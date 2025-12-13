ΕΥΡΩΠΗΠΕΡΙΕΡΓΑ

Άνδρας έκανε το άγαλμα σε φάτνη για να γλιτώσει τη σύλληψη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σκηνές από ταινία στην Ιταλία.

Στη νότια Ιταλία συνέβη ένα περιστατικό που θυμίζει σενάριο ταινίας. Ένας άνδρας από τη Γκάνα αποφάσισε να κρυφτεί… μέσα σε μια χριστουγεννιάτικη φάτνη, παριστάνοντας το άγαλμα, για να γλιτώσει τη σύλληψη.

Το ασυνήθιστο αυτό γεγονός σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στην πόλη Γκαλατόνε, όταν ο δήμαρχος, Φλάβιο Φιλόνι, περνώντας από την κεντρική πλατεία Πιάτσα Σαντισίμο Κροτσιφίσο πρόσεξε μια φιγούρα που φαινόταν υπερβολικά αληθινή για να είναι απλώς διακοσμητικό άγαλμα.

Πλησιάζοντας, διαπίστωσε έκπληκτος ότι δεν ήταν άγαλμα, αλλά άνθρωπος… και μάλιστα καταζητούμενος, που προσπαθούσε να αποφύγει ποινή φυλάκισης, εννέα μηνών και 15 ημερών, για αντίσταση κατά της αρχής και πρόκληση σωματικών βλαβών στην Μπολόνια.

Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία και ο άνδρας συνελήφθη.

Τι λέει ο γιατρός που παρακολουθούσε το...

Το γενετικό υλικό του Δανού διατέθηκε από το 2005...

Ο Tραμπ σχεδιάζει διάσπαση της ΕΕ, λέει...

Οι 4 χώρες που προσπαθεί να πείσει να αποχωρήσουν. Σεισμό...

Τι λέει ο γιατρός που παρακολουθούσε το...

Το γενετικό υλικό του Δανού διατέθηκε από το 2005...

Ο Tραμπ σχεδιάζει διάσπαση της ΕΕ, λέει...

Οι 4 χώρες που προσπαθεί να πείσει να αποχωρήσουν. Σεισμό...
Τι λέει ο γιατρός που παρακολουθούσε το παιδί που γεννήθηκε από το σπέρμα του Δανού δότη και πέθανε από καρκίνο

Το γενετικό υλικό του Δανού διατέθηκε από το 2005...

Θαλάσσια πανδημία αφανίζει τους αχινούς

Η πανδημία εξαπλώνεται ταχύτατα και απειλεί θαλάσσια οικοσυστήματα σε...

Η λίστα με τα αιτήματα των αγροτών

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες, οι...

Ελληνικά Χριστούγεννα: 5 διαχρονικοί προορισμοί για αξέχαστες διακοπές

Τα Χριστούγεννα, οι στολισμένες πόλεις και τα γιορτινά εδέσματα...

