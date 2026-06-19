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Χανιά : Ανήλικος είχε στην κατοχή του περίστροφο με φυσίγγια

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στα Χανιά

Κατασχέθηκε περίστροφο με φυσίγγια

Συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες (18.06.2026) σε περιοχή του Δήμου Σφακίων από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων ανήλικος ημεδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και απείθεια. Επιπλέον συνελήφθη 47χρονη ημεδαπή για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση παραβατικών συμπεριφορών, αστυνομικοί ανωτέρω Υπηρεσίας χθες (18.06.2026) το απόγευμα, επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο οδηγούμενο από τον ημεδαπό πλην όμως αυτός προσπάθησε να τον αποφύγει και αφού ακινητοποιήθηκε στη συνέχεια διαπιστώθηκε να κατέχει ένα περίστροφο με φυσίγγια.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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