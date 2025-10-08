Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι προκειμένου να παραστεί τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας

Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι, που είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη, βάσει της νέας παραγγελίας για να παρίσταται και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα σταλεί νέο έγγραφο από την αστυνομία στο οποίο θα καταγράφονται ποιες εξετάσεις επιθυμεί η οικογένεια να γίνουν στη σορό και θα καλείται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο.
Ποιοι θα παρίστανται στην εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι
Σύμφωνα με την ίδιες πληροφορίες, στην εκταφή θα παρίστανται η αστυνομία, εκπρόσωπος της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.
Ο Πάνος Ρούτσι σταμάτησε χθες, Τρίτη, την απεργία πείνας μετά από 23 ημέρες, καθώς ικανοποιήθηκαν όλα του τα αιτήματα. Ο κ. Ρούτσι είχε ζητήσει να γίνει διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στη σορό του παιδιού του.
Η Εισαγγελία Λάρισας είχε δώσει το «πράσινο φως» για τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στη σορό του γιου, ενώ παράλληλα προχώρησε στην ανάσυρση από το αρχείο μιας παλιάς δικογραφίας που αφορούσε τυχόν ποινικές ευθύνες ιατροδικαστών για αδικήματα όπως παράβαση καθήκοντος και ψευδής βεβαίωση.
Με βάση τα νέα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων, η δικογραφία ανασύρθηκε και πλέον διενεργείται νέα εισαγγελική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας όσοι συγγενείς θυμάτων επιθυμούν μπορούν να ζητήσουν τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων.
