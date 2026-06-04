Τι συζητά τώρα η Αθήνα με τις Βρυξέλλες για το πακέτο της ΔΕΘ

Η αύξηση του ωφέλιμου δημοσιονομικού χώρου που μπορεί να χρηματοδοτήσει μόνιμες παρεμβάσεις στο 1,5 δισ., από 1 δισ. που είναι εξασφαλισμένο από τον Απρίλιο, είναι ο πρώτος στόχος του οικονομικού επιτελείου με τις Βρυξέλλες για το πακέτο της ΔΕΘ.

Σε αυτή τη φάση, θα πρέπει να οριστικοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος μπορεί να χρηματοδοτήσει μόνιμες παρεμβάσεις για το 2027. Μέχρι στιγμής, από την υπεραπόδοση της οικονομίας το 2025 και τη μόνιμη μείωση δαπανών, προκύπτει ένα περιθώριο περίπου 0,4% του ΑΕΠ (περίπου 1 δισ. ευρώ) για τον επόμενο χρόνο. Η διαπραγμάτευση που γίνεται τώρα έχει στόχο να αυξήσει το ποσό αυτό στο 1,5 δισ. ευρώ και, σε καλύτερη περίπτωση, στα 2 δισ. ευρώ.

Αυτό θα γίνει, αν η Ελλάδα μπορέσει να αποδείξει ότι έχει νέα έσοδα που προκύπτουν από πρωτοβουλίες του Δημοσίου, ώστε αυτά να διευρύνουν το περιθώριο νέων δαπανών. Το ίδιο μπορεί να πετύχει και μια νέα μόνιμη μείωση δαπανών. Οι δύο αυτοί παράγοντες μπορούν να αυξήσουν το περιθώριο των δαπανών, τουλάχιστον κατά 500 εκατ. ευρώ.

Η προθεσμία για να πείσουμε τα στελέχη της Επιτροπής είναι μέχρι τον Ιούλιο. Τούτο, όχι τόσο λόγω των διακοπών, όσο από το γεγονός ότι με αυτά τα στοιχεία θα αρχίσει να συντάσσεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού για τον επόμενο χρόνο.

Τα μέτρα

Στο μεταξύ, δεκτά χωρίς αντιρρήσεις είναι τα μέτρα που προτείνει η ελληνική πλευρά και αφορούν επιχειρήσεις και μείωση ασφαλιστικών εισφορών, ενώ περισσότερη συζήτηση γίνεται για αυτά που παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε εισοδηματικές ενισχύσεις, εκφράζουν οι Βρυξέλλες, στη συζήτηση με το ΥΠΕΘΟ για το πακέτο της ΔΕΘ.

Ωστόσο, στη συζήτηση που έχει αρχίσει από τις αρχές του μήνα, με βάση και τον πιστοποιημένο δημοσιονομικό χώρο, έχουν εξεταστεί, σύμφωνα με πληροφορίες που παρακολουθούν τις επαφές, και έχουν πάρει την έγκριση της Επιτροπής:

Η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τα νομικά πρόσωπα. Σήμερα το τέλος επιβάλλεται ετησίως σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κερδοφορίας, λειτουργεί ως πρόσθετο βάρος, ιδιαίτερα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα.

Η μείωση της προκαταβολής φόρου, η οποία σήμερα φτάνει στο 80% του φόρου του επόμενου έτους, ακόμη κι αν τα μελλοντικά τους κέρδη δεν είναι εξασφαλισμένα. Το μέτρο στοχεύει κατευθείαν στην αύξηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, αλλά τα στελέχη της Commission τόνισαν ότι θα πρέπει να ενταθούν περισσότερο οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι.

Η πρόταση για ένα νέο, αποδοτικότερο σύστημα φορολόγησης των νομικών προσώπων σε επίπεδο ομίλου εταιρειών είχε τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής. Η χώρα μας, σε αντίθεση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν διαθέτει ακόμη καθεστώς ενδοομιλικής φορολόγησης. Από την Επιτροπή εκτίμησαν ότι κάτι τέτοιο θα βοηθήσει στην περαιτέρω μείωση της φοροδιαφυγής και τα επιπλέον φορολογικά έσοδα θα αποτελέσουν νέα έσοδα, τα οποία θα μπορούν να δοθούν για μόνιμες ελαφρύνσεις.

Η πρόταση μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1% από 0,5% που ήταν προγραμματισμένη για το 2027 συνάντησε επίσης τη συμφωνία της Επιτροπής ως αναπτυξιακό μέτρο που ενισχύει και την απασχόληση. Τέτοιου είδους μέτρα έχουν θετική ανταπόκριση και από τους θεσμούς, καθώς θεωρείται ότι αυξάνουν την απασχόληση και μειώνουν την ανεργία.

Σε ό,τι αφορά την περαιτέρω μείωση στην αυτοτελή φορολογία των εσόδων από ενοίκια, στο μέτρο αυτό οι κοινοτικές αρχές φέρονται να έχουν αντιρρήσεις τόσο στη σκοπιμότητα όσο και στην αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά την αύξηση της προσφοράς στέγης, που είναι και το βασικό επιχείρημα της ελληνικής πλευράς. Συγκεκριμένα, θεωρούν ότι θα πρέπει πρώτα να συλληφθεί η φοροδιαφυγή, η οποία αποδεδειγμένα καταγράφεται στα ενοίκια, πριν γίνει η μείωση των συντελεστών. Διαφορετικά, κάποιοι θα αδικηθούν.

Με τις συζητήσεις αυτές επιτυγχάνεται μια πρώτη καταγραφή των μέτρων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και θα εφαρμοστούν στο σύνολό τους από το 2027. Ωστόσο, η ατζέντα των μέτρων αναμένεται να επεκταθεί, όσο η οικονομία συνεχίζει να κινείται ανοδικά σε δημοσιονομικό επίπεδο και προκύπτει νέος χώρος για μόνιμες παρεμβάσεις.

capital.gr