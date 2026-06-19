Ρέθυμνο:Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς ομιλητής στην ημερίδα «Οι Περιφέρειες ως Πυλώνας Ανάπτυξης του Ελληνικού Αθλητισμού»

Ομιλητής στην πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα «Οι Περιφέρειες ως Πυλώνας Ανάπτυξης του Ελληνικού Αθλητισμού» θα είναι την προσεχή Τρίτη ο Νίκος Προβιάς.

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης θα πραγματευθεί τη θεματική ενότητα «Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης στην Ανάπτυξη του Αθλητισμού».

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και την Επιτροπή Ολυμπιακών Περιφερειών στην οποία ο Νίκος Προβιάς συμμετέχει ως μέλος από τον Ιούλιο του 2025.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που θα λάβει χώρα την Τρίτη 23 Ιουνίου, στις 13:00 στο Αμφιθέατρο της ΕΟΕ στο Χαλάνδρι, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος δια χειρός των προέδρων των δυο φορέων Ισίδωρου Κούβελου και Γιώργου Χατζημάρκου αντιστοίχως.

Η Επιτροπή Ολυμπιακών Περιφερειών ιδρύθηκε πριν από έναν χρόνο με στόχο τη διασύνδεση του Ολυμπιακού Κινήματος με τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας, προσβλέποντας στην ανάπτυξη των σωματείων, των αθλητών όλων των Ομοσπονδιών και των αθλητικών υποδομών σε τοπικό επίπεδο.

Η Επιτροπή Ολυμπιακών Περιφερειών μελετά σε συνεργασία τις Ομοσπονδίες τις ανάγκες που μπορούν να καλυφθούν ώστε να προχωρήσει σε συγκεκριμένες προτάσεις.

Επίσης, οι Ολυμπιακές Περιφέρειες από κοινού με την ΕΟΕ προγραμματίζουν δράσεις που ενισχύουν το κατά τόπους αθλητικό γίγνεσθαι και προωθούν το Ολυμπιακό ιδεώδες σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάδειξη της κάθε Περιφέρειας ως αθλητικού-τουριστικού προορισμού.

Από το Γραφείο Τύπου