Δήμος Χερσονήσου:Ενίσχυση οδοφωτισμού στη Δημοτική Ενότητα Μαλίων με νέο έργο υποδομής

Με σημαντικές παρεμβάσεις οδοφωτισμού ενισχύεται η Δημοτική Ενότητα Μαλίων, μετά την υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός δρόμων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μαλίων». Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Χερσονήσου στις Γούρνες, μεταξύ του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΑΛΦΑ – ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» κ. Δημήτρη Αλεξάκη, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Δημήτριου Μπάτση.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 159.410,68 € με Φ.Π.Α., αφορά τον ηλεκτροφωτισμό τριών τμημάτων οδών συνολικού μήκους 1.260 μέτρων στη Δ.Ε. Μαλίων, με σύγχρονα φωτιστικά LED και νέες ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές. Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου Χερσονήσου, ενώ η επίβλεψη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Στο πλαίσιο της τεχνικής μελέτης προβλέπονται:

1ο Τμήμα – Οδός Ιωσήφ Χατζηδάκη (Μάλια, μήκος 460 μ.): Αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών με νέα παραδοσιακού τύπου LED ισχύος 35–45 W, τοποθετημένα σε νέους ιστούς ύψους 5 μ. Κατασκευή νέου υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού και πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση χαμηλής τάσης.

2ο Τμήμα – ΠΕΟ Ηρακλείου–Αγίου Νικολάου (εντός οικισμού Μαλίων): Αντικατάσταση κατεστραμμένων φωτιστικών και ιστών έναντι του ναού Αγίου Νεκταρίου – Κοιμήσεως Θεοτόκου.

3ο Τμήμα – Οδός Δημοκρατίας (Σταλίδα, μήκος 800 μ.): Εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών LED ισχύος 25 W σε ιστούς ύψους 6 μ., με απόσταση τοποθέτησης περίπου 22 μέτρων.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν εκσκαφές, τοποθέτηση σωληνώσεων και γειώσεων, κατασκευή βάσεων και φρεατίων, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, τοποθέτηση ιστών και φωτιστικών, δοκιμές λειτουργίας και τελική παράδοση του έργου.

«Με την υπογραφή της σημερινής σύμβασης προχωρούμε σε μια ουσιαστική παρέμβαση που ενισχύει την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και την αισθητική των οικισμών μας» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και προσθέτει:

«Ο σύγχρονος και ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός αποτελεί βασικό στοιχείο για έναν Δήμο που επενδύει στη βιωσιμότητα και στη λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών του. Συνεχίζουμε με συνέπεια, σχεδιασμό και διαφάνεια, υλοποιώντας έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των δημοτών».