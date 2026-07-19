Προκλήσεις και σχεδιασμοί ενόψει ΔΕΘ

Τι εξετάζει η κυβέρνηση για να ενισχύσει τα εισοδήματα – Στο τραπέζι οι παρεμβάσεις για το στεγαστικό και η μείωση της φορολογίας την ώρα κατά την οποία οι πολίτες δεν βγάζουν ούτε τον μήνα με τα εισοδήματά τους.

Με την ακρίβεια να μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και να αποτελεί το μέγιστο πρόβλημα της καθημερινότητας, η κυβέρνηση σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις τις ενόψει και των ανακοινώσεων που θα κάνει στη Διεθνή Εκθεση της Θεσσαλονίκης, έχοντας να αντιμετωπίσει τρεις βασικές προκλήσεις που αφορούν τα εισοδήματα, τις τιμές βασικών αγαθών και καυσίμων και τη στέγη και αυτό γιατί όπως λένε οι καταναλωτές τα εισοδήματα δεν αρκούν για να βγει ο μήνας.

Το προηγούμενο διάστημα, η κυβέρνηση επιχείρησε παρεμβάσεις για να αμβλύνει τη δυσκολία που βιώνουν τα νοικοκυριά με την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε βασικές κατηγορίες ειδών, fuel pass και επιδότηση σε καύσιμα και ενέργεια, αύξηση στον βασικό μισθό, μηδενική φορολογία για τους νέους, στεγαστικά προγράμματα, ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν και το κυβερνητικό επιτελείο επεξεργάζεται τις επόμενες κινήσεις του τις οποίες και θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

«Συμφωνία κυρίων»

Στο μέτωπο της καθημερινότητας, ήδη, το υπουργείο Ανάπτυξης μετά την άρση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους προχώρησε σε «συμφωνία κυρίων» με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου τροφίμων για εθελοντική μείωση τιμών από το τέλος Αυγούστου, σε ποσοστό άνω του 5% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων και για χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει έως 4 μήνες.

Στα είδη αυτά περιλαμβάνονται: το νωπό κρέας (μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά), το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά και τα αβγά, το ψωμί και το αλεύρι, τα ζυμαρικά, το ρύζι και τα όσπρια, το ελαιόλαδο, τα σπορέλαια, το βούτυρο και οι μαργαρίνες, το βρεφικό γάλα, οι παιδικές τροφές και οι πάνες, ο καφές και τα δημητριακά, η σοκολάτα, τα μπισκότα και τα σοκολατοειδή, τα αναψυκτικά, τα απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων και τα καθαριστικά γενικής χρήσης, τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθώς και τα σχολικά είδη.

Με δεδομένο ότι περίπου το 10%-15% των κωδικών προϊόντων που πραγματοποιεί το 70%-80% του συνολικού τζίρου στα σουπερμάρκετ αφορά τα είδη αυτά, δικαιολογεί γιατί η πρωτοβουλία επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες και όχι σε οριζόντιες μειώσεις. Αυτό φυσικά που μένει είναι να φανεί στις 31 Αυγούστου 2026 η έμπρακτη συμμετοχή στις μειώσεις από τη βιομηχανία και το λιανεμπόριο.

Ταυτόχρονα στο μέτωπο της ενέργειας και ειδικότερα στα καύσιμα, αν και «τρέχει» ήδη η μείωση τιμών σε αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης, μετά τη συμφωνία για προσφορά 40 εκατ. ευρώ από τα δύο διυλιστήρια της χώρας, η κυβέρνηση δεν αποκλείει εφόσον απαιτηθεί και νέα παρέμβαση ανάλογη των περασμένων μηνών (fuel pass και επιδότηση), εάν οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται. Ωστόσο, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο μειώσεων του ΦΠΑ και του ΕΦΚ.

Παρεμβάσεις για τη στέγη

Αναφορικά με το στεγαστικό πρόβλημα στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο παράτασης ίσως και διεύρυνσης των φορολογικών κινήτρων που παρέχονται στους ιδιοκτήτες ακινήτων για το άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων και βραχυχρόνιας μίσθωσης και τη διάθεσή τους για μακροχρόνια μίσθωση στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί αλλά εξετάζεται η μέχρι σήμερα αποδοτικότητα των παρεμβάσεων που ήδη έχουν γίνει. Ετσι, αν κριθεί σκόπιμο η ενίσχυση του μέτρου και η παράτασή του δεν αποκλείεται να ενταχθούν στην ατζέντα των εξαγγελιών που θα κάνει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Αύξηση εισοδημάτων

Ωστόσο, το βασικό ζητούμενο και η λύση δεν είναι άλλη από την αύξηση των εισοδημάτων, με την κυβέρνηση να έχει προγραμματίσει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τα 950 ευρώ για το 2027. Η νέα αύξηση δεν αποκλείεται να ισχύσει στις αρχές του 2027 και με αυτή θα ωφεληθούν 1.300.000 εργαζόμενοι χαμηλόμισθοι του ιδιωτικού τομέα και δημόσιοι υπάλληλοι. Επίσης, σχεδιάζεται η σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που θα φέρει σημαντική ανάσα σε χιλιάδες μικρομεσαίους, ενώ επιπλέον στο τραπέζι υπάρχει και το ενδεχόμενο της επαναφοράς της 13η σύνταξης με τα σενάρια να μιλούν αν όχι για ολόκληρη, για το ½ αυτής, εφόσον το επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά.