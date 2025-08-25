Ανδρέας Κουκλινός:Υποβολή ερωτημάτων στην Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το 4ο δίμηνο 2025.

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου κ. Γεώργιο Μουσουράκη

ΘΕΜΑ: Υποβολή ερωτημάτων στην Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το 4ο δίμηνο 2025.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Ερωτάται η δημοτική Αρχή Αποκορώνου:

1] Και φέτος το καλοκαίρι γίναμε μάρτυρες τριτοκοσμικών καταστάσεων στην επαρχία μας. Για μέρες, ακόμα και μήνα ολόκληρο, χωριά έμειναν χωρίς σταγόνα νερό εν μέσω καύσωνα και υψηλών θερμοκρασιών. Ειδικότερα: Κεφαλάς, Κόκκινο Χωριό, Βατουδιάρης, αλλά και πολλά άλλα χωριά είπαν για ακόμη μια φορά το νερό… νεράκι!

Εν έτει 2025 δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη και κανένας σχεδιασμός από τη Δημοτική Αρχή για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών. Παρόλο που το πρόβλημα εμείς ως παράταξη το είχαμε αναδείξει από πέρσι (που αντιμετωπίσαμε παρόμοιες καταστάσεις) καμία ουσιαστική παρέμβαση δεν έχει πραγματοποιηθεί από πλευράς σας. Ακόμη, το έργο της άρδευσης του Βάμου δεν έχει ολοκληρωθεί. Τι σκοπεύετε να κάνετε για τα θέματα αυτά;

2] Σκουπίδια και ογκώδη αντικείμενα βρίσκονται διάσπαρτα σε όλο το μήκος του Αποκόρωνα. Ειδικά στις τουριστικές περιοχές το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο πράγμα που δυσφημεί κατά πολύ τον τόπο μας, μιας και φωτογραφίες με ξεχειλισμένους κάδους κάνουν τον γύρο του κόσμο μέσα από το διαδίκτυο. Υπάρχει πρόθεση από πλευράς σας να δώσετε μια και καλή λύση στο πρόβλημα αυτό ή αυτό θα διαιωνίζεται λόγω της απραγίας σας;

3] Από πέρσι, είχατε δηλώσει δημόσια σε Δημοτικό Συμβούλιο ότι τον Μάιο που μας πέρασε θα κάνατε μια δημόσια ανοικτή συγκέντρωση – ενημέρωση στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, όπου θα μας παρουσιάζατε την πορεία του έργου του Βιολογικού των Καλυβών. Σήμερα και ενώ ακόμα και ο Αύγουστος τελείωσε δεν έχετε υλοποιήσει την υπόσχεση σας.

Για ποιο λόγο; Πότε θα έχουμε πλήρη ενημέρωση; Επίσης, ποια είναι η πορεία του έργου του Βιολογικού της Γεωργιούπολης;

4] Η οδοποιία στο σύνολο του δήμου είτε δημοτική είτε αγροτική παραμένει σε άθλια κατάσταση, σε βαθμό που είναι σχεδόν απροσπέλαστοι οι δρόμοι. Σε λίγο καιρό ξεκινά η συγκομιδή της ελιάς και η πρόσβαση των αγροτών στα χωράφια θα είναι σχεδόν αδύνατη. Προτίθεστε να προβείτε σε καθαρισμό των δρόμων;

5] Σε σχετική ερώτηση που σας έχει ξανατεθεί, ερωτηθήκατε για την πορεία επισκευής του πρώην δημοτικού σχολείου Δραπάνου. Συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2024, είχατε απαντήσει ότι θα ήταν έτοιμο σε ένα μήνα. Μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η επισκευή του. Παρακαλώ ενημερώστε μας για την πορεία του έργου.

6] Το πρόβλημα με τη διανομή της αλληλογραφίας συνεχίζει να ταλανίζει τους συνδημότες μας. Σε σχετική ερώτηση που σας κάναμε στην προηγούμενη λογοδοσία δηλώσατε ότι εκκρεμεί ακόμη η υπογραφή ενός εγγράφου ώστε να τοποθετηθούν οι θυρίδες. Τι εκκρεμεί ακόμη και δεν έχουν τοποθετηθεί;

7] Σε λίγες μέρες χτυπά το πρώτο κουδούνι για την σχολική χρόνια. Έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες όπου απαιτούνταν; Τα σχολεία μας είναι έτοιμα να υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς;

Με τιμή,

Τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Αλλάζουμε τον Αποκόρωνα»

Ανδρέας Κουκλινός – Επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης

Ελένη Καντεράκη

Γεώργιος Ξηρουχάκης

Πέτρος Μπενάκης

Αθηνά Ορφανουδάκη