιατί, όταν οι άνθρωποι άρχισαν να μιλούν, άρχισαν και να λένε τις δικές τους ιστορίες. Έτσι έμαθαν να μοιράζονται, να επικοινωνούν, να συγκινούν και να συγκινούνται.

Με την εκπαιδευτικό Δήμητρα Δερέμπεη.

Για παιδιά 7-12 ετών.

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, 11:00-12:30

Το βιβλίο που είμαι

Το εργαστήριο βοηθάει τα παιδιά να γνωριστούν και να εκφραστούν μέσα από την ιδέα της αυτοβιογραφίας. Συζητάμε για το πώς οι συγγραφείς αντλούν έμπνευση από τη ζωή και τα διαβάσματά τους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η έννοια της αυτοβιογραφίας και κάθε παιδί δημιουργεί το δικό του μικρό βιβλιαράκι, όπου γράφει μια χαρούμενη ανάμνηση.

Με την εκπαιδευτικό Τζένη Φιλιαρίδου.

Για παιδιά 7-12 ετών.

Τετάρτη 01 Ιουλίου 2026, 11:00-12:30

Φυλλαράκια – Παιχνίδια με βιβλία για μικρά μικρά παιδάκια

Μαθαίνουμε ν’ αγαπάμε τα βιβλία… ακόμα κι αν δεν έχουμε μάθει να διαβάζουμε και να γράφουμε! Το βιβλίο μπορεί να γίνει παιχνίδι με τις λέξεις, τις εικόνες, τους ήχους. Παρατηρούμε, αγγίζουμε, νιώθουμε και, τελικά, μαθαίνουμε να έχουμε τα βιβλία στη ζωή μας.

Με το “Kastelli Summer Camp”.

Για παιδιά 5-12 ετών.

Παρασκευή 03 Ιουλίου 2026, 11:00-12:30

Τα σπίτια των βιβλίων

Ποιά είναι τα σπίτια των βιβλίων; Τι χρώμα έχουν; Ποιοι μένουν στα σπίτια των βιβλίων; Εκδοτικοί οίκοι, βιβλιοπωλεία, βιβλιοθήκες. Ένα βιβλίο μπορεί να κατοικεί στο σπίτι μου. Έχουμε σκεφτεί ποτέ ότι, χωρίς ένα από αυτά τα “σπίτια”, βιβλία δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν; Πώς θα ήταν η ιδανική βιβλιοθήκη;

Με την εκπαιδευτικό Όλια Μιχαλουδάκη.

Για παιδιά 4-9 ετών.

Τετάρτη 08 Ιουλίου 2026, 11:00-12:30

Αν η βιβλιοθήκη ήταν χαοτική… Μικροί βιβλιοθηκονόμοι σε δράση!

Το εργαστήριο γνωριμίας με τον κόσμο της βιβλιοθηκονομίας. Μέσα από ένα σενάριο όπου η βιβλιοθήκη είναι «χαοτική», τα παιδιά καλούνται να σκεφτούν πώς θα οργάνωναν τα βιβλία. Ανακαλύπτουν τι σημαίνουν οι αριθμοί στις ράχες και παίζουν παιχνίδι παντομίμας για να μαντέψουν είδη βιβλίων.

Με την εκπαιδευτικό Κυριακή Τσατσάκη.

Για παιδιά 8-12 ετών.

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, 11:00-12:30

Ο ήρωάς μου, εγώ

Ο αγαπημένος μου ήρωας από βιβλίο. Τον ζωγραφίζω και μεταμορφώνομαι σε αυτόν! Τι μπορεί να συμβεί όταν ο δικός μου αγαπημένος ήρωας, συναντηθεί με κάποιον άλλον αγαπημένο ήρωα κάποιου άλλου; Με τεχνικές θεατρικού παιχνιδιού φέρνουμε ήρωες από διαφορετικές ιστορίες, στην ίδια! Τι θα συζητούσαν ο Μπάτμαν με την Κοκκινοσκουφίτσα; Ο Πινόκιο με τη Χιονάτη;

Με την εκπαιδευτικό Μαρία Κελαράκη.

Για παιδιά 7-12 ετών.

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, 11:00-12:30

Δεν είναι ίδια όλα τα βιβλία! (Παράξενα βιβλία)

Έχουμε συγκεντρώσει μερικά είδη από παράξενα βιβλία. Σιωπηλά βιβλία, βιβλία μικροσκοπικά, βιβλία τεράστια, βιβλία με τρύπες. Βρίσκουμε ομοιότητες και διαφορές. Παίζουμε παιχνίδια παντομίμας για να πούμε μια ιστορία χωρίς λέξεις, βάζουμε τις δικές μας λέξεις σε ένα σιωπηλό βιβλίο που μας αρέσει και τελικά κατασκευάζουμε το δικό μας …παράξενο βιβλίο.

Με τη βιβλιοθηκονόμο Καλλιόπη Γκιαουράκη.

Για παιδιά 5-12 ετών.

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, 11:00-12:30

Βιβλία με Ποιήματα και Συναισθήματα

Το εργαστήριο βασίζεται σε βιβλία ποίησης που απευθύνονται σε παιδιά. Εξοικειωνόμαστε με την έννοια της ποίησης και μέσα από δραστηριότητες ανιχνεύουμε τα συναισθήματα που κρύβονται μέσα στα ποιήματα αλλά και δοκιμάζουμε να φτιάξουμε τα δικά μας στιχάκια.

Με την εκπαιδευτικό Κυριακή Τσατσάκη.

Για παιδιά 8-12 ετών.

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, 11:00-12:30

Βιβλία που μας πάνε παντού

Με αφορμή βιβλία που μιλάνε για βιβλία όπως οι “Γέφυρες” του Percival και “Η Ιστορία του Ηλία που αγαπούσε τα βιβλία”, συζητάμε για το ποιο ήταν το δικό μας βιβλίο που μας έκανε να αγαπήσουμε το διάβασμα, πως το απέκτησα ή ποιος μου το έδωσε;

Με την εκπαιδευτικό Δήμητρα Δερέμπεη.

Για παιδιά 7-12 ετών.

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, 11:00-12:30

Το βιβλίο-γνώση

Το βιβλίο ως φορέας γνώσης. Λεξικό, εγκυκλοπαίδεια. Το βιβλίο που με μαθαίνει να διαβάζω, να αναγνωρίζω, να μεγαλώνω. Βιβλία σε διαφορετικές “γλώσσες”, βιβλία επιστημονικά, με πλανήτες, δεινόσαυρους, πειράματα.

Με το “ Kastelli Summer Camp”.

Για παιδιά 6-12 ετών.

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, 11:00-12:30

Το βιβλίο θησαυρός

Στο χώρο της βιβλιοθήκης στήνεται μια έκθεση με τα έργα των παιδιών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής εκστρατείας. Ένα Κυνήγι Θησαυρού μας προσκαλεί να τα ανακαλύψουμε. Με παιχνίδια και δοκιμασίες, θυμόμαστε τις θεματικές των συναντήσεων, ανακατεύουμε λέξεις και κρατάμε τις δικές μας αγαπημένες στιγμές.

Με τους εθελοντές και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Για όλα τα παιδιά.